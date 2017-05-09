自由限時批》2300萬該發出怒吼了！

◎董森霖

不能參加世界衛生大會（WHA），並不是政府或朝野黨派單方面的事，乃是攸關台灣2300萬醫療健康人權的大事！中共竟罔顧人命百般阻撓，無異暴露了法西斯政權的狼子野心！大家應向全球發出怒吼，抗爭到底！

連美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯都致函美國衛生部長普萊斯強調，台灣人民的健康與安全不應被「政治」綁架！前美國在臺協會台北辦事處長楊甦棣更指出，台灣人民會認為北京此一舉措，不只是對台灣的政黨有敵意，而是變成對2300萬台灣人民有敵意！可說一語中的！但法西斯政權吃這套嗎？！有把人當人看嗎？！光是李明哲被失蹤事件至今，北京有在意嗎？！遑言WHA？！

連美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯都致函美國衛生部長普萊斯強調，台灣人民的健康與安全不應被「政治」綁架！（資料照，美聯社）

今天台灣遭到如此惡質對待，是2300萬生命共同體的奇恥大辱，沒有什麼朝野黨派可以倖免，況且「覆巢之下無完卵」，誰能逃得過嗎？！

然則，台灣竟有部分政黨和政客「冷嘲熱諷」在看戲唱和？！卻忘了自己亦是2300萬中人。當然，除非它是中共同路人或代言人，另當別論；但「媚共」的心態，卻在此時表露無遺，又「無法」可「制」，這才是令人不寒而慄？！

其實，台灣的醫療衛生聞名遐邇，自1996年起，便已對80多國提供超過60億美元的醫療與人道協助。2014年，台灣捐更獻百萬美元，對抗伊波拉疫情，及提供10萬套醫療人員保護裝備等等，不一而足。無怪美、加、日等國友邦會認為，不讓台灣加入WHA，是國際社會的損失，紛紛聲援支持，主要就是國際社會和台灣人民的健康與安全，都不應被「政治」綁架！

是以，參與WHA並非只是政府的事，而是攸關台灣2300萬的醫療健康人權！朝野應群策群力以赴，而不是在看戲，任由敵人宰割！現在2300萬更應透過網路向全球發出怒吼，表示吾人的嚴正抗議！並應有「置之死地而後生」的覺悟，面對中共法西斯排山倒海而來的打壓，勇於抗爭到底，甚至「師出有名」，採不惜中斷兩岸交流的緊急措施，以捍衛民主台灣！