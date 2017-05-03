自由限時批》兩岸政策須改弦易轍了！

杭東

近一年來的海峽兩岸「停滯」狀態，實給了中華民國的民主台灣，一個新而對等的思維和作為，就是揚棄將兩岸視為「上位」政策的心態，並將現行已不彰的陸委會和海基會組織調整，分別回歸到外交部和一般民間團體，進行沒有「統獨」意識型態的和平交流活動（類似無正式外交關係的國家，各設辦事處）。

也就是說，維持兩岸「對等、互惠、和平」的實質架構，沒有什麼國不國的，也沒有什麼統獨，只是兩個「主體」性（政治實體）的交流（像南北韓），各「表」各的，以促進兩岸「正常化」的交流；此也符合美國川普政府近來一再強調的「兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式、和平解決的目標」要旨，相信北京亦不願做「國際的麻煩製造者」！ 這兩天，美國準駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）與白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）這兩天，不約而同地分在國會及華府一項研討會中表明美國態度。布蘭斯塔德說，「將致力於傳達美國持續信守的一中政策，美國也會致力於見到兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式、和平解決的目標。」博明則說，川普今年二月已重申了「我們的一個中國政策」，美國的政策是持續的，美國遵守台灣關係法，在這個基礎上，美國絕對不樂見台海任何情勢發展是不為兩岸人民所支持的。

布蘭斯塔德說，「將致力於傳達美國持續信守的一中政策，美國也會致力於見到兩岸議題能以雙方民眾都接受的方式、和平解決的目標。」（資料照，路透社）

就政治現實而言，台灣在完全民主化的今天，又經過民選總統及三次政黨輪替，連川普和國際都認證。同時，並未改國號、國名、憲法，具有國家主體性的政治實體（擁有民選政府、國會及司法、國防等），只是北京不願面對現實，承認「中華民國存在的事實」。 再者，一個多元民主自由的社會，是允許「統獨」的言論，但不能違憲及影響國家安全（中華人民共和國至今仍以千枚以上飛彈對台，亦未鬆口「放棄武力攻台」。致使國防、保防、國安必須嚴管控制，世上民主國家亦皆如此）。

復次，台灣的任何政黨均經過民選，以取得政治上的權力，完全由人民的自由意志抉擇！北京不能因為標記「本土」政黨的取得政權，就扣以「台獨」帽子（即便有論述和做法，然並未違憲及違反民主的規範）；而政黨輪替更是民主國家常態，若為此中斷兩岸正常交流，就是一種霸凌和不智的行為，更不為國際社會認同！ 又次，北京一直繞著「一個中國」或「92共識」的死胡同打轉，是「自我封閉」的心態，實不足取。今天台灣的藍綠輪政，是由2300萬決定的。馬英九的國民黨不也風光了八年，下台在野，無乃自然，與美國民主黨、共和黨輪政，如同一轍；而2016年選民會讓民進黨執政的主要理由，在厭棄國民黨執政的「一中」和「92共識」所致，這是北京班子要檢討改進的。現卻選擇「冰凍」，無異是咎由自取！怎能怪責小英政府不上道？！民進黨又怎敢違背台灣的主流民意，豈非自尋死路！

所謂解鈴還須繫鈴人，北京不能因為台灣換人換黨，就「只問顏色」，不明所以，一味採取打壓手段，甚至無理壓縮台灣的國際空間（像不涉政治議題的國際組織，連川普政府都已表明支持台灣參與的立場。最近像美國、加拿大、日本、法國、德國等國就表達支持台灣參與WHA的立場與台灣希望出席的意願），等於自失大國的高度和格局，無怪和台灣人民距離越來越遠了。

唯今之計，只有鬆綁「封建」的思維和作為，才能化解台灣人民的疑慮！畢竟今天資訊科技發達的環境和條件等都不同了，須符合新世紀的需求，何況時代的巨輪是永遠向前的！「多行不義，必自斃」，古有明訓，當年國民黨怎麼會在中國垮掉的，殷鑑不遠！ 由於兩岸和平交流是長期性的工作，無法隨興或中斷，但方式和做法上，亦須與時俱進。光用武力或「一中」，根本是行不通的，這是民意、民心使然！試想，今天中國的新世代會和共產黨老一輩的思維和行為相同嗎？！請中共中央好好調查了解，不要再故步自封，瞪眼說瞎話，已是跟不上時代了！

就今天台灣的兩岸政策而言，亦須不斷檢討改進。例如在民主化的今天，類如陸委會，便是「過氣」的單位，應回歸在外交部，成立對中國的辦公室（辦事處），相關的兩岸關係條例，亦須好好研究調整修改，這樣才是「民主的中華民國，和共產的中華人民共和國」的相處之道！得以彼此尊重、對等、互惠，才是正辦！ 同時，陸委會歸併外交部後，可向國際宣示，台灣是如何的尊重中華人民共和國，將陸委會升格至外交部，否則長期「矮化」中華人民共和國，是沒有必要的！ 台灣朝野袞袞諸公，盍興乎來！