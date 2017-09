Medpartner》頭皮屑如何根治 ？脂漏性皮膚炎抗頭皮屑洗髮精怎麼挑？醫師教你 5 關鍵！

頭皮屑或是脂漏性皮膚炎的保養,需要同時考量到多面向,且同步進行,才能達到最好的效果。畢竟這是個受到多重因素影響的問題,單靠一種方式想要根除,當然沒這麼簡單啊!以下是團隊醫師整理文獻以及臨床上認為有效的保養方向。

頭皮屑一撥就像雪花飄落滿地?頭皮不管怎樣總是出油?洗髮精不管怎麼換,還是搞不定滿頭的頭皮屑?擔心頭皮屑進而變成異常掉髮,例如雄性禿等問題嗎?其實你並不孤單,根據國內統計,有超過 7 成國人都有頭皮屑的問題。特別是現代人工作壓力大,有時候頭皮發癢起來更是無法專心,熬夜想提案抓頭抓不停的時候,頭皮屑也跟著一片一片落下。更心痛的是有時候已經變少的頭髮還隨著頭皮屑一起被抓下來!有些人則是工作一忙,頭皮跟頭髮就油到可以煎蛋了!不只頭皮癢個不停,臉上也跟著出現一塊一塊的紅斑,甚至還會脫皮,這就是典型的脂漏性皮膚炎症狀了。

到底頭皮屑是怎麼來的呢?我的頭這麼油到底是不是脂漏性皮膚炎?我應該怎麼挑選洗髮精呢?這是臨床上醫師最常被問到的幾個問題。今天就讓團隊的醫師們一起從基礎的知識開始說明,幫大家完整解答這些問題吧!

頭皮屑是怎麼來的?是脂漏性皮膚炎造成頭皮屑嗎?

正常皮膚每天都會由底層的基底細胞不斷地進行細胞分裂,然後老舊的表皮細胞被推擠到皮膚表面形成角質細胞,最後自然剝落,過程通常需要約 28 天左右的時間,這是正常的角質代謝流程。然而如果皮膚受到種種原因導致發炎、感染,那麼上述本來應該正常單獨脫屑的表皮細胞就會混合著油脂、組織液並且聚集成較大的細胞團塊加速脫落,這就是所謂的「頭皮屑」。一旦伴隨頭皮屑出現頭皮紅、頭皮癢等發炎症狀出現時,臨床上就會把它歸類為「脂漏性皮膚炎」。

頭皮屑 Photo credit: Horoporo – Own work, CC BY-SA 3.0

過量的頭皮屑 Photo credit: Hmochoa95 Previously published: 2013-02-19, CC BY-SA 3.0

從以上的病理表現可以知道,如果頭皮發炎、頭皮角質代謝異常,就可能造成頭皮屑生成,常見的原因包括:

1.脂漏性皮膚炎或乾癬這類的疾病。常會產生大量的頭皮屑

2.外用產品不適當,產生接觸性皮膚炎。或較輕微的皮膚敏感症狀,例如:洗髮精敏感、外用髮品刺激性、頭皮過度清潔造成頭皮過度乾燥。近來有些人做頭皮去角質,也可能導致頭皮正常角質層被破壞的風險。想去角質之前,請先看看這篇文章,完整認識角質。

3.細菌或黴菌感染,例如:頭皮遭到表皮細菌感染、毛囊炎、頭癬等。

頭皮屑該如何保養與治療?是不是脂漏性皮膚炎?先確認成因最重要

上面介紹了頭皮屑形成的三個方向,在開始進行保養或治療前,建議應該尋求專業醫師的協助,確認頭皮屑的成因。如果是外用產品過敏或接觸性皮膚炎,只需換成較不刺激、不會造成自己過敏的產品,同時併用幾天的抗敏感藥物,這類的頭皮屑就可以獲得解決。如果是與感染有關的頭皮屑,則需要尋求皮膚科醫師的協助,找出可能的感染源,並給予適當的抗生素或抗黴菌藥物,治療時間可能需要數週,但只要感染被控制或解除,頭皮屑的問題就會迎刃而解。比較麻煩的是脂漏性皮膚炎,常常在一段時間反反覆覆發生,因此我們針對脂漏性皮膚炎部分,再更深入探討預防保養的方法。

脂漏型皮膚炎的發生,一般認為是與皮屑芽孢菌這類黴菌息息相關,特別是 Malassezia globosa 這個種。這種黴菌是人類皮膚的常在菌(幾乎每個人都有,平時會和人體和平共存),它的生長需要有長鏈脂肪酸做為營養,但這種黴菌無法自行合成,因此需要分解人體分泌的皮脂,才能生存、繁殖。這就可以解釋為什麼脂漏性皮膚炎都好發在皮脂腺分布較多的地方,例如:頭部、耳後、臉上 T 字部位等,甚至有時可在前胸、腋下、臀部、外陰部等地方發生。

皮屑芽孢菌 Photo credit: Centers for Disease Control and Prevention

脂漏性皮膚炎的嚴重程度會受到季節、環境、身體免疫力、其他疾病等因素影響,例如在天氣冷的時候特別容易惡化。但台灣是位處熱帶與亞熱帶間的海島型氣候,在夏天潮濕悶熱的情況下,皮脂腺的分泌量變大,黴菌得到大量養分,也會增生得特別厲害,當然頭皮發炎的狀況就很常見了。就身體免疫力而言,脂漏性皮膚炎也常在身體面臨重大壓力、長時間熬夜、開刀、生病住院等情況下大發作,ˊ這種因身體免疫引起的症狀常起起伏伏,有時候症狀輕微會讓人感覺它已經完全好了,有時候又發作得很厲害,頭皮屑如雪花般掉落,伴隨頭皮奇癢無比,讓人非常困擾。

頭皮屑與脂漏性皮膚炎該如何保養?改善頭皮屑的洗髮精該怎麼挑?

頭皮屑或是脂漏性皮膚炎的保養,需要同時考量到多面向,且同步進行,才能達到最好的效果。畢竟這是個受到多重因素影響的問題,單靠一種方式想要根除,當然沒這麼簡單啊!以下是團隊醫師整理文獻以及臨床上認為有效的保養方向:

1.養成良好的生活作息:保持充足睡眠、少吃刺激性食物(辛辣、油膩),藉由運動或休閒活動排解工作上緊繃的壓力,對於減少脂漏性皮膚炎發作很有幫助,也是真正治本的方向。

2.適度清潔頭皮:保持頭皮及頭髮清潔,讓細菌與黴菌難以生長。同時適度清洗頭皮也可以移除汗水、分泌的油脂、或是發炎物質,對於減緩頭皮癢感有所幫助。

3.選擇有效的洗髮精:由於發作面積常常很大,如果單純用藥膏或藥水治療,常常都會覺得不好擦、或是擦完之後整個頭變得很油。而外用藥多少都含有類固醇成分,如果大面積使用,皮下的吸收量也很可觀。因此在治療上可以使用含藥洗髮精為主,讓含藥成分在清洗過程中產生作用,隨後就沖洗掉,避免皮膚大量吸收藥劑的顧慮。特別嚴重的局部區域,再以外用藥膏輔助,雙管齊下通常可以達到較有效的治療。

到底該選用什麼洗髮精,才可以有效控制脂漏性皮膚炎呢?市面上標榜有藥效的洗髮精多不勝數,到底該如何選擇呢?從有效成分下手是最客觀的作法。

目前有較大規模科學實證,對脂漏性皮膚炎有效的洗髮精成分如下(以下僅為條列,先後順序不代表有效程度):

1.二硫化硒 (Selenium sulfide):例如商品名 Selsun Shampoo 舒聖洗髮精,台灣不易購得

2.焦油 (Tar) 洗髮精:例如商品名 Pinetarsol shampoo 松木舒敏凝膠洗劑、或是早期的 Polytar 保麗娜液。但因為致癌風險,目前需要醫師診斷評估才建議使用喔!

3.吡硫鎓鋅(Zinc pyrithione):例如商品名海倫仙度絲

4.Azole 類抗黴菌成份:例如含 Ketoconazole 的商品 Nizoral 仁山利舒、凱蕾洗髮精;含 Climbazole 的古寶草本抗屑洗髮精;含 Sertaconazole 的 Zalain gel 達來外用凝膠洗劑

5.吡羅克酮乙醇胺鹽(Piroctone olamine)類似成分:例如商品名 Stieprox Liquid 絲寶洗髮液

6.水楊酸(Salycylic acid):例如 Ducray 護蕾洗髮精

7.環吡酮胺( Ciclopirox olamin): 抗表皮的真菌以及酵母菌。

使用含藥性的洗髮精正確方式,需先將頭皮稍微打濕,塗抹含藥性洗髮精於患部並做頭皮按摩。切勿用指甲搔抓頭皮,接著要讓洗髮精停留在頭皮上五到十分鐘,然後再沖洗乾淨。沖洗避免用過熱的水,以免刺激發炎的頭皮。

很多人會覺得用洗髮精效果不佳常常都是因為停留時間不夠的關係。初期可以每兩天使用一次,隔天可以換回原本無藥效的洗髮精,之後隨著症狀改善逐漸減少使用頻率。由於這類含藥洗髮精使用一段時間後效果就會慢慢變差,因此會建議症狀改善後讓頭皮休息一段時間,有需要的時候再使用,甚至可以間隔使用不同成分的洗髮精來維持效果。如果臉上或是身上也有脂漏性皮膚炎的紅疹,可以同時用洗髮精清洗患部,一樣具有改善的效果。

1.使用外用藥物增加療效

若是更換過多種上述洗髮精症狀仍不見改善,應前往皮膚科就診。此時醫師會檢查除了脂漏性皮膚炎之外,是否還隱藏其他疾病使頭皮狀況惡化。較嚴重的脂漏性皮膚炎醫師會開立外用類固醇或是抗黴菌藥膏來減緩發炎症狀。

2.避免對頭皮過度刺激

減少過度頭皮搔抓,以免傷口感染。避免用過熱的水洗頭、避免用太尖的梳子過度梳頭等等都可以減少頭皮傷害。

看完這篇文章,相信大家對於頭皮屑與脂漏性皮膚炎造成的頭皮問題,已經有了很具體的認識啦!請記得,頭皮也是皮膚的一部分,同樣需要我們溫柔、正確地對待。如果有頭皮屑或者是異常掉髮,例如雄性禿等問題,務必尋求醫療專業人員協助,不要輕易聽信坊間偏方啊!如果覺得這篇文章講得夠清楚,對你有幫助的話,也請給我們留下一個讚,並分享給更多需要的朋友吧!

