自由開講》提油救火？難怪兼任教師抗議

邱世長

「照顧弱勢」一向是民進黨的主張，也是社會的主流價值！但是，再崇高的理想，也需務實的政策來推動，以及周全的配套措施當因應，才不會造成「提油救火」，讓兼任教師未蒙其利、先受其害，不是嗎？



政府原本預計今年8月將部分兼任教師納入《 勞動基準法》保障，讓兼任教師士氣大振！誰料，兼任教師待遇尚未獲得保障，已經先蒙受「不續聘」的陰影，逼得他們必須上街頭為自己的權利而戰！除了傳出淡江大學因為想節省成本，將大規模「不續聘」無本職兼任教師之外，許多私立學校也打算起而效尤，讓作育英才的兼任教師難以成眠，這像話嗎？難怪外界抗議聲浪不斷！

政府原本預計今年8月將部分兼任教師納入《 勞動基準法》保障，讓兼任教師士氣大振！誰料，兼任教師待遇尚未獲得保障，已經先蒙受「不續聘」的陰影！（資料照，記者李雅雯攝）



全國大專兼任教師近二萬五千人，其中「未具本職」的兼任教師約一萬三千人，人數不容小覷。「具本職的兼任教師」依其本職受不同法令保障，若為教師則適用教師法，若為勞工則為勞基法！試問，「未具本職的兼任教師」到底適用教師法？還是勞基法？別讓他們成為「法外孤兒」。



教育部長表示，目前大專院校專任教師有4.8萬人，兼任教師有4.6萬人，這比例過高，令人乍舌！甚至根據民主進步黨籍立法委員說法，民國105學年度兼任教師比最高前2名竟是公立大學，令人意外，現行4個兼任教師、抵1個專任教師政策，這種師生比也該檢討，別讓兼任教師成為「廉價勞工」！



根據民國 103 年 08 月施行的《專科以上學校兼任教師聘任辦法》（本辦法依教師法第三十五條第二項規定訂定之），所稱兼任教師，指以部分時間在專科以上學校擔任教學工作，並依大學法及專科學校法之教師分級，及教育人員任用條例所定資格聘任者，法令已有規範，為何還是爭議不斷？



鴻海郭台銘有句名言：「魔鬼就藏在細節裡！」在《專科以上學校兼任教師聘任辦法》第七條：「公立專科以上學校兼任教師待遇以鐘點費支給，其支給基準，由教育部定之。...私立專科以上學校兼任教師待遇，由學校視財務狀況定之！」私立學校兼任教師待遇竟是由學校視「財務狀況」而定？由此可見，私立學校的待遇，真的比較沒保障，亟待政府施予援手！



筆者期盼趁此爭議事件，正視兼任教師的待遇與保障是否合理？例如，修訂教師法、專科以上學校兼任教師聘任辦法，讓兼任教師的聘任、請假、鐘點費、寒、暑假沒有薪資時的勞、健保中斷問題，一併解決，別讓公立與私立學校教師的待遇與福利，日益擴大；也別讓專任與兼任教師的工作條件，有如天壤之別啊！

（作者為教師）

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