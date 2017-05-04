自由限時批》北韓又狠狠打臉北京？！

辛文

北韓近來除了透過民間活動四處宣揚北京「非朋友」，日前更罕見在官媒公開修理北京，等於打臉習大大給川普看！（川普曾批近日金正恩的「空爆彈」舉措「太壞了」，不給習近平面子）

北韓官媒《中央通信社》（KCNA）近日痛批北京，居然要平壤放棄其違反中國國家利益的核武計畫，稱此舉不但破壞中、朝關係，更將升高朝鮮半島緊張情勢！顯然讓北京「裡外不是人」！然則，平壤卻又始終對莫斯科「尊敬」，無怪川普要忙打電話給普廷，兩人亦可望在7月間首次正式晤面（之前，川普將會先到歐洲遊說，讓俄羅斯重回八大工業國集團G8作為見面禮），看來美、朝在「重利害」的局勢之下，使北京的份量將不遠遠如過去！卻平白讓普廷「漁翁」撿到便宜。

其實，川普上任以來，就一直對「美俄合作」念茲在茲，只因大選莫斯科駭客助選疑雲未消，未敢造次（折損了一員親俄大將國安顧問佛林）；而在對敘利亞發射戰斧飛彈事，又未能溝通好，讓普廷很不爽，乃急派與普廷有交情的國務卿提勒森前往俄羅斯，亦復「冷接待」，並未能化解；致使在處理北韓問題上，一再受到掣肘（莫斯科不論在聯合國中反對動武、嚴厲的經濟制裁，甚至在東北亞派精銳的陸、海軍「監看」）。

北韓官媒《中央通信社》近日痛批北京，居然要平壤放棄其違反中國國家利益的核武計畫，稱此舉不但破壞中、朝關係，更將升高朝鮮半島緊張情勢！（AP）

而在川普轉向北京的示好過程中，金三胖又頻頻不給習大大面子，照樣發射飛彈（爆破顯然是有意的），甚至說核武將對日、韓，也不排除對「不夠朋友」的北京。如此一來，使川普原先「寄望於北京」的說法，便大大地打了折扣，只有求助普廷協助解決。

簡言之，北京算是早、中期支援北韓飛彈、核武的後台，平壤後期則受莫斯科的好處更多，不斷經援，還協助訓練及研發核武人才，還在俄境提供若干試驗。據美國「外交政策研究中心」（FPRI）的研究，俄羅斯將貿易、勞工、運輸、金融、投資、漁業、航空等七項領域作為對北韓的「槓桿」，維持北韓經濟免於因為聯合國制裁而崩潰。其中重要的能源、運輸，還允許北韓勞工進入遠東地區工作。儘管北京仍舊供應北韓九成左右的石油，但俄羅斯據稱也沒有完全切斷對北韓的石油輸出，西伯利亞的石油企業仍透過連接海嵾威與北韓東北岸、靠近俄羅斯的羅津港，向北韓供油，讓平壤政權得以把俄羅斯原油提煉加工外銷。足見川普己獲有類此的情報資訊，和習大大演一齣「假戲」，直到金三胖把北京搞得「精疲力竭」，現在卻「口角春風」地說「習近平有辦法」（就是戳穿他師心自用，怕北韓變成「親美政權」），無怪直讓惦惦的普廷偷笑！因為三強皆知，一旦朝鮮半島烽火連天，誰都沒好處，而金正恩就是看準這點，正好藉機抬高國際地位和「恐嚇取財」！

日本《產經新聞》最近就分析指出，川普雖再三強調「保留軍事攻擊在內的所有選項」，但也不排除「默認北韓為實質的核武國家」，以化解核子危機；而習近平則進退維谷，固認北韓擁核將是威脅，但總比「北韓變成親美政權」好；而金正恩則堅決不放棄核武，企圖以完成洲際彈道飛彈（ICBM）迫使美國和北韓簽訂和平協定。無怪連美國前國務卿希拉蕊最近都警告說，「北韓想透過與美國的談判以提高國際的地位」。若合符節（希拉蕊在總統敗選後神隱多時，最近發表她對川普拋出和金正恩會面的看法）。

而《產經新聞》今天亦在「解讀世界」的專題評論中，以「川蔡電話」和對北韓政策為例指出，若美國在外交上過度依賴北京，可能造成同盟各國的不信任感。無異是提醒川普原先的「聯俄制中」大戰略方向，至少目前的觀察，是北韓對普廷有所忌憚，而對北京則已出現「潑婦罵街」態勢，這可能是川普急於想和普廷見面的主要原因。

畢竟川普的國安團隊核心成員，基本上是「親俄忌中」的架構，目前為了解決北韓問題，才不得不「與虎謀皮」，如今發現金三胖根本不賣帳，看來只有回修當初的戰略構想調整為「強化聯俄，暫時和中」，是否如此，時間將會證明一切！