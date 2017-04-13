自由限時批》普廷與川普交惡？！習大大示弱欺敵佔上風？！

辛文

近來因轟炸敘利亞事件，頻傳普廷與川普交惡訊息（川普批普廷正在支持邪惡的人，非常糟糕。普廷亦說，在川普當政下，美俄關係惡化）云云；而習大大「川習會」後又頻向川老大示弱，開放金融、牛肉進口等，更主動電話連絡等（亦願讓美處理朝鮮半島無核化，並頻與川普女兒女婿、親信等公關不斷）。諸此表象，都是高手過招的煙幕，外界泰半是「矮人看戲何曾見，都是隨人道短長」，霧裡看花罷了！

其實，川普與普廷並未改合作初衷，現不過是「唱雙簧」，而與習大大則是「皮裏陽秋」，洞悉其一貫「欺敵」戰略（身邊「中國通」多），不過，先虛與委蛇幹掉北韓「金老三」，再觀後效。 試想，普廷是ＫＧＢ出身，歷經大風大浪，閱驗豐富，豈會因敘利亞之事與川普交惡？現是不得不唱「黑臉」，免誤了以後合作大事。此主要是俄羅斯介入美國大選疑雲至今未消（川普亦被迫公開承認，俄國確於去年大選期間對民主黨發動駭客攻擊。最近西班牙還逮捕一名與大選有關的俄國電腦「駭客」），自須當「惡人」，讓川普好做事；否則早就在轟炸前，有能力阻撓戰斧飛彈，讓川普丟臉。（根據《時代雜誌》網站報導，最大原因是普廷選擇「暫時忍讓」，等待美國國務卿提勒森11日訪俄後再說）。

川普當務之急，就是馬上解決北韓核武問題，不願讓俄羅斯從中橫生枝節。（圖：路透）

現在莫斯科事後若不開炮，或12日在聯合國不再次使用否決權（北京以前投否決票，這次棄權示好，亦不得罪莫斯科），美國國會和主流媒體必然把川普套上「通敵」帽子，以後的執政日子就難熬了！（註：此乃「聯中制蘇」種下37年來的負面影響使然，讓美國人討厭俄羅斯，視為「潛在敵人」，坐視中共政權的勢力全球崛起。目前川普團隊核心成員多「親俄反中」，就連與俄關係交代不清的前白宮國安顧問弗林去職後，仍以民間友人穿梭。普廷的死忠、俄羅斯自由民主黨主席吉里諾夫斯基Vladimir Zhirinovsky曾於去年10月12日接受《路透社》訪問時，就向美國選民放話說，如果票不投給共和黨總統候選人川普，就準備面臨核子戰爭。） 從川普和普廷在當選或就任總統時的通話，是何其「麻吉」、親切，現在的「惡言相向」，卻又太「逼真」，一看便知乃不得不然耳；而與日本首相安倍晉三的會晤或電話、握手，則又顯得何其輕鬆、自然、誠懇！但與習近平的電話或「川習會」，就予人官式化印象，虛情假意。

川普是何等精明的商人，強敵退讓並不表示不會反撲，何況伸手不打笑臉人，北京願低頭讓步，他樂得講漂亮的場面話，什麼美中關係好棒棒云云，連今天接受華爾街日報專訪時，不僅髮夾彎式地指中華人民共和國，不是匯率操縱國，認為是美元過於強勢。另接受FBN電台專訪時說，他和習近平舉行了很好的峰會，「真的」喜歡習近平，兩人「彼此了解、氣味相投」，習「是那種他可以相處得很好的人」（附按：此話在首次與歐巴馬交接談話時，如同一轍，事後則嚴批歐）。接著又說，因敘利亞與北韓危機開始密切互動，11日再度通電話，並把習同意由美方處理放大，說成北京同意美方可單獨解決（中方的說法是「合作和平解決朝鮮半島無核化」）。顯然先講先贏，還「師出有名」，讓「金三胖」恨死北京（現傳聞平壤可能飛彈指向北京，中共已在鴨綠江部署重兵防備）！

事實上，莫斯科的知名外交政策專家科諾瓦洛夫就說過，普廷個性不習慣退讓，但俄國捲入敘利亞內戰已逾一年半，軍事和經濟負擔沉重，亦無本錢升高衝突；但普廷又不能對美國示弱，更不容美國推翻阿塞德政權，因此他必須對外展示強硬態度，進行必要的軍事部署。此事，川普團隊自是了然於心。所以，美國國務卿提勒森12日前往俄羅斯，就是以讓俄羅斯重回八大工業國集團（G8）為誘因，設法交換俄軍自敘國收手，讓阿塞德政權失去後盾。

再者，重返G8是俄國2014年因併吞烏克蘭克里米亞半島而遭凍結會籍後，普廷夢寐以求但不抱期待之事；況且前年底媒體，就已傳出普廷希望阿塞德下台，只是苦於找不到既能保持面子又可抽手的方式。英國官員近日對《每日電訊報》透露，提勒森赴俄談判將準備「非常清楚的方向」，尤其「我們必須給俄國優雅退場機制。強硬手段是行不通的，因為敘利亞已變成普廷的負債多於資產。」（這些都是在歐巴馬時期與普廷結下的樑子，只有川普才能讓普廷面子、裡子兼顧，並能攜手共同打擊「伊斯蘭國」IS） 從媒體的報導紛陳，不難看出美俄之間的矛盾和衝突的複雜性，川普當務之急，就是馬上解決北韓核武問題，不願讓俄羅斯從中橫生枝節。像與普廷有公私交誼的美國務卿提勒森抵達俄國訪問，莫斯科就給予「冷接待」，直到了解川普的「真正意圖」後，普廷才在克里姆林宮接見提勒森（原先傳聞「不接見」），至於細節更不可能讓媒體知道。但普廷這種先「嗆」川普，又「冷接待」老友，結果還是「熱誠相見」的種切手法，當是盡在不言中。

由此觀察美、俄、中之間，因「川普風」的興起，發生振盪變化，不難發現，大國之間的既聯合又鬥爭，均不離權力和利益。現在川普則是站在「美國優先」的勢頭上，暫時領先；如果繼敘利亞後，又能解決北韓（縮小打擊面，以摧毀北韓核彈為主，不會引爆二次韓戰。今天平壤透露將以「外交斡旋」），相信在國內外的聲望必然大增！至於後續發展，則須視能否先化解美俄民間的疑慮，促成進一步的官方合作和策略聯盟關係，以及能否牽制北京的不可測因素，恐仍是難掉以輕心！