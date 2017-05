MedPartner》圖解攝護腺肥（前列腺）大成因、預防與治療全攻略－2017最新版

國內的研究指出,居然有高達 76% 的人認為攝護腺(前列腺)肥大對生活「不會造成影響」。並且發現有非常多長輩已經有此類症狀,但是卻沒想到或不好意思就醫,但如果繼續漠不關心的話,就會發現,「不會造成影響」是個不切實際的妄想!

攝護腺(前列腺)肥大跟我有關係嗎?為什麼你應該閱讀並分享這篇文章呢?不囉唆,先看圖。

超過 50 歲的男性有過半都有攝護腺(前列腺)肥大,也就是攝護腺(前列腺)組織增生的現象。但其實 30-40 歲男性就已經有 8% 的人有這個狀況,而且如果超過 80 歲的男性,更是高達 8 成可發現攝護腺(前列腺)增生。千萬不要覺得這個問題跟自己無關,看看底下這張圖就知道這問題可以說是「總有一天等到你」。

在 2011 年歐洲有一份研究,針對 1,161 位攝護腺肥(前列腺)大患者調查,發現這些患者居然在出現症狀後平均拖延了 23 個月,才願意或想到要就醫。國內的研究也指出,尿流速已經小於 15ml/s 的患者裡,居然有 76% 的人認為攝護腺(前列腺)肥大對生活「不會造成影響」。所以真的有非常多長輩已經有狀況,但是卻沒想到或不好意思就醫,但如果繼續往下看,你就會知道,「不會造成影響」是個不切實際的妄想啊~

大家先來看一下圖。攝護腺(前列腺)是男性專有的器官,位置在膀胱的底部、直腸的前方。它是一個腺體,環繞在尿道上端,會分泌前列腺液,在射精時注入尿道,和精子以及儲精囊的分泌物混合再一起,形成精液。

隨著年齡增長,攝護腺(前列腺)可能會隨之「增生」,也就是攝護腺(前列腺)「細胞變多」的意思。細胞變多聽起來很可怕,因為癌症也是如此,但攝護腺(前列腺)肥大是一種「良性」的攝護腺(前列腺)增生,只要適度治療症狀並且在醫師指示下追蹤,患者不必過度擔心。目前攝護腺(前列腺)增生的機轉還沒完全被搞清楚,但研究目前認為跟以下幾個原因有關:

1.基因

2.年齡

3.雄性素

4.發炎

5.肥胖、腰圍過寬

但大家應該可以發現,這些因素都不太像是你可以預防的。所以控制體重大概是少數你可以稍微做的事情。

正常的前列腺大概有 20 克重,但攝護腺肥(前列腺)大的患者可以長到正常的兩倍甚至更大。

我們換個角度來看攝護腺。攝護腺一旦增生,因為位置的關係,影響的主要不是性功能,反而會因為壓迫膀胱以及尿道,產生許多泌尿道的症狀,主要可以分為「排尿症狀」與「貯尿症狀」兩種。

道理很簡單,肥大的攝護腺(前列腺)讓尿道變狹窄,產生排尿症狀,例如站一下才能排出尿來、排尿中斷,尿很久、尿速慢、頻尿等狀況。如果攝護腺(前列腺)往上壓迫膀胱,就會產生儲尿症狀,例如頻尿、急尿、夜尿,或者慘一點甚至會急性尿失禁。

排尿症狀可能會導致泌尿道的感染,儲尿症狀常會導致生活品質下降。如果你一個晚上要起來尿尿五次,甚至在外面會不小心尿失禁,那真的是很痛苦啊!

大家上廁所的時候可以觀察一下(請低調,不要看起來太像變態),年輕男性走到小便斗,嘩啦啦啦一下子就尿得乾乾淨淨,拉上拉鍊閃人。年紀越大的,往往站半天尿不出來,最後還滴滴答答滴低到皮鞋上。很多人會覺得,這是「膀胱無力」,然後就想買XXX膀胱丸來吃,但其實多數狀況是攝護腺太大粒啦~

攝護腺肥大的盛行率高,所以國際上訂定了一個問券式的篩檢,自己就可以做。

在表格上的問題,如果答完全沒有是 0 分,總是如此是 5 分,滿分 35 分。

1.症狀輕微 : 0 – 7 分

2.症狀中等 : 8 – 19 分

3.症狀嚴重 : 20 – 35 分

如果分數落在中等以上,建議就可以找醫師做一下檢查。

一般來說,醫師可能會安排:

A.尿液常規檢查(排除感染等可能性)

B.肛門指診(因為攝護腺在直腸的前方,所以指診的時候可觸摸到)

C.超音波(更清楚看到攝護腺的肥大情形)

D.尿流動力學檢查(評估排尿的狀況)

以上這些檢查,除了確定是否有攝護腺(前列腺)肥大的問題外,醫師也可能安排其他抽血檢驗,排除其他疾病發生的可能性。

攝護腺(前列腺)肥大治療:口服藥物、震波治療、外科手術

如果攝護腺(前列腺)肥大到一定的程度,嚴重影響到生活品質,這時候就有需要進行治療。

目前常用的藥物有兩個類型。第一種是抑制男性賀爾蒙,可以減少攝護腺(前列腺)體積,但副作用是可能影響性功能。第二種是抑制甲型交感神經,可以改善症狀,但有低血壓的副作用。要使用哪種藥物,應該經由醫師評估,也跟患者好好討論。例如真的很擔心性生活受影響,那就應該避免第一種藥物,如果剛好有高血壓,那選擇第二種藥物還可以順便利用它的副作用降血壓哩~

另外衛福部也剛核准通過「體外震波治療」來改善攝護腺肥大、攝護腺炎。這部分的治療健保目前沒有給付,必須自費但對於不想手術治療的患者而言,也是增加了另外一種選擇。

對於症狀嚴重,藥物改善效果不佳的患者,手術就是不得不的選擇。標準的做法是「經尿道刮除攝護腺手術」。簡單講,就是用內視鏡把一根管子放進尿道,慢慢推到攝護腺(前列腺)附近,然後把過度增生的攝護腺(前列腺)組織刮除掉,改善對尿道以及膀胱的壓迫症狀。

目前常見的手術方式有三種:

A.單極電刀刮除術(Monopolar TURP)

B.雙極電刀刮除術(Bipolar TURP)

C.攝護腺雷射手術(Laser prostatectomy)

目前健保對於電刀的刮除手術都有給付,但雷射則無,因此費用上會有頗大的差距。雷射的主要好處是出血量會比較少,因此如果有心臟病病史、凝血功能異常、腎功能異常這類的患者,為了降低出血量,增加手術的安全性,可以考慮使用自費雷射手術。但根據國內相關研究,使用雙極電刀的各方面結果並不真的會比雷射手術差,所以不一定貴的就比較好喔~找到認真、技術好、為病人著想的醫師很重要!

攝護腺(前列腺)肥大的生活型態調整與預防保健

如果有輕微的攝護腺肥(前列腺)大症狀,但還不需要治療的狀況下,以下這些生活習慣的調整,可以稍微改善症狀。

1.喝水不過量(一天喝 1500-1800 c.c.就可以),儘量白天喝,晚上少點喝

2.膀胱要訓練,不必急著尿(轉移注意力,累積到 200 c.c.以上),改善儲尿功能。

3.凱格爾運動,沒事就常做(解尿時嘗試把尿液中斷,那個用力方式就對了)

已有攝護腺(前列腺)肥大的患者,在生活上可嘗試以下的方式,來預防症狀惡化或改善症狀。

1.避免飲酒或吃辣:避免刺激交感神經,導致症狀惡化。

2.多吃蔬菜水果:避免便秘(直腸在攝護腺後方,因此便秘會更加壓迫攝護腺)

3.注意藥物使用:有些藥物可能導致症狀惡化(例如抗腸胃痙攣藥物),要讓醫師知道病史。

很多人大概會想問,有沒有吃什麼可以改善攝護腺(前列腺)肥大?坊間的說法非常多,但目前有證據的只有茄紅素(Lycopene)可稍微改善症狀。人體無法自行合成茄紅素,所以只能從食物中攝取。紅色、黃色的蔬菜水果的茄紅素含量比較高,例如:番茄、木瓜、西瓜、葡萄柚、芭樂等等,都可以酌量攝取,茄紅素也是不錯的抗氧化物,對身體多少有些幫助。

講了這麼多,其實就是希望大家好好認識這個常見問題。如果有攝護腺(前列腺)肥大的相關疑問,也可以加入我們的 line@ ,或直接尋找家醫科、泌尿科醫師協助你。

攝護腺(前列腺)肥大不是什麼隱疾,而是多數人都可能面對的疾病,現在的醫學進步,已經有許多便宜且有效的治療方式,大家千萬別害羞,好好照顧自己的身體,才能幸福健康過生活喔~

