社論》台灣的政治斷層線

四月三日上午，花蓮外海發生芮氏規模七．二地震，是九二一大地震後最大規模，至今有十多位民眾不幸罹難，但比較九二一時約兩千四百多人死亡，受害程度相對輕微。而且台灣社會展現出來的抗震韌性，讓國際社會由憂心全球大部分先進晶片在地震頻仍與地緣政治衝突熱點的島國生產，轉而肯定、讚嘆台灣社會的表現。不過，台灣除了自然災害外，藍綠白惡鬥已形成一道對台灣民主、主權構成嚴重威脅的政治斷層線（fault line），更是應該檢討與省思的課題。

台灣地處環太平洋地震帶，又常蒙受強颱侵襲，乃是一個多災多難的島國。此外，台灣的地理位置自古即具戰略價值，在西方大航海時代，乃是歐洲強權自印度、東南亞至中國、日本貿易航線的要衝，也因此帶來了屢受外來政權殖民的厄運。換言之，台灣要生存與發展，必須克服大自然與地緣政治的雙重挑戰，而這些威脅雖然是不可承受之重，但數百年來，島國住民已經一再展現它的生存韌性，不但不被災難擊垮，如今更挺住來自中共的武力恫嚇，進而向全球的經濟與民主貢獻了巨大的價值。

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九二一大地震造成重大傷亡，房屋建築全倒五萬多棟，是台灣戰後最嚴重的自然災害，對全球科技產業亦造成重大衝擊，當時不僅台灣股市重挫，美國科技股亦因此下跌。因此，當花蓮地震規模僅次於九二一，台灣又幾乎獨佔全球先進晶片生產，預估一旦台灣半導體受到重創而停擺，全球將蒙受數兆美元損失，堪稱世界級的經濟大海嘯；故而外媒對於地震發生的第一反應，重點在質疑AI時代全球科技產業過度依賴一個多震災與地緣政治熱點島國的高度風險，幸而包含台積電在內的重要半導體公司迅速恢復生產，及時消弭了國際社會的疑慮，甚至台積電ADR不跌反漲，等於國際投資人對台灣半導體的應變能力投下信任票。由此可見，台灣近年來得到愈來愈多的國際友誼與關懷，並不是由於國際社會的憐憫，而是台灣呈現了促成全球經濟發展的不可或缺價值。這次地震再一次印證了台灣的重要性。

事實上，從美中貿易戰、全球大疫情以來，台灣不僅在全球供應鏈與美國的「友岸外包」扮演關鍵角色；對於民主與普世價值的護持，更是自由世界對抗中、俄邪惡軸心的重要夥伴。但台灣的民主之路並非坦途，因為它存在一條來自中國及內部親中勢力形成的政治斷層線，不斷產生巨大的震盪，企圖震垮台灣初生的民主。造成這條斷層線的裂縫，一是中共對台灣的併吞野心，一是蔣氏政權來台後，對台灣人民灌輸大中華觀念，以及在政治上自認是中國正統的遺毒。兩者看似相互碰撞、衝擊，但其產生的震波卻是直接對台灣主權與民主造成致命威脅。而在兩岸的政治斷層線之外，台灣內部也存在一條藍綠（現在又加上了白）相互爭鬥的政治斷層線，不斷衝撞，常常引發或大或小的政治地震。在這條政黨對抗的斷層線上，充斥非理性、無原則的惡鬥，講求路線與意識形態的正確性，而非政策的合理性。

最近藍白綠大吵的特別預算議題，適足反映台灣政治斷層線可能造成的災難。近日國民黨立委針對預算法第八十三條提出修法版本，重點在要求刪除「不定期或數年一次之重大政事」條文文字，有的則是特別預算必須經立法院同意始得動支。藍營提案表面上是為了防止民進黨政府藉特別預算之名，浮濫編列預算，但過去不分藍綠執政，為了推動重大建設或應變國家重大、緊急變故，皆有編列特別預算之事例。如李登輝總統時的九二一震災特別預算，馬英九時期的愛台十二建設及蔡英文的前瞻基礎建設。尤要者，特別預算亦需經由立法院的同意，不是執政黨怎麼編就怎麼過。當前藍白已在國會過半，若是民進黨政府編列特別預算有綁樁、浮濫之虞，只要在野黨能夠擔負起監督制衡之責，仍足以合力阻攔，不致發生弊端。反諷的是，藍委一方面意圖修改特別預算之相關法條，一方面其總召傅崐萁又在立院提出三項與花蓮交通建設有關之特別預算案，全額超過兩兆元，強烈自我矛盾，令人無法信服其修法的理由。

台灣是多災難的國度，又有中共威脅，必須有因應國家緊急變故的特別預算。此次花蓮大地震交通基礎建設遭逢重大破壞，顯然不是經常性預算得以支應，更印證了靈活、彈性與資金龐大的特別預算之必要性。另外，重大建設的推動，才能使台灣脫胎換骨，亦需仰賴特別預算之編列。更重要的是，對特別預算之需求與編列，並不因藍綠有所差別，因此藍營藉機大彈修改特別預算之調，本質上只是一種政黨惡鬥，是在台灣政治斷層線上藍綠板塊碰撞引發的災難，與大自然帶來的災難，同樣是台灣轉型必須嚴肅面對的課題。

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