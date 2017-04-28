自由限時批》小英當局，這樣子好嗎？！

◎杭東

川普今天立馬回應婉拒絕蔡英文所提再通電話的建議，並表示他不想在北京展現幫忙遏止北韓之際，為習近平添麻煩。復又對台灣有可能會向美國採購F-35匿蹤戰機，川普對此回應，是他必須要考慮一下（據《路透社》報導，對於是否軍售F-35給台灣，川普表示他之前沒有被知會此事，他必須和幕僚討論一下，畢竟台灣向來都和美國買軍備），充分反應小英國安團隊的「無知」和「不識時務」，徒增各方困擾，北京想必藉機羞辱大作文章，令人痛心！而「國營」《中央社》居然搶發消息，卻沒有總統府談話作同步「平衡」報導，無異在看笑話！令人遺憾！

試想「英川」一通電話，好不容易建立起來的國際聲譽，竟被國安團隊的一時粗心大意，讓小英在答覆「路透社」專訪不慎，幾壞了大局！任何中外資深記者專訪總統者，一定會先做好功課，再挑「新聞性、敏感性」強的提問，而台灣的總統處境，必須審慎回應，不能「有問必答」直說，特別是台美關係轉好，偏偏此時的川普，得討好習大大合作以對付棘手的北韓問題（要平壤放棄核武，顯須大的代價）。當時，小英當局只要「輕描淡寫」，謂此時此刻不宜打擾，猶須深切表示關心北韓問題，甚至願提供能力所及的協助，起碼川普心理會領情。無須畫蛇添足地說「也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話」云云。而況派駐華府的路透社記者，為了搶新聞，自然直截了當（或「斷章取義」）問川普，也就自然成了國際新聞，親中媒體必然大喜，標題亦自然「不堪」！

小英的國安團隊，最大的問題，在未能揚棄傳統保守思維，抓住世界民主時潮脈動，並具國際視野，以放大台灣格局。（記者蔡孟尚攝）

其實，華府智庫「戰略暨國際研究中心」副總裁葛林說得很中肯，川普政府確實展現了對台灣的支持，北京也知道這點；但目前川普政府有千頭萬緒的事情要處理，現連主管亞太事務的資深官員都未到位，即使願意支持像台灣出席世衛大會（WHA）之事，亦沒有人可以實際執行這個政策，只能停留在口頭宣示。他也認為，北京無意在十九大之前讓美中關係翻船，美方固然決策官員未到位，北京也沒有旺盛企圖心搞大事情，現在有點像是中場休息，最大的變數則是「北韓」，真是點到問題的核心！

近來的川普的內外處境艱辛，而北韓則是重中之重，若不能解決威信將大大減損；現既須借重北京幫忙，又得拉攏快翻臉的普廷，大家雖然「鬥而不破」，但面對北韓核武仍得合作才能解決，可說都被一個年輕的金三胖耍得團團轉！然則，中俄「低聲下氣」示好平壤，是為維護既得利益，現卻讓美國當「大惡人」，變成北韓人民口中的「侵略者」；中俄反變成「和事佬」，亦都陳兵東北亞，無非防美做「獨家買賣」！使得這場「戰爭遊戲」，看來最大輸家卻是川普，能不惱火嗎？！

朝鮮半島衝突已是箭在弦上，川普今天就對外媒坦言，與北韓確實有可能爆發「大規模衝突」！但他強調，希望還是能以外交手段來結束一切紛爭。

根據《路透》報導，川普表示，「我們都喜歡和平解決問題，但這非常困難。」此外，川普再次提及對習近平的讚賞，認為習也不想看見局勢產生動盪，相信他正在努力協助解決北韓問題。川普並強調，他不是要替金正恩背書，只是單純地認為治理一個國家非常不易，「要評斷他是不是個理性的人，我想我沒有選擇的餘地，但我希望他是個理性的人。」

明乎此，小英的國安團隊，最大的問題，在未能揚棄傳統保守思維，抓住世界民主時潮脈動，並具國際視野，以放大台灣格局。例如，突出台灣民主政治與眾不同的特色，或提供台灣的醫療或發明造福世人，或提出突破海峽兩岸問題癥結新的見解，甚且提供川普一些北韓問題的具體配合建議或東北亞局勢的看法等等；而在進行國際媒體的專訪，不能停留在「政令宣導」思維，講話要有力、有趣，有賣點，相關政績資料備供參考，亦須釋放良善有用的訊息，讓國際社會知道，台灣在幹些什麼具有「特色」令人感興趣的話題。

再者，國安團隊既未能事前「提醒」作「適時審慎」的媒體回答，事後卻又讓「國營」《中央社》「搶新聞」，沒有「同步」作「平衡報導」，即使後來「補正」（像「現階段我們也沒有這樣的規劃」）社會印象已然造成，足見國安團隊已不「適任」及勝任「艱鉅」，必須有所調整！（此不妨參照川普的國安團隊成員陣容改進）

任人皆知，以台灣的內外及海峽兩岸困境，欲成事是不易，但要敗事則綽綽有餘，若長此下去，又何能言長治久安，永續經營！