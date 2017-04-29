自由限時批》金正恩比毛澤東還要毛澤東？！

宋娣

川普現在面對的是「青出於藍」的「搏命型」毛澤東一金正恩！他已獲得毛的「真傳」，就是「槍桿子出政權」！甚至比毛澤東更狠毒（親人照殺不誤）！就是「大家一起死」！所以，川老大和習大大再厲害，還是「穿皮鞋」的，東顧忌，西盤算，把聯合國都拖進去，想「面面俱到」，簡直是在做夢！因為北韓是沒鞋的光棍，根本「不畏死」！

直到今天，美韓聯軍「兵臨城下」，諸強還揚言，「只要一射，就完蛋！」，但金三胖仍照射不誤，只是在空中連二爆，又如何？！「建軍節」那天還在元山對著首爾方向連發四百門巨炮狂歡，又奈何？！

川普現在面對的是「青出於藍」的「搏命型」毛澤東一金正恩！他已獲得毛的「真傳」，就是「槍桿子出政權」！（AFP）

川老大前天剛說完：「有可能最終我們與北韓爆發重大衝突」的狠話，連國務卿提勒森（Rex Tillerson）都在聯合國大會上強調，「必要時，美國將對北韓採取軍事行動」！而北京卻更妙，只「警告」北韓勿「核試」，否則制裁！無異是「硬中帶軟」。但昨天小金仍再給他們一記可以打到日本的「空爆彈」打臉！

川老大今天卻只會「推特」發文說，「北韓今天又射飛彈了，雖然失敗收場，但這是對中國和其備受尊敬的領導人大不敬，太壞了！」殊不知，金三胖早就不鳥北京了，還痛批中國是「無恥國家」！ 顯然，北韓早已在全面推行「仇美恨中」統戰教育，製造敵愾同仇的氛圍，並激勵忠黨愛國的民族意識，誓死效忠金氏政權，把老毛當年鬥爭伎倆活學活用，比「聖戰士」的「伊斯蘭國」（IS）還要恐怖、可怕！因為北韓擁有的土地和人民、軍隊，及飛彈、核武比IS強太多了，現加上「不畏死」，諸強能幹得掉嗎？！

況且「核彈」的毀滅性，日本早就領教了，東北亞包括中國在內，有誰敢不顧忌？！

即便與老美關係不大，亦絕難逃道義的責任！而此後座力的負面影響太大了，難以估算！ 北韓核武難以解決的癥結，在金三胖深知一旦失去核武，就沒有保障，自亦不會信任任何的國際保證和協定！這是老毛緊握槍桿子的實踐榜樣！再者，若讓平壤仍保有部分核武，週邊國家也無法安心，還得無時不刻的提心吊膽！然則，老美又無「十全」把握能一舉摧毀北韓軍事和核武，稍有閃失，即會遭到反噬，變成「玉石俱焚」！這又是美方及盟國不願見到的慘烈後果。 如今最大的贏家則是普廷，既獲金三胖的「敬畏」（研製核武及經貿的後期，俄羅斯幫助最大），又能講「和平座談」的風涼話，還能陳兵朝鮮半島附近「監察」，以保持在北韓的利益，使得不論美中日韓都得看俄國臉色，因為他才是真正的「漁翁」！

目前北韓不試射核彈或洲際飛彈（可打美國本土或夏威夷、關島等地），卻不停「放鞭炮」，以保持平壤政權顏面！此乃高人（與莫斯科、北京不無關係）背後指點，搞得川老大啼笑皆非，重不得又輕不得！只要看中俄近日極力反對「武力」解決，要把「非核化」弄到檯面上協商，就已擺明要老美「退讓」，否則大家不好看（像俄羅斯及北京近日還發表一些新型精良制美武器，即為例證）。

朝鮮半島局勢發展至今，北韓絕不放棄核武已是事實，頂多同意上談判桌，就會重演過去「六方會談」歷史，繼續延宕下去。

儘管川普是個精打細算的大商人，原以為可借助北京出力，卻忘了「核彈」亦正對著中國，當然力主「和談」，自不願逼得金三胖想不開，害人害己！現因敘利亞飛彈事，又讓普廷很不爽，怎會真的幫忙？沒暗中破壞，已屬難得。唯今之計，顯然只能步上「和平談判」之路。 除非，老美決心不計後果，閃電開打和結束，否則夜長夢多，兵馬疲困，反而真的會讓川普顏面和裡子盡失！