自由限時批》北京若要郭董選呢？！

杭東

天下沒有什麼不可能的事。像川普或法國馬克宏的當選，都是毀譽參半，但是他們還是讓人跌破眼鏡，硬是當上國家領導人，無論人們歡喜與否，這就是「夢幻」成「事實」！台灣千萬別再一廂情願，或萬萬沒想到，認為郭台銘不會在2020年參選，因為我們對岸的大老虎，可不是吃素的！一旦比過去介入台灣大選幅度擴大，那就難說了（2012年馬英九是如何靠北京「臨門一腳」連任，歷史是不會說謊的）！

郭台銘有無政治行情或不符台灣民主，或他個人有無意願，並不重要。重要的是，他的財富大多出於老共的「特許」而發達，在中國很吃得開，幾乎通行無阻，連歷任國家領導人如江、胡、習等，莫不熟識，而且行事低調，頗得「聖眷」。像在未再婚前，與台灣第一名模林志玲跳個舞，或與女星鬧些緋聞，當時的胡錦濤與他碰面時，還特別表示「關心」。而今的習大大就更熟了（從習到福建開始），自然更有說不出的默契！

郭台銘有無政治行情或不符台灣民主，或他個人有無意願，並不重要。重要的是，他的財富大多出於老共的「特許」而發達，在中國很吃得開，幾乎通行無阻。（彭博）

例如川普大選強調「美國優先」，猛批北京不上道！讓中南海核心對「狂人」頭疼不已，還成立專案小組，研究對策；而在川普未正式就任美國總統前，日本網路銀行總裁孫正義立馬到紐約拜訪，面對國際媒體宣示，要和郭董合作對美作重大投資，製造上萬工作機會，讓川老大「龍心大悅」！

接著，川普在上任後，北京又百般討好川普核心成員及其家族種切，國際媒體都有詳盡報導，連其大女兒伊凡卡的專利亦即通過大半，對女婿庫許納的妹妹公司也能到北京宣傳投資及提供「移民」機會等等。及至後來更有「川習會」的肉麻演出，復頻在解決北韓問題「打空拳」（和平解決非核化，反南韓設「薩德」THAAD反飛彈系統等），幾耍弄成功，若非普廷橫亙，大概「制美」策略可期。 到了最近，郭董猶親率核心幹部赴白宮的舉措，國內外媒體大幅報導，固具大生意眼界，但政治上卻對北京有利（媒體視其「中國」或「親中」大富豪），自屬「大功」一件；況又在川普親自創設的白宮「創新投資」辦公室內，和川普翁婿「密談」，此亦已由白宮證實，今年的下半年，鴻海將以巨資（逾70億美元）在美設廠云云。

此外，比較受台灣股市注意的是，台灣南部重量級企業家許文龍將「群創」下嫁鴻海集團，認為是「好歸屬」（如果不健忘，2005年奇美集團創辦人許文龍曾發表兩岸「同屬一個中國」退休感言）。諸此顯示，郭董堪堪是「四湖五湖」國際商業智慧型的大企業家，遊走兩岸三地，乃至美、日、歐諸國，無往不利。 然則，主要的「原動力」何來？！

絕非只靠台灣的「小生意」。所以廣達董事長林百里太小看郭董在北京的份量，此絕非是「管國家跟管企業」的問題，如果林董以為郭董會把2300萬的「台灣總統」，看在眼裡，那麼完全是「搞錯方向」！誰68年來一直對台灣念念不忘，任人皆知，就是老共！郭董只要賺錢風光就好，根本不會願意蹚渾水！但北京會放過他嗎？！特別是自2016年對台工作重挫後，至今只能「冷凍」相待，就是認為國民黨太爛不中用，勢須另找一個「代理人」或「代言人」（形象要好、有錢又合「上意」者），現在會有人喊出「用洪荒之力挺郭」的聲音，而且越來越大，恐是其來有自。

簡言之，今天的台灣既缺心防，又無「清共」對策作為，才是真正的危機！現老共「窮台」策略已然奏效，已無須「溫水煮青蛙」，因為青蛙「窮而乏力」了！光是內部「共諜」就已抓不完，而從鄉鎮到城市的「親共」組織系統，北京幾可「一呼百應」！至於政客、政黨、媒體及黑道則隨時可假民主「興風作浪」！ 如此一來，北京又何必動武，只要「內外動員」選一個「特首」型人物就好，不必搞得像香港那麼麻煩，現以「民主之矛攻民主之盾」，不就可以「不戰而屈人之兵」，何樂不為耶？！

是以，郭董是否會「雀屏中選」？目前尚不得而知，但愛民主台灣者必須有所警惕和作為，千萬別到2020年時，再來「萬萬沒想到」了！