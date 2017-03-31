自由開講》人命與時間的賽跑，政府應加速放寬C肝新藥給付

蘇忠平

副總統陳建仁的研究團隊在去年三月的亞太肝臟學會發表了一份「重量級的研究報告」，在透過分析健保數據與流行病學資料後，指出台灣C肝患者晚一年接受C肝口服新藥治療，每年至少會新增加3,900人死於肝疾，此研究報告當時提出後，馬上震撼了整個醫界與公衛界，也間接推動了C肝新藥納入健保給付的政策。

然而，此研究報告提出也一年了，C肝的口服新藥雖然已納入健保，但對於領藥資格卻設下重重限制，也影響了整體的治療成效。



現行給付制度最大的問題就在於強制規定C肝患者必須先接受舊式的干擾素與雷巴威林治療且無效，才能使用新型的C肝口服新藥。然而，之所以要推動C肝新藥納保，就是因為舊式的療程治癒率不高僅約7成，且有包括：疲勞倦怠、肌肉酸痛、寒顫、頭痛、食慾差、噁心、腹瀉、煩躁、沮喪等大量副作用，使得治療成效不佳，只有1成到1成5的病患願意接受舊式的療程。

C肝口服新藥。（資料照，記者林惠琴攝）

而新藥除了無上述副作用外，也能把治癒率提升至九成到九成五，一來一往之間可以挽救許多受肝疾困擾的病患性命，這種「先舊後新」的規定，不但耽誤了治療時機，更可能平白無故多浪費醫療資源。



根據健保署公布的資料，三月開始雖開放2800個名額，比第一階段開放的2400個名額來得多，但在適用條件重重限制下僅約800人拿到新藥，領藥的比率不到三成，比第一階段開放的核准比例還低。

在衛福部長陳時中與健保署長李伯璋近期的宣示下，放寬給付限制已露出一線曙光，健保署也將在四月份召開專家會議，李伯璋署長曾表示會盡速簡化內部流程，希望在五月就能上路。再次重申陳建仁副總統的研究報告顯示，台灣C肝患者每晚一年接受新藥治療，未來每年至少新增3900人死於肝疾，晚開放不如早點開放，才能拯救更多病患。

（作者為內科醫師）

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