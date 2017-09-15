媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

Medpartner》止咳藥可待因（Codeine）禁用於兒童及哺乳婦女，多款流行日藥中鏢！

近年來國外陸續有使用可待因造成呼吸抑制的案例，其中比較嚴重的是在 2009 年與 2012 年有因使用可待因造成 3 例死亡與 1 例嚴重呼吸抑制的案例，美國 FDA 也回顧了從 1969 年 1 月到 2015 年 5 月的不良反應通報，使用含可待因成分藥品於 18 歲以下兒童造成嚴重呼吸抑制的不良反應通報共有 64 個案例，其中有 24 位死亡，其中有 21 例為 12 歲以下孩童。因此近年來各國陸續提出可待因使用建議，針對兒童與哺乳婦女。
作者： MedPartner 美的好朋友
2017-09-15 13:03
 | 2017-09-15 13:03

Medpartner

各國衛生單位及我國衛福部近期紛紛對非處方用的可待因（ Codeine ）祭出未滿 12 歲兒童及哺乳婦女禁令。請注意，這裡講的是「非處方」用喔，也就是醫師如果視患者需求，還是可以綜合考量利弊使用。但目前藥品外包裝多數尚未完成修改，民眾自己到藥局時，請注意別隨意亂買這類藥物給孩童及哺乳婦女使用喔。國人得到小感冒時，自行買成藥的比率不低，近年來台灣人更是流行到日本買藥品或保養品，而多款在台灣流行的日藥這次禁令頒布後也都中鏢。這中間到底發生了什麼事？團隊醫師與藥師整理了相關資料與注意事項，以及可能不小心買到含有這類成分的日本感冒藥與咳嗽藥，一併在這裡提醒，趕快看看自己買的藥有沒有中鏢吧～

可待因 （Codeine） 是什麼？為什麼可以止咳？

可待因（ Codeine ）一開始是在 19 世紀時，被從鴉片中提煉出來的成分。鴉片是一種毒品，但同時也是一種止痛藥劑，從鴉片中可提煉出多種不同的止痛成份，而可待因就是在眾多鴉片類止痛劑中比較安全的選項之一。在 20 世紀時，化學合成可待因的技術成熟，因此醫藥界可較以往更大量取得可待因，使用也更為廣泛。

但除了止痛以外，可待因另外具有鎮咳的效果。研究發現，可待因是透過抑制體內痛覺神經的鴉片類受體（ opioid receptor ）達到止痛效果。如果作用在延腦時，則會抑制延腦的咳嗽反射，達到止咳效果。進一步的研究發現，在低劑量時可待因會有止咳效果，而高劑量（成人劑量每天 15mg 以上）時可發揮止痛效果，緩解輕度到中度疼痛。在市售的感冒成藥、鎮咳藥丸、鎮咳藥水中，常可以見到可待因，醫師在處方中也會視狀況開立可待因給咳嗽較嚴重的患者。

雖然可待因的安全性不差，但因為具有潛在的成癮性以及濫用問題，在台灣以及各國多被列為管制藥品管理。 （1-3）

可待因（Codeine）使用於兒童遇到了什麼問題？各國及台灣的使用建議

這麼廣泛使用的鎮咳藥物，怎麼會突然被禁止使用在 12 歲以下兒童與哺乳孕婦的成藥中呢？事出必有因，近年來國外陸續有使用可待因造成呼吸抑制的案例，其中比較嚴重的是在 2009 年與 2012 年有因使用可待因造成 3 例死亡與 1 例嚴重呼吸抑制的案例 [4,5] ，美國 FDA 也回顧了從 1969 年 1 月到 2015 年 5 月的不良反應通報，使用含可待因成分藥品於 18 歲以下兒童造成嚴重呼吸抑制的不良反應通報共有 64 個案例，其中有 24 位死亡，其中有 21 例為 12 歲以下孩童。

因此近年來各國陸續提出可待因使用建議，針對兒童與哺乳婦女（因為可待因會進入乳汁，哺乳婦女的使用也要小心），團隊幫大家整理如下：

而台灣衛生福利部食品藥物管理署，於 101 年、102 年、104 年、106 年 5 月都曾發布藥物安全資訊，一次比一次更加限縮可待因使用於兒童的條件與範圍，並於近日發布含可待因成分藥品臨床使用建議  （11）

大家要注意的是，處方用藥指的是必須經由醫師親自診視後，開立處方箋，你才能向藥師領取的藥品。在醫師親自診視的狀況下，醫師可以依照患者臨床的狀況判斷使用可待因的好處與風險，如果認為有必要使用時，仍可開立可待因。並不是醫師只要開給 12 歲以下孩童就是錯誤喔！如果有相關擔心，可和醫師溝通討論，醫師會跟你說明開立的理由，或其他替代的治療方案。至於直接在藥局買的成藥、或出國買的藥品，就真的禁止使用於 12 歲以下孩童與孕婦了喔！

以下我們整理了台灣可待因（ Codeine ）許可證現況，給民眾以及醫療人員同業參考：

截至 106 年 9 月 2 日，衛生福利部核准含可待因（ Codeine ）成分藥品製劑許可證共 188 張，其中 103 張為處方藥品（包含 71 張高劑量者為管制藥品），另有低劑量（濃度 <1% ）為醫師、藥師、藥劑生指示藥品 85 張 ，例如常見的斯斯感冒膠囊 （12） 。

斯斯感冒膠囊（指示藥）。外盒與仿單尚未修改用法用量：【用法用量】 大人（15歲以上）一次二粒，8歲以上，未滿15歲一次一粒，一天二次飯後服用。

值得注意的是，在 188 張許可證中有 124 種糖漿劑，其中不乏小兒用糖漿。衛福部對此有出過新聞稿，各相關學會也有公告，例如以下圖片就是一張含可待因（ Codeine ）的兒童止咳糖漿處方。圖中的停咳糖漿（ Dinco ）就是含可待因的藥品。

停咳糖漿（含codeine 0.48mg/ml）

其實醫療是一種藝術，多數狀況下沒有絕對可以，或絕對不可以，每位醫師處方每項藥品背後都有原因。醫病之間要有良好的溝通，站在同一陣線。如果對於用藥有疑慮，可向醫師與藥師詢問，不要自行看了網路資料就停藥噢。

這項衛福部禁用公告也才發布一個多月，多數藥品外盒警語與說明書，都尚未修改完成的狀態下，大家都應該更加注意。某些含可待因的指示藥品，在藥局就可購買，例如如綜合感冒藥或者咳嗽糖漿可能含有可待因，請務必將要服用者的年齡與病情告知藥師（因為購買者常常不是用藥的人），並接受用藥指導。大家如果擔心，可翻出藥品外盒或仿單的成分標示，看看有沒有可待因（Codeine）的成分。另外提醒，不要將自己的藥物提供給他人使用（任何藥品都不可以，這是常識）！

日本購買的感冒藥或咳嗽藥中可能含有可待因，該如何辨識？

另外還有一個重要的議題提醒大家，近年來台灣到日本旅遊人數上升，也有許多民眾會購買日本的藥品自用，但其中某些感冒藥或咳嗽糖漿裡其實就有可待因成分。但在語言不通，加上標示多為日文的狀況下，很有可能就不小心買到含可待因的產品，回來就不小心拿給孩童使用了。

我們統計了日本目前共有 646 件藥品含有可待因（ Codeine, コデイン） ，常見的熱門感冒藥藥品如新ルル-A錠s、パブロンゴールドA微粒等都有（註 1），且目前藥品說明書裡面還附有兒童建議劑量。雖然在包裝上有加註未滿 12 歲需要由醫師診療，但恐怕不是所有人都會注意到，請大家用藥前特別注意。
* 註 1：目前台灣有廠商代理此兩藥品不同系列，與日本配方略有不同，不含 Codeine。

以下我們整理了幾項含有可待因的常見日本感冒、鎮咳藥品：

看完你就知道，其實如果不是專家，其實很難發現吧！一般人哪會知道可待因的日文怎麼寫啊！一不小心就這樣買回來給孩子用了。如果因此造成任何危害，都會是家長心裡一輩子的痛，而且這是在國外自行買的成藥，也申請不到國內的藥害救濟，到時候真的是哭訴無門，不得不慎啊！

最後要強調，重申可待因是合格的止痛與止咳藥品，並不是禁藥，只是有使用族群的限制，目前台日相關藥品的的藥品外盒與說明書多尚未修改完成，在這段空窗期大家需要特別留意。也呼籲民眾對家裡現有指示藥品若有任何疑慮，請詢問醫師或藥師再行服用喔！

如果覺得這篇文章對你有幫助，請在底下幫我們留下一個讚。也請幫忙分享給更多身邊的朋友，別讓自己的不慎危害了孩子的健康喔！

Reference

1.Codeine: Drug information. In: UpToDate
2.Codeine: Pediatric drug information. In: UpToDate
3.Codeine. In:DRUGDEX System （Micromedex 2.0）
4.N Engl J Med. 2009;361:827-828
5.Pediatrics. 2012;129e;e1343-e1347
6.美國FDA藥物安全溝通資訊
7.歐盟EMA資訊
8.澳洲TGA資訊
9.加拿大 Health Canada
10.日本厚生労働省公告
11.衛生福利部食品藥物管理署：公告含codeine成分藥品用於兒童之臨床效益與風險再評估結果相關事宜。
12.衛生福利部食品藥物管理署：西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢。
13.独立行政法人医薬品医療機器総合機構

文經授權轉載自Medpartner美的好朋友 止咳藥可待因（Codeine）禁用於兒童及哺乳婦女，多款流行日藥中鏢！

MedPartner 美的好朋友

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 兒童 MedPartner 美的好朋友 可待因 止咳藥 哺乳婦女
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.