兩岸與國際》習近平再次接手朝鮮這顆燙手山芋

川普目前的作法顯然不打算把金正恩趕下台，而冀望透過最大值的壓迫與介入、透過制裁與外交等手段的軟硬兼施，逼朝鮮放棄發展核武。而川普在朝鮮議題上不可能只是虛晃一招，畢竟，以朝鮮核武投射能力的進展速度看來，美國有時間的壓力；如不早點抑制朝鮮的核擴，對美國本土將是顆不定時的炸彈。但是朝鮮的問題不易解決，對於中國而言更是為難。

顏建發／健行科技大學企管系教授

美中貿易失衡與朝鮮擴核是習近平赴「川習會」行程中最棘手的兩個議題。從川習前後的互動脈絡觀之，川習表面握手言和，腳下的過招卻更見激烈。會前，川普透過推特公開宣稱雙方的見面會很困難，而美國再也不能有巨額貿易逆差與工作流失。川普居主場優勢而對習近平施壓，夠狠。會中，川普選擇晚宴期間下令發射了59枚巡弋飛彈，攻擊敘利亞，對中國與朝鮮同時行「殺雞儆猴」之計，卻因川普的禮貌告知，令習近平也只能有風度地回說，當孩童遭到殘殺時，他了解這樣的反應有其必要。習近平即席的回話無形中為川普背書。習近平不僅認同美中經貿需要維持平衡，也承諾要增加與美國在朝鮮議題上的合作。

習近平完全處於被動

會後，習近平雖仍持續處於川普高壓威迫，但明顯出現態度的反覆，但川普當機立斷接招，取得妥協，而順手將燙手山芋推給習近平：

一、習近平對川習會正面的定調後，中國上上下下口徑一致，官媒高度配合，大讚川習會；《環球時報》的社論更指出，「中美關係可以說至此實現了與美國更換領導人相關的平穩過渡」而「中美關係中一些很搶眼的分歧，在幾個月的時間裡被無聲無息消化了」。

美中貿易失衡與朝鮮擴核是習近平赴「川習會」行程中最棘手的兩個議題。從川習前後的互動脈絡觀之，川習表面握手言和，腳下的過招卻更見激烈。（AFP）

二、4月9日中國和韓國官員會晤，發表聯合聲明，警告平壤，不得再搞核試爆或遠程導彈試射，否則將加強制裁。但川普的施壓仍未斷，同一天，CNN報導：美國的航空母艦卡爾文森號駛向朝鮮。《人民日報》海外版雖批評美方作法來得有點快且非常不厚道。

三、美國時間11日晚間，習近平立場略有反覆，去電川普表示，願意與美方聯手遏制朝鮮核項目，但希望「保持溝通協調」；對敘利亞則堅持「政治解決」，此與川習會時略不同調。同時，在12日聯合國安理會上有關新的敘利亞決議草案，譴責與調查敘利亞化武襲擊案，俄羅斯投否決票，中國投棄權票。不過，川普並未拒斥，反而於12日傍晚川普接受《華爾街日報》的訪問時說，「在聽了習近平十分鐘的解釋後，他理解到朝鮮議題不是一件容易的事，而他非常強烈地感覺到，中國對朝鮮有很大的影響力。」

表面看來，川普態度放軟，川習之間有了妥協，但從謀略的角度看，實則是川普見好即收，並挖個洞給習近平跳，將燙手的朝鮮議題丟給習近平，借刀殺人。但實情是，中國對朝鮮的影響力早已大事衰退，習近平的刀已鈍。試想，中國如果對朝鮮有影響力，怎會冒出韓國被迫部署薩德的情事？更何況，自金正男遇刺後，北京手中可以要脅金正恩的王牌不見了，要對朝鮮施壓更費周章。

中國對朝鮮的影響力早已大事衰退，試想，中國如果對朝鮮有影響力，怎會冒出韓國被迫部署薩德的情事？（REUTERS）

當然，川習暫時的妥協使朝鮮半島的緊張氣氛出現緩和跡象，而中國也除去「匯率操縱國」的烙印，習近平感受到川普軟的一手；然而，就在此際，川普再度出招：4月13日在阿富汗山區對準伊斯蘭國，投下一顆現有威力最大的非核炸彈。川普可能有鑑於中國對在朝鮮議題上一貫地反覆，擔心中國再使出緩兵之計，甚至金蟬脫殼而逃逸，於是來個突襲。而此轟炸實收一石多鳥之效：

其一，打擊伊斯國；其二，對朝鮮示警；其三，警告中國如對朝鮮議題虛與尾蛇，美國會自己來；其四，對內宣示其果斷強於懦弱的歐巴馬。

至此，我們很清楚地看出，川普已技巧性地將其強硬的外交目標擺在朝鮮、敘利亞及伊斯蘭國。川普還想利用俄羅斯和中國，成為其解決問題的助力，只是俄中的反應不一：

俄羅斯

川普在4月12日會見北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）時說：「美國和俄羅斯關係可能正處在歷史最低谷」。同樣地，普欽在接受《MIR》電視台也直言，川普上台之後的俄美關係無論是在雙邊關係還是軍事合作方面都明顯倒退；固然俄羅斯已事先獲悉美軍行動的消息，但相較於歐巴馬時期美軍並未對敘利亞未有過直接的軍事打擊而言，這是一種退步。未來，美俄關係要達川普選前的設定，恐需一段較長的時間。

中國

習近平顯然放棄與川普對立的打算，而採取「積極交往」的對策，並企圖透過各種對話機制穩住對美關係，以時間爭取戰略空間，包括：「外交安全對話」、「全面經濟對話」、「執法及網絡安全對話」與「社會和人文對話」。此外，又以「百日計劃」推進經濟合作，安撫川普，避免美中貿易戰的爆發。而在雙方的軍事、執法、網絡、人文等的溝通協調，習近平深知川普重視實際利益的特性，還特別以所謂的「早期收獲」，來討其歡心，以期緊緊栓住中國和美國的關係。習近平始終鎖定「穩美」的戰略不變。

習近平深知川普重視實際利益的特性，特別以所謂的「早期收獲」，來討其歡心，以期緊緊栓住中國和美國的關係。習近平始終鎖定「穩美」的戰略不變。 （REUTERS）

相較於美俄的對立，美中關係表面上看似較緩和、積極，但表面下潛在的矛盾卻不小。川普目前的作法顯然不打算把金正恩趕下台，而冀望透過最大值的壓迫與介入、透過制裁與外交等手段的軟硬兼施，逼朝鮮放棄發展核武。而川普在朝鮮議題上不可能只是虛晃一招，畢竟，以朝鮮核武投射能力的進展速度看來，美國有時間的壓力；如不早點抑制朝鮮的核擴，對美國本土將是顆不定時的炸彈。

但是朝鮮的問題不易解決，對於中國而言更是為難：

（1）中國影響朝鮮的籌碼在遞減中

（2）中國與韓美皆槍口一致對朝鮮，但朝鮮的壓力又不減時，將削弱中國反薩德的力道

（3）制裁與朝鮮發展核武有貿易往來的中國企業，也傷到中資的利益與東北的發展。