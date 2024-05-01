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社論》兩個「不支持」的交集

2024/05/01 05:30

王毅對布林肯表示，美方應「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。去年底，舊金山拜習會，習近平要求拜登「支持和平統一」，便已遭拒絕。道理可簡單，中國已經變成美國的不友好國家。不支持台灣獨立，也不支持和平統一，此際出現交集，值得注意。王毅的發言人稱：美台強化軍事勾連，不會給台灣帶來安全，也挽救不了台獨注定失敗的命運。「台獨注定失敗」，話也說得太滿了。地緣政治正在起變化，法理台獨尚未達成，不等於統一的成功。而統一無法得逞，卻是中國的頓挫。

今年初，王毅訪問埃及與其外交部長稱：「開羅宣言」明確規定台灣歸還中國。蘇克里也許有聽沒有懂，因為一九四三的「開羅宣言」，開羅跟埃及是有關的，但宣言跟埃及並無關係。美英中三國領袖的意向，乃二戰期間同盟國的私下片面溝通。對於台灣的處分，要到一九五一交戰國簽訂「舊金山和約」，雙方才獲致共同的規定：日本放棄台灣及澎湖列島。和約並未規定，台灣歸還ROC或PRC。一九五二，「中（台）日和約」，重申「舊金山和約」規定。到了一九七二中日建交，中國政府重申，台灣是其領土不可分割的一部分，日本也僅表示「充分理解和尊重」此一立場。

一九七一，聯大二七五八號決議案，PRC獲得「中國代表權」，但一字未涉台灣。即便一九七九，美中「建交公報」，也依舊止於「認知到」中國的立場：只有一個中國，台灣是中國的一部分。故而，從歷史脈絡與國際條約來看，「台灣地位未定論」，堪稱「現狀」的本質。北京處心積慮要將其一面之詞予以實現，於是產生當前台海現場的對立、緊張。至於台灣內部，由於蔣氏外來政權後遺症，也有統獨之爭。只不過，民主時代降臨，維持（獨立於中國之外的）現狀，才是最大的公約數。小英執政八年，體現的正是這種路線。

一九七九，美中「建交公報」的平行產物，「台灣關係法」第二條規定：美中建交是基於台灣的前途，將以和平方式決定這一期望；關切任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動；維護及促進所有台灣人民的人權。換言之，儘管終止了外交關係，「台灣」仍被美國視為「準國家」，兩岸關係不是中國內政，操作空間游刃於不支持（非反對）一中一台、一中兩府、兩個中國、台灣獨立、台灣參加以國家為會員資格的國際組織。但「美國的一中政策」，實際上散發著「台灣地位未定論」。與「八一七公報」平行的「六項保證」，雷根明言「美國對台灣主權的長期立場沒有改變」。如今，拜登政府：「不對（台灣）主權採取立場」，「基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一個中國政策。」一面對台灣主權在民的肯定，一面「認知到」北京一中原則主張，美方所保留的部份，中國無法越雷池一步。二○二一，我國在立陶宛設置「台灣」代表處，北京將中、立關係降為代辦級，而美國、歐盟皆表示，立陶宛作法符合他們的「一中政策」。美歐諸國的操作空間，在習近平的「新時代」，某種程度清晰化了。

誠然，礙於國際現實，民主世界慮及中國武力犯台危及全球安全與經貿，迄未支持台灣完成「法理獨立」的最後一哩路。然而，相對的，西方也不容中國訴諸武力，破壞台灣的獨立現狀與台海的和平穩定。大家也越來越確定，習近平追求國際霸權之夢，第一步就是佔領台灣，突破西太平洋第一島鏈，令民主陣營的印太板塊為之裂解。「和平共存」的自我顛覆，尤令民主國家警覺台灣不能存於不友好國家之手。圖窮匕現，西方的「一中政策」被迫亮牌，恐怕不是北京期待的「一中原則三段論」。而不論承不承認台灣是否「國家」，支不支持台灣從事實獨立走到法理獨立，都與「台灣屬於中國」之北京論述漸行漸遠。

現階段，美國不支持台灣獨立，也不支持和平統一，更不容許武力統一。這樣的訊息，想必習近平接收到了，西方領袖也沒有漏接，只是，一旦發生巨大變數，大家會怎樣行動，尚未知曉。當不支持各式「統一」的國家越來越多、越來越堅定，台灣的獨立現狀便更加鞏固。習近平路線，正在自我實現「天下圍中」。萬一他對台灣食緊挵破碗，可能會成為「失去台灣」的罪人。

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