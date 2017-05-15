自由限時批》賭爛年代帶給人們歡樂的豬哥亮！

宋娣

豬哥亮走了。

真的，不需冠以什麼頭銜，他就是一個「真人」（有何本土不本土，天王不天王）！即便離開人世，他還是活在很多人的心中。

豬哥亮，能把人的七情六欲，表演得鮮活，讓人感到「爽」，這是難得的天分，也很難模仿或取代！

豬哥亮，能把人的七情六欲，表演得鮮活，讓人感到「爽」，這是難得的天分，也很難模仿或取代！（資料照，華聯提供）

藝術表演本無高低、雅俗之分，全看觀眾自己的品質如何而定，況且好惡也可自由選擇，若隨意批評，反而會彰顯得自己「人品」的不堪。

豬哥亮，是個「真人」。所以，也很自然會流露人性的善惡、優劣面，但仍能「老實」面對。像他好睹成性，當然是大毛病，他也很清楚，而很多人也幫他戒，甚至「出國深造」回來，好友仍不放棄「勒戒」的辦法，好像有用，也好像晚了些。結果惹了一身病，令人惋惜。

不過，他並沒有回避現實殘酷的凌遲，仍能勇於面對病魔搏鬥，繼續在電視、電影散播歡樂，散播愛，把眼淚留給自己。說自己搏命是為了賺錢，其實他想彌補一些對家人、朋友虧欠，這就是人性！

豬哥亮活在庸俗的社會中，從未想到自己這套獨特的歡樂絕活，會如此受人們歡迎；他也根本沒想用什麼冠冕堂皇或殿堂學養，來「修飾」自己，裝潢門面；卻一貫以粗俗的鄉土味，讓不論聽不聽得懂的人，帶來歡笑，這就是一種無形穿透人心的功力，瞬間疏解人們的煩憂，這是無法學、卻最能讓人享受的地方，實在了不起！

「凡走過政經社會紊亂年代的人，不分族群，對許多人事物，常會感到睹爛」、「幹醮」！而豬哥亮的適時出現，卻讓我們的負面人性，得到一些疏解，講出一些我們不敢說的粗鄙語言，真爽！而他卻揹負惡名，現在想來不免會感到一些羞愧。

不管社會M型、貴賤如何，豬哥亮始終代表底層平民的聲音，也最會能體會俗眾的生活，透過表演反映心聲，把甘苦用歡笑帶給大家，這不是天天喊「親民」，或「苦民所苦」的政治領袖或達官顯要，能辦得到的？！亦不是有錢豪門做虛有其表的公益，能讓人感受得到的？！更不是官府「粉飾太平」，可以安撫的？！

而今這麼一個苦悶、詐欺無所不在的年代，如果沒有豬哥亮的出現，相信會多麼的無聊和痛苦！也將會使憂傷煩惱少了一個宣洩出口，光是這點，就夠讓人們感謝的！

有學問的人會形容豬哥亮像一些古今中外知名的諧星或喜劇天王之類者，但豬哥亮就是豬哥亮！他就是台灣最鄉土的「歐吉桑」，我們懷念你！