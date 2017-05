自由限時批》嘜擱「萬萬沒想到」了？！

辛文

難怪最近郭台銘又夯了起來,鴻海29日凌晨發出聲明證實集團正與美國政府談投資,盼大幅增加集團在美國投資金額云云。但見小英當局卻還在「路透」中打轉,只為了報導川普婉拒通話之事,一再說是「萬萬沒想到」!直讓人不寒而慄!

當國家領導人雖未必能「預卜先知」,或「萬事通」,但即便是「後知後覺」的省悟,亦會小心能駛萬年船,最怕的就是「萬萬沒想到」,才令人擔憂!

總統接受外媒專訪之事,本就該慎重將事,亦要能講清楚最好,尤須彰顯台灣的主體性,彰顯台灣的民主高度和政經大格局等,讓國際知道「台灣 is not part of China」(可在兩岸上引用家博教授在華府的講話)!甚至更能冠冕堂皇關心美方處理北韓問題,能否提供協助等等。

然則,連續幾天下來,只見怪這怪那,搞到今天還由外交部長在立院說,《路透社》方面已向我方表達對此事的遺憾與歉意(feel embarassed),也告訴我方,《路透》亞洲分社,的確不知道華府記者已經洽到專訪云云,顯見危機處理太差,反將老共修理記者那套道歉招數重演(只差沒上電視「認罪」,試想國際新聞同業會放過嗎),洵為遺憾。

從來沒人說記者是不犯錯的。但國家的元首卻須「泱泱大度」,不能像川普把主流媒體記者看成「敵人」,容易顯得小家子氣。因為今天資訊發達,要「更正」、「澄清」太容易了,只要能「說清楚,講明白」,自然雲淡風輕!根本無須「小題大作」,輕易得罪國際媒體(有作用力必有反作用力)!

事實上,能專訪總統的記者泰半資深或素質較高者,否則就會顯示該國際媒體的一種輕蔑態度;那麼既然來訪,總統府幕僚就得審慎以對,即便有所「出入」或「誤解」等等(其實當場可以改正,或改變一些婉轉說辭,通常記者是不會「故意」扭曲,對其並無好處;即便是當場「即興」提出的問題,回應亦可有好幾種)應自我檢討,立即設法解決,坦然面對,或可「轉危為安」,甚且「轉輸為贏」留下「英川」未來合作的想像空間,才是正辦!

結果「萬萬沒想到」,當局卻以「萬萬沒想到」為理由,說是:「英國媒體路透的專訪,大約半天之後,路透的駐美記者另外也已成功約訪了川普總統」,這就是國際大媒體之能名聞遐邇的地方!專訪「萬萬沒想到」,尚是「隔行」的小事,若是軍國大事,亦是「萬萬沒想到」,那麼豈不更「萬萬沒想到」,會出現這樣的國家的領導人!

讓人訝異的是,總統府的幕僚竟批「英文報也會亂報英文,誰說國際媒體就是專業?」還扯什麼「假新聞」云云,簡直是「不知所云」!因為這是輕忽、疏漏造成的過失,怎能胡扯一通?!

所謂媒體的「專訪」也者,對象不是隨便湊合的,猶是給被訪者「暢所欲言」的機會和禮遇,幾乎是「照單全收」(而一般報導尚局限在「篇幅所限」的範圍內),如果自己(團隊)不「謹慎」面對處理或及時「當場修正」,「錯誤」的結果則是「自己造成的」,不能推給「萬萬沒想到」!

由於郭台銘這段時間亦正在白宮洽商大買賣,而台北藍營又在黨主席選情劇烈之際,就有媒體大作文章,將郭視為2020年大選的藍營黑馬人選,箇中的傳聞或討論不談。光就郭本人的企業成功而言(比川普更有錢),確有獨到之處,綠營高層不能等閒視之!

試舉其若干名言,發現頗能切中時弊,值得小英團隊借鏡。

例如郭就說過:「成功的人找方法,失敗的人找理由」、錯誤並不可怕,可怕的是一再犯同樣的錯誤」、「不懂就要問,想保住面子的人,最後連裏子也會輸掉」、「如果看問題都和別人一樣,看報紙就好了」、「心胸有多大,舞台就有多大」!

郭更曾批公務員,是喜歡說恭維的話,喜歡歌功頌德,粉飾太平;需要罵一罵才會做事,才會執行;惰性很大,總是說他已經盡力了,沒有辦法再改善了。這樣的人就很像公務員,只講面子,善跑後門,不做實事,惰性很強!類此所言,雖不中亦不遠矣。

或許天下真會有「萬萬想不到」的事發生,就是郭台銘在2020年宣布參選!