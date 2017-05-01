自由限時批》嘜擱「萬萬沒想到」了？！

辛文

難怪最近郭台銘又夯了起來，鴻海29日凌晨發出聲明證實集團正與美國政府談投資，盼大幅增加集團在美國投資金額云云。但見小英當局卻還在「路透」中打轉，只為了報導川普婉拒通話之事，一再說是「萬萬沒想到」！直讓人不寒而慄！

鴻海29日凌晨發出聲明證實集團正與美國政府談投資，盼大幅增加集團在美國投資金額云云。（資料照，路透社）

當國家領導人雖未必能「預卜先知」，或「萬事通」，但即便是「後知後覺」的省悟，亦會小心能駛萬年船，最怕的就是「萬萬沒想到」，才令人擔憂！

總統接受外媒專訪之事，本就該慎重將事，亦要能講清楚最好，尤須彰顯台灣的主體性，彰顯台灣的民主高度和政經大格局等，讓國際知道「台灣 is not part of China」（可在兩岸上引用家博教授在華府的講話）！甚至更能冠冕堂皇關心美方處理北韓問題，能否提供協助等等。

然則，連續幾天下來，只見怪這怪那，搞到今天還由外交部長在立院說，《路透社》方面已向我方表達對此事的遺憾與歉意（feel embarassed），也告訴我方，《路透》亞洲分社，的確不知道華府記者已經洽到專訪云云，顯見危機處理太差，反將老共修理記者那套道歉招數重演（只差沒上電視「認罪」，試想國際新聞同業會放過嗎），洵為遺憾。

從來沒人說記者是不犯錯的。但國家的元首卻須「泱泱大度」，不能像川普把主流媒體記者看成「敵人」，容易顯得小家子氣。因為今天資訊發達，要「更正」、「澄清」太容易了，只要能「說清楚，講明白」，自然雲淡風輕！根本無須「小題大作」，輕易得罪國際媒體（有作用力必有反作用力）！

事實上，能專訪總統的記者泰半資深或素質較高者，否則就會顯示該國際媒體的一種輕蔑態度；那麼既然來訪，總統府幕僚就得審慎以對，即便有所「出入」或「誤解」等等（其實當場可以改正，或改變一些婉轉說辭，通常記者是不會「故意」扭曲，對其並無好處；即便是當場「即興」提出的問題，回應亦可有好幾種）應自我檢討，立即設法解決，坦然面對，或可「轉危為安」，甚且「轉輸為贏」留下「英川」未來合作的想像空間，才是正辦！

結果「萬萬沒想到」，當局卻以「萬萬沒想到」為理由，說是：「英國媒體路透的專訪，大約半天之後，路透的駐美記者另外也已成功約訪了川普總統」，這就是國際大媒體之能名聞遐邇的地方！專訪「萬萬沒想到」，尚是「隔行」的小事，若是軍國大事，亦是「萬萬沒想到」，那麼豈不更「萬萬沒想到」，會出現這樣的國家的領導人！

讓人訝異的是，總統府的幕僚竟批「英文報也會亂報英文，誰說國際媒體就是專業？」還扯什麼「假新聞」云云，簡直是「不知所云」！因為這是輕忽、疏漏造成的過失，怎能胡扯一通？！

所謂媒體的「專訪」也者，對象不是隨便湊合的，猶是給被訪者「暢所欲言」的機會和禮遇，幾乎是「照單全收」（而一般報導尚局限在「篇幅所限」的範圍內），如果自己（團隊）不「謹慎」面對處理或及時「當場修正」，「錯誤」的結果則是「自己造成的」，不能推給「萬萬沒想到」！

由於郭台銘這段時間亦正在白宮洽商大買賣，而台北藍營又在黨主席選情劇烈之際，就有媒體大作文章，將郭視為2020年大選的藍營黑馬人選，箇中的傳聞或討論不談。光就郭本人的企業成功而言（比川普更有錢），確有獨到之處，綠營高層不能等閒視之！

試舉其若干名言，發現頗能切中時弊，值得小英團隊借鏡。

例如郭就說過：「成功的人找方法，失敗的人找理由」、錯誤並不可怕，可怕的是一再犯同樣的錯誤」、「不懂就要問，想保住面子的人，最後連裏子也會輸掉」、「如果看問題都和別人一樣，看報紙就好了」、「心胸有多大，舞台就有多大」！

郭更曾批公務員，是喜歡說恭維的話，喜歡歌功頌德，粉飾太平；需要罵一罵才會做事，才會執行；惰性很大，總是說他已經盡力了，沒有辦法再改善了。這樣的人就很像公務員，只講面子，善跑後門，不做實事，惰性很強！類此所言，雖不中亦不遠矣。

或許天下真會有「萬萬想不到」的事發生，就是郭台銘在２０２０年宣布參選！