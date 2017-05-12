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MedPartner》圖解攝護腺肥（前列腺）大成因、預防與治療全攻略－2017最新版

國內的研究指出，居然有高達 76% 的人認為攝護腺（前列腺）肥大對生活「不會造成影響」。並且發現有非常多長輩已經有此類症狀，但是卻沒想到或不好意思就醫，但如果繼續漠不關心的話，就會發現，「不會造成影響」是個不切實際的妄想！
作者： MedPartner 美的好朋友
2017-05-12 14:33
 | 2017-05-12 14:33

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攝護腺（前列腺）肥大跟我有關係嗎？為什麼你應該閱讀並分享這篇文章呢？不囉唆，先看圖。

超過 50 歲的男性有過半都有攝護腺（前列腺）肥大，也就是攝護腺（前列腺）組織增生的現象。但其實 30-40 歲男性就已經有 8% 的人有這個狀況，而且如果超過 80 歲的男性，更是高達 8 成可發現攝護腺（前列腺）增生。千萬不要覺得這個問題跟自己無關，看看底下這張圖就知道這問題可以說是「總有一天等到你」。

在 2011 年歐洲有一份研究，針對 1,161 位攝護腺肥（前列腺）大患者調查，發現這些患者居然在出現症狀後平均拖延了 23 個月，才願意或想到要就醫。國內的研究也指出，尿流速已經小於 15ml/s 的患者裡，居然有 76% 的人認為攝護腺（前列腺）肥大對生活「不會造成影響」。所以真的有非常多長輩已經有狀況，但是卻沒想到或不好意思就醫，但如果繼續往下看，你就會知道，「不會造成影響」是個不切實際的妄想啊～

大家先來看一下圖。攝護腺（前列腺）是男性專有的器官，位置在膀胱的底部、直腸的前方。它是一個腺體，環繞在尿道上端，會分泌前列腺液，在射精時注入尿道，和精子以及儲精囊的分泌物混合再一起，形成精液。

隨著年齡增長，攝護腺（前列腺）可能會隨之「增生」，也就是攝護腺（前列腺）「細胞變多」的意思。細胞變多聽起來很可怕，因為癌症也是如此，但攝護腺（前列腺）肥大是一種「良性」的攝護腺（前列腺）增生，只要適度治療症狀並且在醫師指示下追蹤，患者不必過度擔心。目前攝護腺（前列腺）增生的機轉還沒完全被搞清楚，但研究目前認為跟以下幾個原因有關：

1.基因
2.年齡
3.雄性素
4.發炎
5.肥胖、腰圍過寬

但大家應該可以發現，這些因素都不太像是你可以預防的。所以控制體重大概是少數你可以稍微做的事情。

正常的前列腺大概有 20 克重，但攝護腺肥（前列腺）大的患者可以長到正常的兩倍甚至更大。

我們換個角度來看攝護腺。攝護腺一旦增生，因為位置的關係，影響的主要不是性功能，反而會因為壓迫膀胱以及尿道，產生許多泌尿道的症狀，主要可以分為「排尿症狀」與「貯尿症狀」兩種。

道理很簡單，肥大的攝護腺（前列腺）讓尿道變狹窄，產生排尿症狀，例如站一下才能排出尿來、排尿中斷，尿很久、尿速慢、頻尿等狀況。如果攝護腺（前列腺）往上壓迫膀胱，就會產生儲尿症狀，例如頻尿、急尿、夜尿，或者慘一點甚至會急性尿失禁。

排尿症狀可能會導致泌尿道的感染，儲尿症狀常會導致生活品質下降。如果你一個晚上要起來尿尿五次，甚至在外面會不小心尿失禁，那真的是很痛苦啊！

大家上廁所的時候可以觀察一下（請低調，不要看起來太像變態），年輕男性走到小便斗，嘩啦啦啦一下子就尿得乾乾淨淨，拉上拉鍊閃人。年紀越大的，往往站半天尿不出來，最後還滴滴答答滴低到皮鞋上。很多人會覺得，這是「膀胱無力」，然後就想買ＸＸＸ膀胱丸來吃，但其實多數狀況是攝護腺太大粒啦～

攝護腺肥大的盛行率高，所以國際上訂定了一個問券式的篩檢，自己就可以做。

在表格上的問題，如果答完全沒有是 0 分，總是如此是 5 分，滿分 35 分。

1.症狀輕微 : 0 – 7 分
2.症狀中等 : 8 – 19 分
3.症狀嚴重 : 20 – 35 分
如果分數落在中等以上，建議就可以找醫師做一下檢查。

一般來說，醫師可能會安排：

A.尿液常規檢查（排除感染等可能性）
B.肛門指診（因為攝護腺在直腸的前方，所以指診的時候可觸摸到）
C.超音波（更清楚看到攝護腺的肥大情形）
D.尿流動力學檢查（評估排尿的狀況）

以上這些檢查，除了確定是否有攝護腺（前列腺）肥大的問題外，醫師也可能安排其他抽血檢驗，排除其他疾病發生的可能性。

攝護腺（前列腺）肥大治療：口服藥物、震波治療、外科手術

如果攝護腺（前列腺）肥大到一定的程度，嚴重影響到生活品質，這時候就有需要進行治療。

目前常用的藥物有兩個類型。第一種是抑制男性賀爾蒙，可以減少攝護腺（前列腺）體積，但副作用是可能影響性功能。第二種是抑制甲型交感神經，可以改善症狀，但有低血壓的副作用。要使用哪種藥物，應該經由醫師評估，也跟患者好好討論。例如真的很擔心性生活受影響，那就應該避免第一種藥物，如果剛好有高血壓，那選擇第二種藥物還可以順便利用它的副作用降血壓哩～

另外衛福部也剛核准通過「體外震波治療」來改善攝護腺肥大、攝護腺炎。這部分的治療健保目前沒有給付，必須自費但對於不想手術治療的患者而言，也是增加了另外一種選擇。

對於症狀嚴重，藥物改善效果不佳的患者，手術就是不得不的選擇。標準的做法是「經尿道刮除攝護腺手術」。簡單講，就是用內視鏡把一根管子放進尿道，慢慢推到攝護腺（前列腺）附近，然後把過度增生的攝護腺（前列腺）組織刮除掉，改善對尿道以及膀胱的壓迫症狀。

目前常見的手術方式有三種：

A.單極電刀刮除術（Monopolar TURP）
B.雙極電刀刮除術（Bipolar TURP）
C.攝護腺雷射手術（Laser prostatectomy）

目前健保對於電刀的刮除手術都有給付，但雷射則無，因此費用上會有頗大的差距。雷射的主要好處是出血量會比較少，因此如果有心臟病病史、凝血功能異常、腎功能異常這類的患者，為了降低出血量，增加手術的安全性，可以考慮使用自費雷射手術。但根據國內相關研究，使用雙極電刀的各方面結果並不真的會比雷射手術差，所以不一定貴的就比較好喔～找到認真、技術好、為病人著想的醫師很重要！

攝護腺（前列腺）肥大的生活型態調整與預防保健

如果有輕微的攝護腺肥（前列腺）大症狀，但還不需要治療的狀況下，以下這些生活習慣的調整，可以稍微改善症狀。

1.喝水不過量（一天喝 1500-1800 c.c.就可以），儘量白天喝，晚上少點喝
2.膀胱要訓練，不必急著尿（轉移注意力，累積到 200 c.c.以上），改善儲尿功能。
3.凱格爾運動，沒事就常做（解尿時嘗試把尿液中斷，那個用力方式就對了）

已有攝護腺（前列腺）肥大的患者，在生活上可嘗試以下的方式，來預防症狀惡化或改善症狀。

1.避免飲酒或吃辣：避免刺激交感神經，導致症狀惡化。
2.多吃蔬菜水果：避免便秘（直腸在攝護腺後方，因此便秘會更加壓迫攝護腺）
3.注意藥物使用：有些藥物可能導致症狀惡化（例如抗腸胃痙攣藥物），要讓醫師知道病史。

很多人大概會想問，有沒有吃什麼可以改善攝護腺（前列腺）肥大？坊間的說法非常多，但目前有證據的只有茄紅素（Lycopene）可稍微改善症狀。人體無法自行合成茄紅素，所以只能從食物中攝取。紅色、黃色的蔬菜水果的茄紅素含量比較高，例如：番茄、木瓜、西瓜、葡萄柚、芭樂等等，都可以酌量攝取，茄紅素也是不錯的抗氧化物，對身體多少有些幫助。

講了這麼多，其實就是希望大家好好認識這個常見問題。如果有攝護腺（前列腺）肥大的相關疑問，也可以加入我們的 line@ ，或直接尋找家醫科、泌尿科醫師協助你。

攝護腺（前列腺）肥大不是什麼隱疾，而是多數人都可能面對的疾病，現在的醫學進步，已經有許多便宜且有效的治療方式，大家千萬別害羞，好好照顧自己的身體，才能幸福健康過生活喔～

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Reference

Berry, SJ, Coffey, DS, Walsh, PC, et al. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol 1984;132:474.

台灣良性攝護腺前列腺肥大症臨床診療指引

UptoDate：

Medical treatment of benign prostatic hyperplasia

Clinical manifestations and diagnostic evaluation of benign prostatic hyperplasia

Transurethral procedures for treating benign prostatic hyperplasia

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 圖解攝護腺肥（前列腺）大成因、預防與治療全攻略－2017最新版

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