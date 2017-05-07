自由限時批》怎麼國防部長也葉名琛了？！

宋娣

國防部長的角色不同，要有「以戰止戰、以戰逼和」的決心，及高瞻遠矚的防守策略作為和魄力，而非耍嘴皮的政客，和做法事的道長！說什麼不挑釁、不畏戰，還扯什麼兩岸「三新」的文青說法，簡直莫名其妙！現在是中華人民共和國要逼打台灣投降，文攻武嚇無日不已（打壓國際空間、搞斷交案例不勝枚舉），但馮世寬現卻變成清朝末年兩廣總督葉名琛了，淨講些恐怕連他自己都不懂的話，淪為「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」的調子，豈非拖垮台灣！



馮世寬今天上午在淡江大學戰略研究所的一場演講，只是重覆小英當局的「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸互動政策，甚至是變成陸委會、外交部的「代言人」，卻忘了自己的角色！還說「我們從不畏戰，也從不挑釁，默默承受中共對台的軍事威脅，犧牲奉獻展現自我防衛決心，才換取台海穩定」云云，根本未見拿出讓人能信服的國防新思維和戰略辦法，得以「居安思危」；而況「不斷攻擊就是最佳防衛」，古有明訓！那有軍國大臣要國人「明哲保身」，還要「忍辱負重」，長期接受中共的屈辱，即便是古時的勾踐「臥薪嘗膽」，恐亦早已推翻「夫差」了！

馮世寬今天上午在淡江大學戰略研究所的一場演講，只是重覆小英當局的「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸互動政策，甚至是變成陸委會、外交部的「代言人」，卻忘了自己的角色！（記者廖振輝攝）

況且古今中外的文臣武將也都是以「不貪財、不怕死」，保家衛國來對人民負責！

再者，現今世上民主國家的國防部長，不論美國或自建國起沒有停止過戰爭的以色列，都是「文武兼具」智慧型的儒將，也都能讓人民有「安全感」。光是以色列的名將摩西·達揚（Moše Dajan。1967年到1974年擔任國防部長），就有說不完的故事！



台灣的內外處境幾與以色列差不多，它卻能在敵入環伺下屹立不搖，因素當然很多，但他們的歷任國防部長個個強棒，應是主因（早年以色列還曾協助台灣核武研發）。簡言之，古人說「無敵國外患者恆亡」，就是強調「憂患意識」的重要！但台灣68年來，竟連「反共」是什麼都忘了，無怪中國共產黨可以「長驅直入」，不斷以經濟、媒體「煮青蛙」了，現連國防部長都不知「為何而戰」，提出「如何應戰」的良策，卻還要大家「忍辱」小心，真是不知所云矣。



葉名琛曾建「長春仙館」，供奉著呂洞賓、李太白二仙；又闢「長春藥圃」，種植草藥。而「不戰不和不守；不死不降不走！」是鴉片戰爭時，面對英軍攻城時「名留青史」的決策，但也沒有意外地被英軍俘虜，關押在印度孟加拉鎮海樓，一直到死，湮沒在歷史之中。古今互映，誠讓人不勝感嘆！

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