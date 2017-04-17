自由限時批》拔掉北韓的「核子牙」？！

辛文

儘管朝鮮半島戰雲密布，大有一觸即發之勢，但在美俄中均不願發生二次韓戰或三次大戰玉石俱焚下，華府的軍事行動，看來是以「縮小打擊面」，拔掉北韓的「核子牙」為主；英國《泰晤士報》（The Times）近日就報導，現役中將擔任白宮國家安全顧問的麥馬斯特（H. R. McMaster），曾對英國國防大臣法隆（Michael Fallon）簡報，川普政府對北韓情勢的因應措施。並指出，美國武力足以「徹底摧毀」北韓核武基地（可能動用比「炸彈之母」還大的「巨型鑽地彈」，深入北韓地下核基地後才引爆），華府亦不排除對北韓採取先制攻擊，（另如媒體報導的暗殺金正恩計畫，則伺機而動）能否如願，均將在月底前（25日北韓建軍85週年）揭曉。

其實，華府和北京、莫斯科在地緣政治、戰略利益上，亦敵亦友，舉世皆知。

是以中俄在明裡暗裏和北韓私通款曲（包括研製飛彈、核武等的協助，即使聯合國禁運令，亦經貿不誤），美方自是瞭若指掌。所以當習大大頻向川普示好之際，亦不忘留一手，就是希望「和平解決朝鮮半島非核化」，以不傷害其利益；而普廷則因敘利亞遭轟炸事件不爽，但也不願抓破臉，暫持冷眼旁觀態度，一樣要求美方不能影響其在北韓利益。在此條件下，只有縮小「打擊面」，快速解決，才有利三強在朝鮮半島鼎足的局面。 今天南韓政府透露，美國「卡爾文森號」航空母艦打擊群將於25日駛入朝鮮半島東部海域，另兩艘核動力航母「雷根號」和「尼米茲號」也將於下週抵達朝鮮半島戰區。南韓媒體報導，本月15日，北韓舉行紀念金日成105歲冥誕的「太陽節」閱兵儀式，並公開疑似新型洲際彈道飛彈（ICBM）的武器（這是可直接打到美國本土，最犯忌的大事），讓美方惱火。

美國「卡爾文森號」航空母艦打擊群將於25日駛入朝鮮半島東部海域，另兩艘核動力航母「雷根號」和「尼米茲號」也將於下週抵達朝鮮半島戰區。（REUTERS）

據報導，美國把3艘航母移師到一個戰區，洵屬罕見，就是展現華府當下對北韓的最強硬態度。 今天外媒報導，美國「國家利益」雜誌就指出，北韓飛彈計畫發展迅速，其多年盟邦中華人民共和國看似從中襄助一臂之力，而此舉有違聯合國制裁北韓的決議案（禁止用於核彈道飛彈、化學武器、生物武器等物品）。然北韓逾八成進口貨品卻來自中國大陸，儘管北京否認。但有證據顯示，中朝間的這類違法貿易並不少見，特別是在兩國邊境地區。 再者，北韓去年共進行20多次火箭與彈導飛彈試射，今年也有七次，飛彈研製能力看似大幅躍升，而這些零件卻非在北韓當地製造，研判是來自中方企業，例如，瀋陽機床公司就曾對北韓出口違禁品，雙方直到2015年底仍關係密切。據稱還有中國人充當掮客，將西方類此產品帶入北韓。

然則，莫斯科亦不遑多讓。

據外媒報導，直到2015年初，俄羅斯猶允許北韓在其境內進行核子研究，還有北韓駐莫斯科大使館，亦已幾同「地下經貿中心」。曾在聯合國安理會北韓制裁委員會（在2009年依據1718號決議設立）負責調查北韓違反制裁事項的日本學者古川勝久更指出，已握有俄羅斯違反決議，讓北韓科學家在其境內核子設施進行實驗的證據。 另據美國「外交政策研究中心」（FPRI）的研究，俄羅斯將貿易、勞工、運輸、金融、投資、漁業、航空等七項領域作為對北韓的「槓桿」，維持北韓經濟免於因為制裁而崩潰。其中重要的能源、運輸，還允許北韓勞工進入遠東地區工作。據報導，雙方猶同意擴大鐵路網建設合作，以便更多北韓鐵路工人能進入俄羅斯工作。此外，儘管北京仍舊供應北韓九成左右的石油，但俄羅斯據稱也沒有完全切斷對北韓的石油輸出，西伯利亞的石油企業仍透過連接海嵾威與北韓東北岸、靠近俄羅斯的羅津港，向北韓供油，讓平壤政權得以把俄羅斯原油提煉加工外銷。 簡言之，美俄中三強皆知，爆發戰爭，對誰都沒有好處。

但金三胖的恣意妄為搞核武，甚至研製可打到美國本土的洲際飛彈等，連莫斯科和北京都感不滿，現更是難以控制。所以才勉強附和川普的軍事制裁行動，亦因唯恐引爆大戰，致美方也小心翼翼，避免擴大打擊範圍，招致反噬！ 不過，始作俑者仍是中俄，把北韓裝上「核子牙」，作為制衡。詎料，如今卻成了「脫韁野馬」，不易駕馭，且歷經23年的聯合國制裁（1994年）、北韓發射、再制、又發射的反覆過程，反讓北韓不斷提高核武研製開發的能力，使威脅越來越大增大。可說是，咎由自取！

如今精明的川普反而成了北韓的「大惡人」，吃力不討好。而中俄則「兩面討好」，想「不勞而獲」和「從中漁利」，真是高呀！尤其北京還有人讚揚金正恩的「大智慧」，故意在「太陽節」後發射失敗，凸顯毫不畏懼美國，只是「技術有點問題」云云。《BBC》則報導，前外相芮夫金（Malcolm Rifkind）表示，北韓飛彈可能因為系統出錯而無法順利試射，也可能是美方使用網路攻擊所致，因為美方過往曾有多次透過網路攻擊，成功阻礙飛彈試射的紀錄。 顯然，北京頻頻發表「制裁北韓」的成果是「心虛」，但把川普拖下水，還要幫他數鈔票，才是「真」的！

至於「北極熊」亦絕非省油的燈，普廷是不會讓北京佔盡便宜的！讓我們繼續看下去…..。