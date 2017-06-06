MedPartner》怎樣算是「異常掉髮」？醫師教你搞懂所有掉髮原因、及早辨識掉髮警訊！頭皮保養全攻略-1

異常掉髮是許多現代男女的切身之痛，特別是現在落髮有年輕化的趨勢，許多人 30 歲不到就出狀況。怎樣算是「異常掉髮」？醫師教你搞懂所有掉髮原因、及早辨識掉髮警訊！

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異常掉髮是許多現代男女的切身之痛，特別是現在落髮有年輕化的趨勢，許多人 30 歲不到就出狀況。掉髮原因實在很多，而坊間有關掉髮原因奇怪的傳言更多，如何改善掉髮的各種秘方更是多到數不清。不論男生女生，擁有一頭濃密的頭髮是外型好看的重要關鍵。一旦頭髮變得不健康，就可能出現以下幾種狀況來警告你：

1.落髮量增加

2.頭皮可視範圍變大

3.髮質脆弱變細變軟

4.髮際線後退

掉髮嚴重，整個頂部都受到影響。

以髮際線後退的表徵為主要掉髮跡象

而出現這些症狀，往往令人感到心急又擔憂，很多朋友就會開始上網狂找各種偏方，上各大論壇請教網友意見，常常花了大把金錢，最後還是挽不回頭頂上的那幾根毛。這篇文章我們要以實證醫學的精神，從根本教大家完整了解如何觀察自己頂上毛髮的健康狀況！

廢話不多說，我們開始上課囉！

到底怎樣算是「正常掉髮」？

我們講「異常掉髮」之前，當然要先講講什麼叫做「正常掉髮」。 每株頭髮都像是各自運作的生命體，就像人的生老病死一樣，頭髮也有自己的生長週期。亞洲人平均約擁有10～15萬根左右的頭髮，而在同一時間點下，每根頭髮都各自處於不同的生長週期。 （毛囊生長期、衰退期、休止期可參考這篇文章的說明）

在正常狀況下，頭頂的毛髮處於生長期（Anagen）的約佔 90%，衰退期（Catagen）約佔 1%，休止期（Telogen）約略少於10%。而休止期的頭髮中，每天約有 50-150 根頭髮掉落，這對一般人來說是正常的落髮數量。此階段「正常掉落」的頭髮，髮根處會被白色的角質結構包覆，呈現球杵狀的外觀（club hair）。肉眼看起來是白白的一個點，用手摸一下，會摸到一個小小的突起物，就是它了！相對的，如果我們用外力拔掉一根正在生長期的頭髮（這時候它根本不應該掉落），會發現頭髮根部是軟軟彎曲的、黑色的組織。

此外，因為毛囊在進入休止期之前，已經歷經 2-6 年的生長期，所以休止期正常掉落的頭髮是粗的（直徑至少 0.06mm），就是一般正常頭髮的粗細。但若是因為疾病的關係（例如：雄性禿），讓毛囊沒有足夠久的生長期讓頭髮成長就進入休止期然後掉落，那掉下來的頭髮就會是細軟、偏短的。也因為並非每個毛囊「生病」的程度都一樣，所以掉下來的頭髮粗細、軟硬、長短也可能會不同。

那怎樣才算是「異常掉髮」？ 如果覺得掉髮太多，我該怎麼辦？

理解毛髮生長週期後，你會知道正常狀況下，每天大概會掉 50-150 根頭髮。而這些正常掉落的頭髮，大部分的會在洗頭的時候掉落。所以如果不是每天洗頭的人，洗頭當天掉落的頭髮可能會超過這個數量，主觀就會覺得「掉得比較多」。事實上，掉髮達到 50-150 根其實沒這麼好計算。如果你的頭髮很長，那只要幾十根就可以塞住排水孔了。如果你是小平頭，那就算掉了更多，看起來量也不大。除非你很有耐心，花一段時間每天洗頭，每天去計算掉下來的頭髮數量去做個平均。除非是突然掉髮的數量大增，多到你目測就可以簡單看出差異，不然一般狀況很難掌握掉髮數量。

大部分真正注意到髮量減少的人，是因為發現頭髮逐漸蓋不住頭皮、或是整把抓起來的頭髮不再厚實。但在這個時候，頭髮的密度通常已經減少 30% 以上了（哭哭）。

若是已經排除正常掉髮，接下來可以就幾個方面來自己評估看看異常掉髮的狀況：

1. 環境、時間：想想看，最近有沒有服用什麼新的藥物或是保健食品、有沒有改變整理頭髮的習慣、或是家族遺傳有沒有同樣落髮的狀況？發現異常掉髮的狀況已經有多久了？落髮的狀況是越來越嚴重、或是已經漸趨穩定、還是起起伏伏週期性的呢？

2. 範圍：落髮的地方是否侷限在頭皮的一個地方、數個地方，而其他沒有影響到的地方是完全正常的嗎？還是有特定的一個範圍，例如前額、頂部、或是髮漩呢？或甚至，無法定義範圍，是全面性的受到影響？

3. 掉下的頭髮質地：撿起掉下來的頭髮看看，是一般正常粗的頭髮，還是偏細、甚至細到不仔細看就不會注意到？

4. 其他伴隨的症狀：有沒有疼痛、紅癢、甚至燒灼感？這邊要注意的是，伴隨的症狀並非總是跟落髮的原因有相關，有時候是剛好兩種疾病同時發生。

5. 是「落髮」，還是「斷髮」？ 仔細觀察看看，掉下來的頭髮是完整從根部掉落的，可以看到底部球杵狀的角質結構，還是只有髮幹而沒有根部？如果只是「斷髮」，那就要想想看平常的髮型是否太緊（馬尾、辮子），或是使用其他傷害毛髮的產品或是生活習慣？

以上幾個方面，都跟後續的診斷與治療有密切關係，自己能越清楚狀況，對於後續的診斷或治療都有幫助，畢竟醫師不可能跟在你身邊每天觀察你啊！

如果確定是「異常掉髮」了，接下來該怎麼辦？

一旦自我評估可能是異常掉髮的狀況，當然是趕緊找專業醫師評估，尋求進一步的醫療建議囉！一般來說，醫師會在診療的過程中進行以下的診察或測試。但實際上因為每個人的嚴重程度不一，狀況也不盡相同，所以不一定每樣都會做。會做哪些，就是醫師專業上的考量囉！

頭皮的皮膚狀況

醫師會仔細診視是否有頭皮紅癢、脫屑、毛囊發炎、傷口…等狀況。這些狀況不一定跟落髮有關，不過可能是合併有其他皮膚的問題。也會檢查看看落髮的區域是否保留有「毛囊的開口（follicular ostia）」，也就是頭髮應該從頭皮長出來的出口。舉例來說，如果是疤痕組織，就會看不到這個結構。假設看不到這個出口，那就代表期待這個區域再長出頭髮的機會微乎其微了。

落髮區的頭髮健康狀況

醫師會檢查落髮區域的分佈及頭髮的密度，評估落髮的原因及受影響的程度。最簡單的方法是用梳子把頭髮一排一排梳開，觀察頭髮的間距是否變大了？也可以把落髮區的密度跟健康的頭髮拿來做比較，就會知道落髮狀況嚴不嚴重了。再來就是觀察頭髮的粗細、軟硬、長度、形狀、以及是否容易斷裂。

以雄性禿為例，皮膚鏡底下可看到：a.圖是健康的頭髮，頭髮粗且毛囊以一株多根為主，b.c.圖則是頭髮偏細且密度減低，毛囊以一株一根為主。

皮膚鏡檢視

有些醫療院所備有皮膚鏡。皮膚鏡是手持式的放大設備，可以更清楚地檢查頭髮的質地、形狀、跟頭皮的狀況。

頭髮拉扯試驗（Hair pull test）

醫師會用拇指、食指及中指一次抓住 50-60 根頭髮，從頭皮的地方一路穩定向上拉著頭髮，滑動到髮稍處。過程中如果有多於 6根頭髮被拉扯下來，就代表落髮的狀況是持續進行中的。而拉扯下來的頭髮可以再在皮膚鏡底下判斷是屬於何種落髮的原因。

皮膚切片、血液學檢查

如果以上方法都沒辦法確定落髮的原因，皮膚切片會是最準確的方法。有時後會需要搭配抽血檢查，可以提供更多的診斷資訊。

這篇文章是教大家初步觀察自己頭髮的健康狀況，最重要是分辨落髮狀況屬於「正常的頭髮生長週期」、或是真的「異常掉髮」。至於異常掉髮的原因，真的自己觀察不出來也沒關係，趕緊找到專業的醫師諮詢評估，尋求正確有效的治療管道，才是最有效率的喔！

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Reference

2017 UpToDate : Evaluation and diagnosis of hair loss

Hair Transplantation – Fifth Edition

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 怎樣算是「異常掉髮」？醫師教你搞懂所有掉髮原因、及早辨識掉髮警訊！頭皮保養全攻略-1