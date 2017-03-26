自由開講》兩張黑名單的男人

顏銘緯

《新新聞》最新一期報導指出，民視新任董事長郭倍宏上任不久，即陷入經營權激烈的鬥爭之中。各方勢力明暗夾殺，主因出在郭倍宏主張「公投、制憲、獨立、建國」。



在刑法一百條尚未廢除的年代，郭倍宏即因為主張台灣獨立名列不得返鄉的「海外黑名單」。在如今新聞看似開放自由的台灣，郭倍宏卻再度因為台獨理念而淪為「媒體黑名單」。

民視新任董事長郭倍宏（中）曾是國民黨政府黑名單。（圖擷取自財團法人台大土木文教基金會）



《新新聞》報導通篇都在用間接而挖苦的口吻訴說一句潛台詞：「做生意不好好做搞什麼台獨！」「太獨」在此似乎是個問題。在經營權鬥爭中，最積極的一方當數前任民視董事長陳剛信，而陳的親家是中國身價高達九百億的紫江集團老闆與中共全國政協委員，令人不免高度懷疑，此番風波背後是否有紅色資本介入？



但如果我們認識到社會中無處不是意識形態戰場，那麼在台灣各個領域從來就沒有「太獨」的問題，只有「不夠獨」的問題。因為現狀始終是「太藍」、「太華」、「太統」。中國主義的威權表面上看起來退位了，但至少在媒體界並非如此。「真獨」與「極獨」根本不在新聞議題設定容許的框架之內，在台灣認同逐漸高漲的現下，軟性、象徵性的宣揚台獨，尚能被容許；但硬性的掌握發聲管道傳播台獨則不行。不禁使人玩味起現任總統府副秘書長姚人多過去曾說過的話：「台獨建國已沒有市場。」



然而，郭倍宏的事業與他的位置，除了對中共來說「踩線」以外，還有兩層重要的象徵意涵。首先，他反轉了過去「生意歸生意」的台灣賺錢觀，清楚地表明今天賺錢就是為了建國事業，生意是可以跟價值理念結合的（「顧腹肚koh顧佛祖」）。



上任沒有多久即挖角《政經看民視》，並主張節目宗旨即是「公投、制憲、獨立、建國」，又在本年度228紀念日開播主打建國論述的「民視台灣學堂」，即可看出他強烈的決心。再者，在建國運動的總體藍圖而言，他所扮演的角色位置是開放與佔領媒體界的工程。



從郭倍宏遭受的媒體「禮遇」可見，中國因素不是我們忽略就不存在，也給了我們一絲警惕：「獨立不能解決一切，但可能被一切解決」。

（作者為基進黨發言人）

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