自由限時批》東北亞局勢恐大翻轉！

◎杭東

從川普的全面外交攻勢，到海空優勢團團圍住平壤，金三胖早已成「甕中之鱉」，危在旦夕！但卻因錯過絕佳的「戰」機，中俄又再度聯手，一再恫嚇「不得動武」要「和平解決」，連聯合國、東協組織都呼應（菲總統杜特蒂猶婉拒邀約訪白宮），結果老美在東北亞局面反而大翻轉，變成中俄朝「反包圍」的態勢，讓川老大幾乎下不了台！

川普近日又發驚人之語，他在接受《彭博新聞社》（Bloomberg News）訪問時宣稱，他願意會見北韓領導人金正恩，只要「情勢正確」。並表示：「如果會見他（金正恩）對我是適當之事，我會絕對地，我會很榮幸地實行。」「和戰」言行的反覆無常，確會使「平常人」啼笑皆非！

其實，金正恩擁核武，是中俄「給養」的，俾作為他們對外恐嚇勒索的「打手」；而北韓最大的敵人則是世仇的日本，並未把南韓放在眼裏（若無老美支撐，軍武亦非對手）；對美原先不過是希望撈點經濟油水罷了，但因中俄與美「亦敵亦友」，自不願北韓太靠近，免得區域戰略利益受損，故彼此時生勃谿，無乃正常。

其實，金正恩擁核武，是中俄「給養」的，俾作為他們對外恐嚇勒索的「打手」。（資料照，美聯社）

問題是核武，本是大國的限制級「電玩」，為保護既得利益，自排斥小國（台灣1988年核武被迫放棄，即為例證）參與。詎料，當初北京「聯美制蘇」策略，讓莫斯科不滿，暗中協助北韓，北京不甘落後，於是兩強竟不約而同地幫忙平壤玩。

然則，數十年玩下來，核武越研發越厲害，讓金正日、金正恩父子先後樂在其中，況且又有利「恐怖平衡」（現打到南韓、日並不困難），怎可能放棄？！（還威脅北京勿過分，免得「兩敗俱傷」）

東北亞局勢發展至此，只能怪川普太小看中俄朝的長期合作關係，怎可能憑「小恩小惠」，或空洞的「國際道義、和平非核化」口號，與平壤反目；加上川普先前有「聯俄制中」的打算，已讓北京產生「心結」；爾後，轟炸敘利亞又得罪普廷，使得大家彼此「貌合神離」；再者，即便與平壤反目，還會帶給他們核武的災難，遠大於美國的區域戰略利益損傷！

是以，為了中俄在北韓的共同利益，自難被老美離間，現連聯合國和東協都不斷呼籲「和平解決」，因為泰半認為北韓尚未有「直接威脅美國本土的能力」，結果反使原本美國標舉的「正義之師」（現連南韓對設置「薩德」THAAD反飛彈系統都有微辭，亦更不願「付費」），淪為「列強侵略」的惡名！（只要觀察中俄在朝鮮半島附近海域的軍事活動頻仍，形同「反包圍」）誠是得不償失！

如今川普正面臨「和戰」的抉擇，而非天天軟硬的「放話」；若退一步固可海闊天空，面子難堪而已，但對亞太地區國家而言，恐不止是失望，對美欲「重返亞洲」的聲勢，亦會產生負面效應！當然，除非川普團隊有更高妙的解決之道，形勢亦當會逆轉，頗值得吾人後續觀察。