自由限時批》國民黨豈非自絕於台灣？！

◎宋娣

健康是基本人權。台灣參與世衛組織（WHO）是世界公衛體系不可或缺的一環，立法院自應代表台灣民意，作成共同決議，嚴正抗議並譴責中國打壓。但今天國民黨團卻拒絕協商遭致破局！這不就坐實了「國共」是「沆瀣一氣」了嗎？！

今天國民黨團卻拒絕協商遭致破局！這不就坐實了「國共」是「沆瀣一氣」了嗎？！（中央社）

簡言之，北京法西斯政權踐踏台灣健康人權，不論從國際法理，或人情義理，根本說不通。如今國民黨卻隨之起舞，反而批評台灣的爭取不妥，罔顧自己同胞健康人權利益，豈非默認「中華人民共和國」是可以如此惡質對待台灣2300萬，這像話嗎？！豈非人人皆可鳴鼓攻之！

今天民主化的台灣，還是有國名、國旗、國歌；2300萬亦均認同的民主制度，更是由人民決定誰執政！即便不滿，亦可以通通民主程序（國會）平和的表達，甚至在下次選舉換黨換人！

然則，國家是整體的，是全民的！政黨利益絕不可高於國家利益、人民利益，世界民主國家皆然！如今國民黨卻恣意妄為，不共體時艱，群策群力以赴，反與老共「羞辱」自家人；漠視中華民國憲法，有如認同中共在國際上可以打壓台灣，簡直離譜到家！

復次，共產黨的「中華人民共和國」，68年來一直是台灣（中華民國）的「潛在敵人」，連兩蔣都稱「共匪」，要求國民黨黨人「反共到底！」而今又隨時可以動武侵佔台灣（有兩千飛彈對準台灣，還「自說自話」訂「反國家分裂法」等），這些都是事實！否則老美不必依「台灣關係法」軍售台灣防衛！

再者，所謂「維持現狀，揚棄92共識」也者，早已在兩次大選中充分得到主流民意的支持，讓國民黨「一敗塗地」！現國民黨卻與對岸一樣「咬住」不放，如吳敦義、郝龍斌者為當選黨主席，不惜選爭取「一中各表」，但北京硬是不買單！

連習大大都在人大說：「國民黨反動力量早已在1949年被共產黨取代『建立中華人民共和國』」了！白紙黑字，說得清清楚楚。而更早的說法，在1949年連蔣介石率軍撤到台灣都說：「中華民國已經亡了」，類此史蹟斑斑可稽。國民黨能不愧疚乎？！

既然當了在野黨，就要有個民主政黨樣子，以2300萬健康福祉為念，怎可背棄台灣去當中共的「馬前卒」耶？！豈非自絕於台灣？！留下歷史罵名！