Medpartner》止咳藥可待因（Codeine）禁用於兒童及哺乳婦女，多款流行日藥中鏢！

近年來國外陸續有使用可待因造成呼吸抑制的案例，其中比較嚴重的是在 2009 年與 2012 年有因使用可待因造成 3 例死亡與 1 例嚴重呼吸抑制的案例，美國 FDA 也回顧了從 1969 年 1 月到 2015 年 5 月的不良反應通報，使用含可待因成分藥品於 18 歲以下兒童造成嚴重呼吸抑制的不良反應通報共有 64 個案例，其中有 24 位死亡，其中有 21 例為 12 歲以下孩童。因此近年來各國陸續提出可待因使用建議，針對兒童與哺乳婦女。

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各國衛生單位及我國衛福部近期紛紛對非處方用的可待因（ Codeine ）祭出未滿 12 歲兒童及哺乳婦女禁令。請注意，這裡講的是「非處方」用喔，也就是醫師如果視患者需求，還是可以綜合考量利弊使用。但目前藥品外包裝多數尚未完成修改，民眾自己到藥局時，請注意別隨意亂買這類藥物給孩童及哺乳婦女使用喔。國人得到小感冒時，自行買成藥的比率不低，近年來台灣人更是流行到日本買藥品或保養品，而多款在台灣流行的日藥這次禁令頒布後也都中鏢。這中間到底發生了什麼事？團隊醫師與藥師整理了相關資料與注意事項，以及可能不小心買到含有這類成分的日本感冒藥與咳嗽藥，一併在這裡提醒，趕快看看自己買的藥有沒有中鏢吧～

可待因 （Codeine） 是什麼？為什麼可以止咳？

可待因（ Codeine ）一開始是在 19 世紀時，被從鴉片中提煉出來的成分。鴉片是一種毒品，但同時也是一種止痛藥劑，從鴉片中可提煉出多種不同的止痛成份，而可待因就是在眾多鴉片類止痛劑中比較安全的選項之一。在 20 世紀時，化學合成可待因的技術成熟，因此醫藥界可較以往更大量取得可待因，使用也更為廣泛。

但除了止痛以外，可待因另外具有鎮咳的效果。研究發現，可待因是透過抑制體內痛覺神經的鴉片類受體（ opioid receptor ）達到止痛效果。如果作用在延腦時，則會抑制延腦的咳嗽反射，達到止咳效果。進一步的研究發現，在低劑量時可待因會有止咳效果，而高劑量（成人劑量每天 15mg 以上）時可發揮止痛效果，緩解輕度到中度疼痛。在市售的感冒成藥、鎮咳藥丸、鎮咳藥水中，常可以見到可待因，醫師在處方中也會視狀況開立可待因給咳嗽較嚴重的患者。

雖然可待因的安全性不差，但因為具有潛在的成癮性以及濫用問題，在台灣以及各國多被列為管制藥品管理。 （1-3）

可待因（Codeine）使用於兒童遇到了什麼問題？各國及台灣的使用建議

這麼廣泛使用的鎮咳藥物，怎麼會突然被禁止使用在 12 歲以下兒童與哺乳孕婦的成藥中呢？事出必有因，近年來國外陸續有使用可待因造成呼吸抑制的案例，其中比較嚴重的是在 2009 年與 2012 年有因使用可待因造成 3 例死亡與 1 例嚴重呼吸抑制的案例 [4,5] ，美國 FDA 也回顧了從 1969 年 1 月到 2015 年 5 月的不良反應通報，使用含可待因成分藥品於 18 歲以下兒童造成嚴重呼吸抑制的不良反應通報共有 64 個案例，其中有 24 位死亡，其中有 21 例為 12 歲以下孩童。

因此近年來各國陸續提出可待因使用建議，針對兒童與哺乳婦女（因為可待因會進入乳汁，哺乳婦女的使用也要小心），團隊幫大家整理如下：

而台灣衛生福利部食品藥物管理署，於 101 年、102 年、104 年、106 年 5 月都曾發布藥物安全資訊，一次比一次更加限縮可待因使用於兒童的條件與範圍，並於近日發布含可待因成分藥品臨床使用建議 （11）：

大家要注意的是，處方用藥指的是必須經由醫師親自診視後，開立處方箋，你才能向藥師領取的藥品。在醫師親自診視的狀況下，醫師可以依照患者臨床的狀況判斷使用可待因的好處與風險，如果認為有必要使用時，仍可開立可待因。並不是醫師只要開給 12 歲以下孩童就是錯誤喔！如果有相關擔心，可和醫師溝通討論，醫師會跟你說明開立的理由，或其他替代的治療方案。至於直接在藥局買的成藥、或出國買的藥品，就真的禁止使用於 12 歲以下孩童與孕婦了喔！

以下我們整理了台灣可待因（ Codeine ）許可證現況，給民眾以及醫療人員同業參考：

截至 106 年 9 月 2 日，衛生福利部核准含可待因（ Codeine ）成分藥品製劑許可證共 188 張，其中 103 張為處方藥品（包含 71 張高劑量者為管制藥品），另有低劑量（濃度 <1% ）為醫師、藥師、藥劑生指示藥品 85 張 ，例如常見的斯斯感冒膠囊 （12） 。

斯斯感冒膠囊（指示藥）。外盒與仿單尚未修改用法用量：【用法用量】 大人（15歲以上）一次二粒，8歲以上，未滿15歲一次一粒，一天二次飯後服用。

值得注意的是，在 188 張許可證中有 124 種糖漿劑，其中不乏小兒用糖漿。衛福部對此有出過新聞稿，各相關學會也有公告，例如以下圖片就是一張含可待因（ Codeine ）的兒童止咳糖漿處方。圖中的停咳糖漿（ Dinco ）就是含可待因的藥品。

停咳糖漿（含codeine 0.48mg/ml）

其實醫療是一種藝術，多數狀況下沒有絕對可以，或絕對不可以，每位醫師處方每項藥品背後都有原因。醫病之間要有良好的溝通，站在同一陣線。如果對於用藥有疑慮，可向醫師與藥師詢問，不要自行看了網路資料就停藥噢。

這項衛福部禁用公告也才發布一個多月，多數藥品外盒警語與說明書，都尚未修改完成的狀態下，大家都應該更加注意。某些含可待因的指示藥品，在藥局就可購買，例如如綜合感冒藥或者咳嗽糖漿就可能含有可待因，請務必將要服用者的年齡與病情告知藥師（因為購買者常常不是用藥的人），並接受用藥指導。大家如果擔心，可翻出藥品外盒或仿單的成分標示，看看有沒有可待因（Codeine）的成分。另外提醒，不要將自己的藥物提供給他人使用（任何藥品都不可以，這是常識）！

日本購買的感冒藥或咳嗽藥中可能含有可待因，該如何辨識？

另外還有一個重要的議題提醒大家，近年來台灣到日本旅遊人數上升，也有許多民眾會購買日本的藥品自用，但其中某些感冒藥或咳嗽糖漿裡其實就有可待因成分。但在語言不通，加上標示多為日文的狀況下，很有可能就不小心買到含可待因的產品，回來就不小心拿給孩童使用了。

我們統計了日本目前共有 646 件藥品含有可待因（ Codeine, コデイン） ，常見的熱門感冒藥藥品如新ルル-A錠s、パブロンゴールドA微粒等都有（註 1），且目前藥品說明書裡面還附有兒童建議劑量。雖然在包裝上有加註未滿 12 歲需要由醫師診療，但恐怕不是所有人都會注意到，請大家用藥前特別注意。

* 註 1：目前台灣有廠商代理此兩藥品不同系列，與日本配方略有不同，不含 Codeine。

以下我們整理了幾項含有可待因的常見日本感冒、鎮咳藥品：

看完你就知道，其實如果不是專家，其實很難發現吧！一般人哪會知道可待因的日文怎麼寫啊！一不小心就這樣買回來給孩子用了。如果因此造成任何危害，都會是家長心裡一輩子的痛，而且這是在國外自行買的成藥，也申請不到國內的藥害救濟，到時候真的是哭訴無門，不得不慎啊！

最後要強調，重申可待因是合格的止痛與止咳藥品，並不是禁藥，只是有使用族群的限制，目前台日相關藥品的的藥品外盒與說明書多尚未修改完成，在這段空窗期大家需要特別留意。也呼籲民眾對家裡現有指示藥品若有任何疑慮，請詢問醫師或藥師再行服用喔！

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Reference

1.Codeine: Drug information. In: UpToDate

2.Codeine: Pediatric drug information. In: UpToDate

3.Codeine. In:DRUGDEX System （Micromedex 2.0）

4.N Engl J Med. 2009;361:827-828

5.Pediatrics. 2012;129e;e1343-e1347

6.美國FDA藥物安全溝通資訊

7.歐盟EMA資訊

8.澳洲TGA資訊

9.加拿大 Health Canada

10.日本厚生労働省公告

11.衛生福利部食品藥物管理署：公告含codeine成分藥品用於兒童之臨床效益與風險再評估結果相關事宜。

12.衛生福利部食品藥物管理署：西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢。

13.独立行政法人医薬品医療機器総合機構

文經授權轉載自Medpartner美的好朋友 止咳藥可待因（Codeine）禁用於兒童及哺乳婦女，多款流行日藥中鏢！