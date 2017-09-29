Medpartner》日本藥妝必買清單安全嗎？醫師藥師破解常見迷思！

到日本就要去藥妝品店掃貨，幾乎已經成為國人赴日旅遊的必備行程。甚至在國外殺了個眼紅屯貨、秉持著吃好道相報的心態一起分享採購清單、或是替親友代買藥物回國等等。但我們並非建議出國不買藥品，而是希望大家能避免常見迷思，能夠正確用藥。

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日本藥妝要買哪些？網路上瘋傳多份日本藥妝必買清單，到日本就要去藥妝品店掃貨，幾乎已經是國人赴日旅遊的必備行程了。有關美白藥妝的部分，大家可以參考美白錠這篇文章，今天我們會針對藥品部份詳細說明。

許多日本熱門藥品被遊客加入採購清單中，一些部落客的文章裡都有許多推薦清單，甚至是原本在台灣都會遵守服藥指示的民眾，也可能抱持著多買多賺的心情，在國外殺了個眼紅屯貨、秉持著吃好道相報的心態一起分享採購清單、或是替親友代買藥物回國等等。我們並非建議出國不買藥品，而是希望大家能避免常見迷思，能夠正確用藥。

日本藥妝品到底怎麼買？開架就都能買嗎？

日本藥妝品的相關法令大家可能不熟悉，其實在 2009 年與 2014 年皆有修正藥事法及藥劑師法，其中目前醫藥品販售制度簡單製表如下（大家可先瞄過，看底下的文字搭配再回來檢索即可）：

從上表可以看出，醫療用醫藥品（處方藥）以及要指導醫藥品都必須由藥師親自交付，而第 1 類藥品須置於顧客不可直接取得之處，其他第 2 類醫藥品與第 3 類醫藥品都可以分類放在開放式陳列架上，其中第 2 類醫藥品中的「指定第 2 類醫藥品」（標示上 2 會被圈或框起來）有特殊陳列規定，因須要由藥師確認禁忌症或是有特殊副作用，得放在距離櫃台 7m 以內的範圍。其實最直覺的規則就是，第 2 類醫藥品與第 3 類醫藥品都是藥品啊！只要是藥品就有作用以及潛在副作用，絕對不是有病治病、沒病強身這麼簡單。總結來看，開放陳列架上的藥品，絕對不是讓大家任意買、任意用，而是必要時需要用藥指導與確認。在藥品說明是日文或者是在語言可能不通的狀況下，實際做到用藥指導、以及接受指導的人實在有限，在未確認的狀況下，也很有可能產生用藥安全的問題。

舉例來說，常見的綜合感冒藥新ルル-A 屬於指定第 2 類醫藥品，不過有多少外國人購買時接受過藥師或登錄販買業者的指導？大家知道裡面含有 codeine 的止咳成份，各國都已經不建議使用於 12 歲以下兒童嗎？

再舉一個熱門藥品，キャベジンコーワ（克潰精），裡面有俗稱高麗菜精（ Methyl-Methionine Sulfonium Chloride, MMSC ）的成分，有保護胃黏膜，改善胃酸過多，改善胃痛的效果。高麗菜精聽起來總安全了吧！常常被誤認為「保養」健康食品，但其實還是屬於第 2 類醫藥品。理由是胃痛有很多理由，如果只針對症狀治療改善短時間胃痛的狀況，長期下來反而可能忽略真正的胃痛原因而延誤治療。再加上為了達到中和胃酸的效果，成分裡有三種鹽類，腎臟病的人也建議與醫療人員確認後再使用，也不可長期服用避免鹽類無法排除惡化疾病。

再舉一個例子，許多國人也愛採購的 EVE止痛藥也是指定第 2 類醫藥品，其成份是 ibuprofen，屬於 NSAID 類消炎止痛藥，最常見的副作用是腸胃不適，一般來說胃食道逆流或胃潰瘍患者不建議使用，也有一些人其實對這類藥品過敏（不是只有單一成份而是可能同類藥品都有交叉過敏的情況），在未經過醫療人員的確認之下，不建議大家私自使用。

另外，值得一提的是，萬一發生藥品副作用的時候，日本雖有「医薬品副作用被害救済制度」，與台灣的藥害救濟制度相仿，不過非日本國籍不適用此制度（當然日本自購的藥品也不符合台灣的藥害救濟制度）。

事實上台灣的指示藥或成藥也可能放在藥局陳列架上，不過民眾比較不會有掃貨的問題⋯⋯

日本藥妝品質比台灣好？一定是這樣嗎？

日本藥妝不一定比台灣的好，外國月亮也不一定比較圓。

台灣於 2013 年加入國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S），該組織的會員為各國之「西藥 GMP 稽查權責機關」，該組織之使命為透過會員間的交流而達到稽查品質系統的一致性，並持續致力於促進西藥 GMP 之國際協合及標準一致化及推動國際合作，也利於藥品的國際流通。自 2015 年起，衛生福利部規定未取得 PIC/S 資格的優良製造標準藥廠，不得製藥。換句話說，目前市面上 made in Taiwan 的藥品，都是經過國際品質認證的。日本也於 2014 年加入 PIC/S ，因此，台灣製與日本製的藥品，採用同樣的查核基準，原則上品質差異不大。

國際醫藥品稽查協約組織（ PIC/S ）成員國

有人可能會說，上一題的製藥品質相似不代表效果相似，因為療效會受許多因素影響，例如配方、打錠技術等。

沒錯，效果的比較其實是一個有賴更多實證才能回答的問題。通常需要有良好的實驗設計，舉例來說，想直接比較同成份同劑量的日廠止痛藥與台廠止痛藥（ head to head study ），需要將同一種症狀的病人隨機分組，一組服用日本藥，一組服用台廠藥，一段時間後分析兩組的治療成效。不過，如果你是廠商，產品在台灣賣的好好的，你願意再花錢花力氣做這樣的研究嗎？因此產品間的互相比較其實不容易。

另外一個必須承認的事實，是日本藥品的外觀包裝或者週邊附加價值的精緻化，往往非常吸引人。以第一段談過的 EVE 來說，主打顆粒小女性容易服用（深得姐妹的心啊！），還有時候會出期間限定版包裝（其實不建議這樣有推銷藥品之虞！），另外最近劑型也推陳出新，推出了口溶錠，主打一時之間找不到水仍然可以立刻服用止痛藥（看得團隊藥師都心動想來用用看了！）當民眾對產品的信心越強時，效果也會感到比較好，這就是著名的安慰劑效應，相信的程度越高，效果就越強。即使是完全一樣的產品，一個使用傳統台灣藥廠的包裝，一個選用流行日藥包裝風格，怎麼看都會覺得日藥的比較強吧 XD

在這要特別強調，我們並不是說日藥跟台廠藥是完全一樣等級的，事實上是缺乏有意義的比較實驗，所以無從得知。這部分我們會尊重所有人的主觀感受，大家自己評估即可。其實，縱使沒有實證，日本藥廠的用心細緻或許也是加成民眾心裡的藥品效果上吧！

日本藥妝品可以買多少？別人都說好，我也要跟風，還要幫媽媽叔叔阿姨都買一些？

疾病都講求對症下藥，每個人的體質也可能不一樣，媽媽適用的藥品阿姨不一定適用，特別是大家容易忽略的第 2 類藥品，需要更謹慎。

另外，台灣海關對於藥物是有嚴格限制的，如下表（出國請務必注意）：

最後要整理日本藥妝品的選購五大重點回顧：

1.清楚知道藥品分級，大概可以得知用藥風險，外盒上有「第Ｘ類醫藥品」字樣。

2.知道藥品用途與使用時機，若有任何不確定，可以詢問現場藥師或登錄販賣者。

3.若有任何藥物過敏史，建議諮詢藥師後再購買使用。

4.不要大量囤貨，除了海關有數量限制之外，藥品也有保存期限，如過超過保存期限效果遞減及變質風險。

5.如果家裡現有的藥品，不確定能不能用或適不適合用，可以拿去諮詢醫師或藥師喔！

再次強調，不是不能買日本藥品，而是希望大家能多一分了解，少一分迷思。希望這篇文章能讓大家準備好更完整的藥妝品相關知識，不要花錢傷身喔！如果覺得這篇文章對你有幫助，還請在底下幫我們留下一個讚，並分享給身邊的所有朋友。台灣人赴日旅遊比率高，準備好這篇文章的表格作為參考，下次出國就不用擔心買錯東西囉！

Reference

1.一般用医薬品のインターネット販売につい. 平成26年７月. 厚生労働省 医薬食品局 総務課

2.http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000002.html

3.http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html

4.PIC/S: https://www.picscheme.org/

5.入境報關須知https://taipei.customs.gov.tw/News_Content.aspx?n=0739CBD756BF1C33&sms=136935199E5DFB22&s=18A7E767D1FF6EBE

本文經授權轉載自Medpartner美的好朋友 日本藥妝必買清單安全嗎？醫師藥師破解常見迷思！