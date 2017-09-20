Medpartner》雄性禿分期怎麼判斷？不同時期雄性禿如何處置？醫師照片詳細解說

雖然雄性禿是遺傳造成，但還是可以逆轉的！我們不能選擇自己的基因，但我們可以選擇不屈服於這個基因。因此有掉髮困擾的朋友，首先要評估自己是否算異常掉髮？如果是，你也確實在意引起的外觀問題，請尋找專業的醫師診斷掉髮的原因，不要隨便輕信偏方，並儘快選擇適合自己的治療方式喔。

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之前講過落髮的原因與掉髮常見的治療方式後，有許多網友拍照來詢問「我現在這樣是第幾期的雄性禿？」「現在應該要怎麼治療？」看來有關雄性禿的分期以及不同階段的治療方式，確實是困擾許多人啊。

但其實這並不讓我們感到意外，因為雄性禿的發生率是很高的，而且不只男生，女生也有不低的發生率！目前統計起來，亞洲有 20% 左右的成年男性有雄性禿的困擾，女生也有 6% 左右的人口有這方面的問題。男性的雄性禿通常會進展得比較快、比較嚴重，但也因為症狀比較明顯，因此真的在意的人就比較可能去尋求治療。但因為亞洲女性長髮的比率高，很多時候都可以用其他部位的頭髮遮蓋，另外女性的雄性禿比較不會侷限在很小的區域，常常都是掉髮頗常一段時間後，才發現整個頭頂的髮量都稀疏了，或分髮線整個變寬，才被注意到。因此女性的雄性禿，是常常被被忽略或低估的問題。

這篇文章團隊的醫師們要針對雄性禿以及女性雄性禿，教大家簡單透過對照的圖表評估自己的掉髮情形，同時更加清楚如果接受治療，自己的雄性禿可以改善到什麼程度！

雄性禿要怎麼分期？我現在這樣算第幾期？

雄性禿一旦發生，大家就會想知道現在的嚴重程度，希望尋求適合的治療方式。臨床上醫師會將雄性禿以分期的方式評估嚴重程度，以下我們就做個小小教學。

雄性禿分期參考對照圖表：Norwood’s Classification

雄性禿的典型掉髮區域是前額、顳側、頂部、跟髮漩。但是每個人掉髮的先後順序跟嚴重程度不太一樣，因此表現在分期上也會有一些變化。在這邊介紹的是臨床上醫師最常用的 Norwood’s Classification。

第一期：髮際線在側邊稍微有一點點後退。

第二期：髮際線在側邊顳額角（ frontaltemporal region ）後退成三角形的缺角。髮際線的位置距離兩耳經過頭頂的水平連線大於 2 公分。

第三期：髮際線在側邊顳額角（ frontaltemporal region ）後退形成明顯的三角形缺角，有時合併整個髮際線的後移。髮際線的位置距離兩耳經過頭頂的水平連線小於 2 公分。

→以髮漩掉髮為主的第三期：髮漩處掉髮狀況較髮際線後退更為明顯。

第四期：髮際線後退的狀況更為嚴重，並且合併髮漩處掉髮，但兩個掉髮區域明顯分開，頂部不受影響。

第五期：頂部開始受到影響，變得比較稀疏，但前後掉髮區域還是分開的。

第六期：頂部掉髮狀況更加嚴重，前後掉髮區域連在一起。

第七期：掉髮的範圍更大，頂部側邊較第六期更為下降，只剩下後枕部頭髮是健康的。

另外有一部分的人，掉髮的順序跟典型的雄性禿不同，而是走另一個變化路線。這類人的前額髮際線會整個後退至髮漩前面。並沒有像多數人一樣在前額中央部分多少有保留頭髮或甚至不受影響。

變化型第二期：髮際線整個後移，退後距離小於 2 公分。

變化型第三期：髮際線後退到兩耳經過頭頂的水平連線。

變化型第四期：髮際線後退到超過兩耳經過頭頂的水平連線。

變化型第五期：跟第五期、第六期掉髮程度相似，不容易區分。

是不是有點複雜？沒關係我們稍微整理一下，大家可以搭配上方的圖表，或下方的真人照片對照。

第一期：髮際線基本上是完整，但側邊顳額角輕微後退。

第二期：髮際線在側邊顳額角後退成小三角形的缺角。

第三期：髮際線在側邊顳額角後退形成明顯的三角形缺角。

第四期：髮際線後退+髮漩處掉髮，中間頂部不受影響。

第五期：頂部開始受到影響，變得比較稀疏，但前後掉髮區域還是分開的。

第六期：頂部掉髮狀況更加嚴重，前後掉髮區域連在一起。

第七期：整個頭頂都掉髮，頂部側邊較第六期更為下降，只剩下後枕部的頭髮是健康的。

雄性禿治療上有哪些選擇？效果怎麼樣？

看到這，你知道自己掉髮到底嚴不嚴重了，到底算是第幾期了，接下來的問題就是「我的頭髮還有救嗎？」其實雄性禿是有辦法治療的。但究竟哪種治療方式可以達到什麼程度的效果？我們再來複習一下！

雄性禿的治療方法常見的有口服 Finasteride （柔沛、波斯卡這類藥物）、擦外用 Mixoxidil 5% 生髮水、低能量雷射以及植髮手術等等。最佳的治療策略選擇，牽涉到患者的嚴重程度、自身的體質、改善的期待，以及預算的高低。和醫師完整評估並溝通過後，才最有機會達到最經濟、最符合自己期待的效果。多好多患者往往會逃避就醫，反而花大錢買了許多證據以及安全性都不明的產品或療程，到最後賠了夫人又折兵，最後才來找醫師。以下就介紹一些臨床案例，讓大家知道不同程度的掉髮，好好接受治療可以獲得什麼樣的成效！

輕微的第一期及第二期雄性禿，可以先以吃藥跟擦生髮水為主，維持住現有的髮量和髮際線，避免持續掉髮。比較嚴重的第三期至第六期雄性禿，植髮手術搭配口服藥，通常可以得到非常好的治療效果；若是植髮手術搭配生髮水，效果也不錯，但術後視覺效果沒有搭配口服藥那麼的濃密。原因是口服 Finasteride 可以更有效地增加原本細髮的直徑。最末期的第七期雄性禿，因為會受雄性禿影響而萎縮的毛囊已經所剩無幾，內科治療的改善效果已經非常有限；而也因為後枕部可以供給的健康毛囊數量有限，植髮手術能做的也是有限。如果要大幅度的地改善外觀，假髮是最經濟有效的方式。

第三期：（左）術前，（右）植髮手術將髮際線拉平，視覺效果濃密自然。

第六期：（左上、左下）治療前，（右上、右下）植髮手術將前額禿髮區域種上濃密自然的頭髮，再搭配口服 Finasteride 讓頂部的頭髮變得健康（頂部恢復到第五期的程度），達到加乘的治療效果。

（註：植髮手術中，並不會特別去除白髮毛囊，而是跟黑髮毛囊一起植入受贈區頭皮。）

變化型第四期：（左上、左下）術前，（右上、右下）植髮手術將原本禿髮區域種上濃密自然的頭髮，再搭配使用生髮水，看得出原本就細軟的頭髮藉著生髮水仍然維持住，但沒有明顯變得更健康，因此視覺效果上濃密度沒有搭配口服藥那麼好。

第六期：（左）未治療，（右）服用口服 Finasteride 四個月後，恢復到第四期。看得出原本細軟的頭髮變得更健康，視覺上頭皮可視範圍也變小了。

希望有掉髮困擾的朋友們，看完這些成功的案例，可以增強你的信心！從輕微的雄性禿，一直到很嚴重的雄性禿，都可以有如此戲劇化的進步，當然你的掉髮也不會沒辦法治療。許多證據都顯示，越早就醫，可以挽救的頭髮就越多，所需要的花費也越少。

我是女性雄性禿，分期方式與治療和男性有什麼不同？

女生的雄性禿表現跟男生不太一樣，掉落的範圍多在頂部及髮漩的位置，很少會影響到髮際線，而且也不太會全部掉光，而是看起來稀疏單薄，頭皮變得明顯，如果很嚴重的病人，也會影響到後枕部。通常第一個注意到的表徵就是分髮線變寬變明顯。所以女性雄性禿的分期就簡單多啦！基本上就是分髮線越寬，看到的頭皮越多，那就是越嚴重，分期的數字就越大囉。

這邊介紹在女性的雄性禿常用的 Ludwig Classification ：

女性雄性禿的掉髮狀況分期：Ludwig Classification

第一期：頂部變得稀薄，影響範圍從髮際線後 1-3 公分開始。

第二期：掉髮範圍跟第一期一樣，只是更嚴重。

第三期：掉髮範圍內幾乎掉光了。

還是很複雜嗎？沒關係，我們一樣搭配照片，翻譯成白話文。

第一期：頂部頭髮略為稀薄，分髮線變得較明顯。

介於第一期與第二期之間：頂部頭髮更稀薄，分髮線也更明顯。

女性雄性禿的治療跟男性類似，治療方法有口服 Finasteride （ off label use ）、擦外用 Mixoxidil 生髮水、低能量雷射、植髮手術。要注意的是，如果後枕部的頭髮有 20% 以上變細萎縮的話，表示毛囊的萎縮是全面性的，就不適合做手術。女性雄性禿好好接受治療也可以獲得很好的成效喔！

第二期：（左上、右上）治療前，（左下、右下）口服 Finasteride 七個月後，可看出頭髮明顯變得比較粗比較健康，分髮線也變得比較窄。

第一期：（左上、右上）治療前，（左下、右下）治療後 11 個月，植髮手術搭配外用生髮水，分髮線變得較不明顯。

介於第一期與第二期之間：（左上、右上）治療前，（左下、右下）治療後半年，植髮手術搭配口服Finasteride，頭頂髮量明顯變多變厚，髮質也變得健康。

相信大家看完這篇文章，對於雄性禿、女性雄性禿的原因、型態、分期、治療選擇、以及治療效果都已經非常清楚了。說了這麼多，只要把握住一個重點：雖然雄性禿是遺傳造成，但還是可以逆轉的！我們不能選擇自己的基因，但我們可以選擇不屈服於這個基因（笑）。因此有掉髮困擾的朋友，首先要評估自己是否算異常掉髮？如果是，你也確實在意引起的外觀問題，請尋找專業的醫師診斷掉髮的原因，不要隨便輕信偏方，並儘快選擇適合自己的治療方式喔。禿頭不是一定要治療的問題，但如果真的在意外觀，越早治療，能改善的程度越大，花費也會更少！

Reference

Hair Transplantation – Fifth Edition, Edited by Walter P Unger

本文經授權轉載自Medpartner美的好朋友 雄性禿分期怎麼判斷？不同時期雄性禿如何處置？醫師照片詳細解說