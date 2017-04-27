自由限時批》連戰訪中非尋常！

◎董森霖

國台辦透過自己的媒體答詢透露，前國民黨主席連戰訪中行程，還故作「神祕」說：「據了解」，連戰先生一行計劃於近日前往陝西祭祖，並應邀出席在山西舉辦的「海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮」的活動。此外，還將到寧夏、浙江有關省市參訪。中央台辦張志軍主任將與連先生會面云云。顯然箇中「有鬼」，因為海峽兩岸交往之事原屬「平常」，為何要用記者會答詢方式宣布行程？當然是希望連戰能起一些作用，特別是在台灣內外敏感時刻的當下！

國台辦透過自己的媒體答詢透露，前國民黨主席連戰訪中行程。（記者簡榮豐攝）

其一，「520」將屆，兩岸依然「冰涼」。而國民黨又值黨主席改選，廝殺劇烈；加上年金改革氛圍不佳等（包括言論煽動軍公教抗爭，連道上黨友亦高舉5星旗參與，高喊「五星紅旗掛保證，年金領得爽歪歪」、「統一紅利掛保證，年金永遠不破產 」等口號，還有日前砍下八田與一銅像頭部的統促黨成員李承龍等也參與），均是符合統戰「聯合次要敵人打擊主要敵人」要件。

其二，美台雖有「英川」通話，及保台六承諾，但因北韓核武、長程飛彈試驗，嚴重威脅亞太及美本土安全，川普不得不與北京虛與委蛇；而習大大又豈是省油的燈！自是皮裏陽秋，試想中朝68年「你儂我儂」關係（經貿、軍火等不可須臾），豈會和美「真心」合作幹掉金三胖，所以北京一再強調要「和平」解決北韓核武問題，亦以不推翻平壤政權為前提！（外交部和聯合國發言一致）

簡言之，儘管「川習」彼此機關算盡，而金三胖背後的普廷，亦復不甘示弱，更揚言不能用「武力解決」，所以現在平壤的「暫不試射」，並不表示有意「放棄核武」。如今南韓又有北京極力反對的「薩德」HAAD反飛彈網大致部署完成，使中俄更不願「出力」抵制北韓，頂多用嘴巴嚷嚷給國際聽，徒增美軍兵馬疲困局面，讓金三胖好不得意地打持久的「消耗戰」。如此一來，川普還非拉著習大大不行，還得討好普廷，更造成台海詭譎不安的勢頭！

其三，小英上任一年，內外交迫，宵旰憂勤，卻仍讓人「嫌得流涎」，民調又不高，固值得檢討反省改進；但反讓紅藍得以「有機可乘」，淪為「內鬥」，這才是台灣當前的危機！顯然現階段的顧全大局，攸關台灣安危，是人人有責的！

是以，連戰突然受到彼岸的「青睞」，當是其來自。近日訪中之行，未必會有「連習會」，但能透過張志軍的安排，相信也不會「空手而返」；況且連對黨主席選舉仍有「臨門一腳」的力量；一旦「認同一中」者出線，往後的「合縱連橫」，自具一定的作用。因為立法院通過「黨公職不計年資」的「連戰條款」，反促使許多藍營「軍政權貴」串連，加上年金改革的抗爭成員，亦會匯合，必產生擾攘不安，現對岸又插花，這應是值得當局正視的「國安」問題，妥謀法理層面處理，絕不可小覷！