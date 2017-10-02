Medpartner》如何區分這是科學還是詐騙？從幽門螺旋桿菌的發現談起

真正的科學是歡迎挑戰的，而且是可被挑戰的。如果你提出一個「顛覆」現有認知的科學說法，你應該做的事情是驗證你的想法是否合理，而不是說「只要和我看法不同的都是打壓我」、「醫界很黑暗」、「這些都是醫生的陰謀」。

Medpartner

喝下一整口嘔吐物培養出的細菌懸浮液，你敢嗎？看個小故事，教你如何分辨真正的科學和騙局的差異吧！

前一陣子許達夫醫師賣天仙液妄稱可以治癌免開刀、還有近期一個影片某醫師說自己被主流醫界打壓現代醫學都是騙局，網友們就陸續來問：「這些人都是醫師，他們講的到底是真的還是假的？醫學界真的這麼黑暗嗎？」

前一陣子許達夫醫師賣天仙液妄稱可以治癌免開刀。（圖片來源：許達夫臉書）

醫師們講的是真是假？醫學界真的這麼黑暗嗎？

這個問題是個大哉問，所以我決定講一個小故事。從前從前，胃潰瘍這個疾病一直被認為跟壓力與胃液過多有關，是醫界的主流看法，但並沒有被驗證過。有一個年輕的澳洲醫師，認為胃潰瘍應該跟「胃幽門螺旋桿菌」這種細菌的感染有關，並提出了他的假說。

一個初出茅蘆的小毛頭，挑戰既有的學說，結果當然是被前輩們嘲笑，「胃液這麼酸，細菌怎麼長啊？」很多人都是這樣質疑的。但這位醫師不像某些人跑去拍影片、上電視告訴大家整個醫界都錯了只有我最聰明，一定要來買我的什麼什麼液、什麼什麼保養品、什麼什麼療程才會好。相反的，他回頭繼續研究，還做了一件超狂的事：喝下一整口的胃幽門螺旋桿菌懸浮液！

喝下後幾天，他開始出現噁心、嘔吐、上腹疼痛等症狀，依照病程，很像是細菌感染。隨後的胃鏡檢查發現胃粘膜的糜爛症狀，接下來的研究慢慢證實，引起他胃潰瘍的元兇真的就是胃幽門螺旋桿菌！而後續的研究也揭露了慢性胃潰瘍跟某些胃癌的關係，也啟發了更多後續有關病毒、細菌感染與癌症之間關聯的研究。眼睜睜的科學事實就在眼前，當初不認同他的人還能多說什麼呢？

這項研究造福了上億的人類，讓胃潰瘍從「控制」，成為可以「治癒」的疾病，也讓胃炎及胃癌的研究進入了新的里程碑。這個小夥子在 2005 年，獲得了醫學界最高榮耀的諾貝爾獎肯定。他是馬歇爾醫師（ Barry J. Marshall），今天是 9月 30 日，剛好是他的 66 歲生日，直至今日他仍然投身在醫學研究，尚未退休。

馬歇爾醫師（左）（資料照，路透社）

故事說完了。你發現兩者的不同了嗎？

科學與詐騙的不同之處

真正的科學是歡迎挑戰的，而且是可被挑戰的。如果你提出一個「顛覆」現有認知的科學說法，你應該做的事情是驗證你的想法是否合理，而不是說「只要和我看法不同的都是打壓我」、「醫界很黑暗」、「這些都是醫生的陰謀」，另外這種人通常還有個特徵，就是會賣根據自己理論提出的產品、課程甚至是療程XD 但沒有正派的研究機構證實他們的作法有效（通常他們都會說什麼研究證實，但仔細一看根本不堪一擊）

醫界會不會有人想打壓異己？當然有可能，每個領域都有打壓異己的人。但科學的好處就在於，如果你真的覺得你比較厲害，那就證明它啊～你如果根本無法證明自己講的才是對的，還在沒有證據的狀況下販賣恐懼、傳播各種陰謀論，那就不要說自己是什麼「醫師」、「科學家」之類的，因為真正的科學人不會幹這種事的。

謹以此文向馬歇爾醫師，以及人類史上無數奉獻自己、造福人類的科學研究者致敬。

本文經授權轉載自Medpartner美的好朋友 如何區分這是科學還是詐騙？從幽門螺旋桿菌的發現談起