Medpartner》減肥梅、瘦身梅改善便秘減重效果好？是番瀉苷的作用嗎！

整個夏天減肥梅跟瘦身梅又開始大流行,各家網紅紛紛直播吃產品,效果說得一個比一個還神。但減肥梅跟瘦身梅真的有這麼神奇的功效嗎?之前我們已經整理過睡眠對減肥的影響,還有喝水對減肥的影響,這兩種最便宜的方式可能對某些朋友不夠,還想追求其他產品。事實上減肥梅、瘦身梅這類產品對於改善便秘的證據,並不是完全沒有,但如果你吃到或聽說效果超好,每吃必拉的產品,那你可能就真的要注意一下,裡面是不是含有番瀉苷這個成分囉!

減肥梅到底能不能改善便秘?看看相關研究怎麼說

梅子到底能不能改善便秘?這相關的研究不少,但研究多數證據等級不夠,目前看起來證據力較足夠的研究中,確實指出梅乾跟梅汁對於慢性便秘會有幫助。主要是透過提供了纖維質( fiber )、山梨糖醇( sorbitol ,不被人體吸收的單醣成分 )以及酚類化合物( phenolic compounds ),促進糞便成形以及透過滲透壓的影響,讓排便比較順暢一點。但同時要注意可能導致脹氣的副作用。

這邊要特別提一下,很多廠商會跟你說我們這個「純天然」、「無副作用」,但事實上,只要有「作用」,通常就會伴隨著「副作用」,講什麼天然就是無毒、無副作用的廠商,你聽聽笑笑就算了,那就是在唬爛。講個例子你就懂了,神農氏是怎麼死的?他嚐的百草哪個不是天然的呢?

所以在慢性便秘的患者中,梅子類的產品確實可能產生改善,但同時要注意脹氣的副作用。而且這效果因人而異,有些人有效,有些人就是沒效。另外也有研究指出,只有在真正慢性便秘的患者才比較有效果,如果你平常排便就已經正常(一天兩次到兩天一次的範圍),吃這類產品的幫助就不大。

但如果你聽說某個牌子的減肥梅或瘦身梅效果「非常好」的時候,可能就要注意囉!因為效果也許根本不是來自梅子,而是番瀉苷( Senna glycosides ) 也不一定。

番瀉苷( Senna glycosides or Sennosides )是什麼?有哪些作用跟副作用?

番瀉苷其實存在於天然植物中,很早以前人類就發現吃這類植物會有軟便,甚至是致瀉的效果,因此不管是在東方或西方的傳統醫學,這個成分都有被應用的記錄。番瀉苷的效果主要是對腸胃道神經叢的刺激以及粘膜的刺激導致蠕動加速,並降低大腸的水分吸收。腸子動得快,水分又沒被吸收,自然就會產生軟便、腹瀉的結果囉。

較高劑量的番瀉苷是一種非常常用的藥物,常用到被列在世界衛生組織標準藥物清單中,主要原因就是拿它來處理便秘「非常便宜」而且「有效」。但同時這個藥物也可能產生腸胃絞痛、腹瀉、噁心、嘔吐⋯⋯等副作用。理由很簡單,這成份是透過刺激腸胃蠕動達到藥效,一但過度刺激腸胃,自然就會出現這些副作用啦!

但是刺激腸胃這種事情,在急性便秘的時候偶一為之還行,如果天天做就不對了。這項藥物在以下的幾種情形是不建議被使用的:

●腹痛、噁心、嘔吐的病人不宜使用

●長期便秘的病人(應該就醫找出根本原因)

●腸胃蠕動突然變化超過 2 個禮拜以上的病人(這種病人應該直接找醫師評估)

●兩歲以下孩童不宜使用

●使用不能超過 1 個禮拜,避免腸胃道傷害,及避免產生依賴性

在某些特殊狀況下,番瀉苷是可能被長期使用的。但如果要使用超過一星期,一定要是醫師評估後,覺得沒有更好處置方式,才建議這麼做喔!

高劑量的番瀉苷是被當作藥物管理的,但低劑量的番瀉苷呢?其實是被當作食品管理。所以非常聰明的業者,就發現這玩意兒的妙處啦!你猜猜會怎麼做呢?當然是加到一些訴求幫助排便順暢的食品中囉!

減肥梅跟瘦身梅超有效?趕緊看看有沒有番瀉苷吧!

台灣人超級相信天然就等於無毒、無副作用這種事情,原本訴求幫助排便的一些梅子產品,或者是茶類產品,因為效果不夠強,賣得可能就不好,但如果加入番瀉苷這成份,效果就會很明顯啦!而且番瀉苷其實也是一種植物中的物質,業者還是可以跟你說「純天然」也不算騙人呢!

不少這類產品的銷售據點,銷售人員常會說,我們這個可以消除宿便,可以天天吃不傷身體。一位朋友就親身到藥局去,被推銷了這款產品(不是梅子產品,但一樣訴求幫助排便與瘦身效果):

市售番瀉泔相關產品範例

在賣的時候,業者只會跟你說這是酵素啊、益菌啊、寡醣啊、纖維啊,通常絕口不提番瀉這個成分。

市售番瀉苷相關產品全成分標示範例

但是翻到背面,就會發現,其實這添加了番瀉成分。不過這業者也還算有良心了,至少願意標示出來。

在線上賣這類產品,底下留言也常有一堆民眾說「這家的真的超有效!一定要買!」「我吃了這家以後,改吃別家都沒效!停了之後就便秘,吃了就順了!真心推薦!」

但聰明的你,有沒有發現什麼問題呢?

這東西根本不能天天吃啊!說「有效」的根本是廢話,都加了番瀉苷了當然有效啊!說「吃了有效,別家沒效,不吃就便秘,吃了就順」的這種,這就是標準的藥物依賴啊!因為腸胃道已經變得沒被番瀉苷刺激就沒辦法順利排便了,你還在傻傻的天天吃?

這類產品,業者也常會口頭宣稱能夠消脂跟減肥,但實際上這只是造成軟便、腹瀉,即使造成體重下降,也只是短期的脫水效應。業者不在文字上說,只在口頭上講,是規避法令的一種花招而已。

有鑒於這個問題,食品藥物管理署終於在 2016 年 7 月預告了「食品原料『番瀉』之使用限制及其標示」草案,規定業者必須註明:

●番瀉使用部位

●使用產品類型

●產品所含番瀉苷(sennosides)之每日使用量為 12 毫克以下

●產品外包裝應標示「番瀉苷含量」、「本品可能導致腹瀉」、「於晚上食用一次,一星期不得食用高於 3 次,欲連續食用超過一星期須先諮詢醫師意見」及「有慢性腹瀉、腸阻塞、腸狹窄、乏力、炎症性結腸疾病(如克隆氏症、潰瘍性結腸炎)、闌尾炎、不明原因腹痛伴隨水及電解質缺乏、嚴重脫水或是慢性便祕者,以及孕婦、授乳婦女及未滿十歲兒童不宜食用」或等同意義字樣之警語

●自 2018 年 1 月 1 日起(以製造日期為準)實施



在正式實施之前的空窗期,民眾也只能自己多注意,到底自己在吃的是什麼東西了。最後要強調,梅子跟茶確實在研究中被認為有幫助排便的效果,但效果並不強。如果吃到很強效的產品,就要看看是否加了番瀉苷這個成分。若是加了這成份,也不是不能吃,但上面的禁忌就要注意,而且不能天天使用、長期使用。

減肥是科學,不是儀式。大家不要看了廣告上很瘦的模特兒,加上天然、有機、無毒、無副作用這些字眼,就傻傻花錢傷身體啊!另外有部分減肥梅產品可能有高鹽、高糖的問題,並不是每個人都適合使用。如果想要更完整理解減肥的概念,不妨好好看看減肥全攻略系列的文章,慢慢建立正確觀念喔!





