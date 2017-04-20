自由限時批》朝鮮半島峰迴路轉？！

◎杭東

朝鮮半島的和、戰，雖繫於美俄中，但繫鈴人還是解鈴人，仍視金正恩是否願「玉石俱焚」，還是願「退一步」！而照目前的情勢，似有峰迴路轉跡象！至少近日的訊息顯示，美軍方突指南韓聯合新聞通訊社（Yon hap）「錯誤」報導：「沒有三航母會師朝鮮半島」之事；另有報導強調俄羅斯不到24小時，卻連番派兩架轟炸機挑釁，飛入美阿拉斯加防空識別區云云，連美方今天在聯合國提案譴責北韓日前試射飛彈，並警告勿進行第六次核武試驗聲明，再遭俄羅斯否決（北京則表同意）等等，加上北京頻釋放「和平解決非核化」問題（「六方會談」早已名存實亡），類此種切，無疑為新一輪的「六方談判」埋下伏筆！（平壤傳聞有新的外交作為）

像提勒森國務卿近日亦對媒體說，美國的目標是「實現無核化」，而不是「推翻平壤政權」。提勒森把核武和平壤政權作區隔，似是給金三胖台階下，朝結束核武及飛彈開發換取政權承認的和平努力。而美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在今天突放軟先前的強硬身段，表示希望平壤當局可以明白美國並非侵略者，「讓北韓了解我們不想用武力解決問題是非常重要的，所以別讓我們找到理由。」（當然，金三胖若不上道，或普廷不挺，則勢將難避戰禍）

美國駐聯合國大使海利在今天突放軟先前的強硬身段，表示希望平壤當局可以明白美國並非侵略者。（AP）

從川普、彭斯（副總統最近赴南韓、日本）到提勒森國務卿等，在今天之前，對北韓最硬的狠話（零容忍度、美國可完全單獨處理等等），都已講盡了；而「最嚴厲」的軍事行動，卻仍停留在「特級備戰」的狀態，遲遲未見有何具體的「威嚇」效應，金三胖則照樣叫囂（稱仍不放棄核武，飛彈將每週一射）！顯然，目前俄羅斯的「暗挺」平壤態度（普廷甚至表明不容「戰事」發生），亦讓川普「投鼠忌器」，影響解決北韓核武進程！

一般而言，軍方沒有高層或當局授意，鮮少發布或「更正」新聞。今天的外電卻報導，尼米茲號（USS Nimitz）公共事務官員莫里森（Ensign Meagan Morrison）在官方臉書（Facebook）指出，近期有許多新聞媒體引述南韓聯合新聞通訊社（Yon hap）及其他南韓媒體的消息報導，「錯誤陳述」尼米茲號打擊群正前往日本海與朝鮮半島海域，並將於下週和其他兩個航母美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）、雷根號（USS Ronald Reagan）與尼米茲號（USS Nimitz）在朝鮮海域聯合操演，甚至指這是川普政府不排除對北韓動武的訊號。

事實上，尼米茲號4月中下旬在南加州聖地牙哥（San Diego）軍港附近海域進行演練，準備駛往太平洋地區是公開資訊，不太可能於月底抵達朝鮮海域。隸屬第7艦隊的雷根號將在日本橫須賀軍港維修，準備新的輪調任務云云。

無獨有偶，《CNN》今天亦報導，俄羅斯2架TU-95熊式戰略轟炸機，在週一飛入阿拉斯加防空識別區，美派出2架F-22戰鬥機，在距離科迪亞克島約100英哩處進行驅趕。美國防官員並指出，不到24小時，2架TU-95又再度飛入阿拉斯加防空識別區，一度距離海岸約36海浬處。

此外，《美聯社》19日猶獨家報導，4月6日川普與中華人民共和國國家主席習近平舉行「川習會」當天，北京批准川普女兒伊凡卡同名品牌的三個商標，伊凡卡的公司可在中國合法販售珠寶、皮包、身體保養服務。消息一出，再度招致外界質疑「用白宮的名號賺錢」。對此，中國外交部19日表示，審理商標依法依規，並未優待伊凡卡云云。

簡言之，目前「川習」的「你儂我儂」，及川普下令轟炸敘利亞，讓普廷「五味雜陳」，非常不爽。所以，川普特派提勒森國務卿赴莫斯科「解說、溝通」，雙方同意組成工作小組來改善俄美關係，又設法讓俄羅斯重回八大工業國集團（G8）為誘因，交換俄軍自敘國收手，讓阿塞德政權失去後盾；更希望不要插手處理北韓核武問題，可是普廷並未鬆口，顯須更大利益交換，減少在敘、朝的損失。現在俄機飛入阿拉斯加防空識別區挑釁，警告意味頗濃，恐是川普始料未及！

如今北京頻以「北韓不聽話」作擋箭牌，戲也已演到「假到假時真亦假」，仍持「和平解決非核化」的低調，中朝私下續採用「敵進我退，敵退我追」的「合作」伎倆；並公開宣示送川普金融、貿易等大禮（川普在15日《華爾街日報》的專訪回應改口稱「中國不是匯率操縱國」）；而習大大又在「川習會」「示弱」，猶私下送川普女兒伊凡卡小禮（北京核准在中國行銷同名品牌的三個商標，另尚有32個待核准的商標）。

再者，川普施政的「內憂」未解（反「禁移民令」、健保案、串連全美國各地的「報稅大遊行」Tax March，要求川普公布報稅資料等等），連可能結盟的普廷（同樣遭北京離間），亦因敘利亞轟炸事件（未能及時補償），搞到快翻臉地步；諸此，北韓搞不定，北京又從中多重手法的「翻雲覆雨」，俄羅斯又不願表態挺美處理金三胖等的「內憂外患」相煎，川普威信不免受損；只要看近來北京的態度「從容」，得意洋洋（連一向抨擊川普的黨、官媒體，近日頻頻發聲讚揚），顯然「擒川計畫」（公私兼施）初期得逞，如此看來台灣當局和國安單位得小心了！絕不容再輕忽北京對川普家族的極盡籠絡的手段，更要加強川普團隊核心成員及國會的關係，當是鞏固美台聯盟的要務！