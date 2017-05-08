自由限時批》馬克宏象徵英雄出少年的新時代來臨！

杭東

這次法國選出有史以來最年輕的39歲總統、中間偏左派、自創「前進！」（En Marche!）黨黨魁馬克宏（Emmanuel Macron），就是象徵一個英雄出少年的新時代來臨！不但讓全球耀眼和省思，對民主台灣更是一面鏡子！

馬克宏的新思維和政治創新作為，可以從他擁有的各種頭銜，不難看出端倪，亦將為法國政治史寫下新的一頁。就像他揚言「改造法國政治生涯就是『前進』」！就是要不斷求新、求變、求行，以維護法國自由、平等、博愛的民主核心價值！謀福國計民生。顯見時代的巨輪，是不斷前進的！

39歲的馬克宏當選法國總統，將為法國政治史寫下新的一頁。（AP）

簡言之，馬克宏亦是選民在厭棄長期的左右派共治鬥爭下的新產物，有人形容他是法國「社會黨與共和黨」的混合體，不無道理；而此兩黨的候選人並在第一輪敗選後宣布支持馬克宏，以對抗極右派政黨「民族陣線」的勒班（Marine Le Pen），表示其基本的政治理念，仍不無相通。結果第二輪終以逾65％的選票大勝。而馬克宏在發表勝選感言時，更向對手勒班致敬，也向選民致上由衷的感謝，表示可以理解民眾票投極右派政黨的恐懼心態，並承諾將化解民眾的恐懼心理，修補社會分裂，充分尊重每一個人，捍衛法國的團結，承擔應負的責任。壯哉斯言！足見讓人民免於恐懼的自由，是多麼的重要！

在馬克宏之前，法國最年輕的總統是第2共和時期的路易斯拿破崙波那巴特（Louis Napoleon Bonarparte），他於1848年當選時為40歲，但1852年稱帝，改名拿破崙3世（Napoleon III）失敗，只能算是法國第2共和時期的唯一一任總統。馬克宏則是「實至名歸」！

其實，今天政治人物的表現，並不在能否能言善道，或包裝、賣相、魅力等等，而是「言行」是否一致。像馬克宏最為人津津樂道的，就是娶長他24歲、育有3子的中學戲劇老師布莉姬（Brigitte Trogneux）的愛情故事，既「驚世駭俗」，又令人肅然起敬！而馬克宏的忠於男女平權、婚姻價值觀的態度，亦無怪贏得眾多婦女選票的支持（別忘了，女性可以撐起半邊天的）。

由於這段「師生戀」雖修成正果，仍曾飽受肆評，但馬克宏不憂不懼，坦然表示「這是厭女症，如果我們是反過來老夫少妻，沒人會驚訝，反而會說真棒，如今她因為我飽受批評，這實在很糟，這是不文明的事，絕對沒必要在意外界眼光」，而布莉姬亦說，馬克宏以無比的耐心瓦解她的抗拒。隨後布莉姬離婚，兩人2007年結婚。馬克宏更公開說：「我虧欠她很多，她造就了今天的我，她永遠在我身邊，是我的磐石。」他認為這段婚姻確實不尋常，須忍受外界異樣眼光和批評，但若是男人娶小24歲妻子，大家反而會稱讚，這是「不文明的仇女主義」作祟。兩人講好不生小孩，布莉姬的兒女生了7個小孩，他已是現成阿公。現在當了總統，馬克宏更表示兩人會一起出現在公開場所。

相對的，美國的川普總統娶了比他小24歲的第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），雖屬家務事，但他的「男性沙文主義」作風，則備受爭議，不像馬克宏夫婦的婚姻，具啟發性的意義，引人注目。 或許美國的選民結構或文化傳統與法國不同，持比較「容忍」態度，然時代的不斷進步，及女權主義的抬頭，恐怕未來的「地球村」，將不會再容忍男性的歧視或不尊重女性，政壇將更是如此。（鬧緋聞、性侵或暴力、謊言欺騙、貪瀆醜聞者將難從政）

台灣要注意了！ 今天的世界，固巳邁入21新世紀，但不論極權或民主國家，仍多是「老人」當家，相信在馬克宏所捲起的「年輕、創新、改革」風潮，將會風起雲湧，影響全球政壇，亦勢將產生新的面貌，頗值得吾人持續觀察。