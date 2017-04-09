自由限時批》川普對北韓玩真的？！

杭東

看來川普這回對北韓是玩真的了！他除了在「川習會」時，告知習近平已下令轟炸敘利亞，並就北韓問題「打招呼」（中方協助或由美方直接處理）；而在「川習會」前，還召開美國國家安全委員會（NSC），至少已有3項北韓核威脅方案，包括派人刺殺金正恩、在南韓部署美軍核武、出動特種部隊摧毀北韓戰略設施等；「川習會」後還和日本首相安倍晉三通電話45分鐘。可說該做的都做了，包括知會國會及聯合國等等，金正恩目前顯已成了「甕中之鱉」！

看來川普這回對北韓是玩真的了！。（圖取自每日星報）

而今天傳出的最新消息是，美國海軍「卡爾文森號」航母打擊群又將從新加坡駛往朝鮮半島，伺機而動。加上本月15日為北韓故領導人金日成冥誕105週年，平壤是否蠢蠢欲動，自備受國際高度關注。

美國國廣播公司（NBC）今天引述美國軍方和情報高層透露，白宮曾希望中方可透過更強硬的制裁或外交手段，說服北韓停止發展核武。但金正恩政權似不為所動，美方只有做不同的選項處理。此次川普透過「川習會」放話，就是嚴重警告北韓，不排除動武，不是隨便說說的（轟炸敘利亞即為例證）；且美方亦在觀察，習近平是否能有效約束北韓（北韓經貿生活依賴甚深，有七、八成的糧食來自中國，大半外匯也是與中國企業的往來）。

所以，美國務卿提勒森在「川習會」後重申美方堅定的立場，並希望說服北韓和平放棄核計劃，致力維持朝鮮半島無核化。但北京仍只堅持以外交手段解決北韓核問題，此顯示，美中雙方至今仍未達成共識。儘管提勒森強調，理解中方在朝核問題上面臨的挑戰，不過，也更強調，倘北京基於若干問題和挑戰，而無法與美國合作，那麼美國準備好規劃自己的路線云云。

其實，美方大致的做法，目前大多在媒體曝光。例如透過無人攻擊機（UAV）、特種部隊、隱形戰鬥機等「三把匕首」，在最短時間內清除北韓領導高層。加上南韓建構中的「殺傷鏈系統」（Kill Chain），也就是針對金正恩的斬首計畫。

南韓《東亞日報》近日報導，為檢驗北韓斬首行動的有效性，美國多個特種部隊以最大的規模，參加韓美聯合軍演、F-35B隱形戰鬥機精密轟炸演習等。

在演習過程中，也包括精密追蹤北韓領導層指揮所和地下掩體、移動路線，以及多種打擊計畫。

根據此項計畫，美國無人攻擊機「灰鷹」將於明年2月部署在全羅北道群山基地。該款無人攻擊機最長能飛行30小時以上，可以搜尋敵人指揮部並用導彈清除目標。南韓軍方高層表示：「該行動的核心在於，一旦發現北韓的核子攻擊徵兆，就利用『三把匕首』清除北韓領導層，癱瘓北韓的戰爭遂行能力，並讓其下屬部隊感到驚嚇和恐懼」。同時，無人攻擊機是一種可以避開雷達偵測的隱形戰鬥機，和韓美的特種部隊配合行動（南韓的特種部隊已於去年成軍，係參照美軍特種部隊編制成立，人數約為1000至2000人），被認為是最有效能達成任務的做法。

由此觀察，「斬首金正恩」已是「萬事俱備」，只差川普的一聲令下了！