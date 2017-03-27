自由開講》台灣精神，海灘「小舞」

高志仁

《林北小舞》上映兩週後的上週四、週五，台北票房回到首個週末的水準，或許是團體包場，終究是台灣觀眾對優質台片的支持。 作家吳祥輝大讃此片，指其「豐富的台灣元素在電影中融合自然」，「讓觀眾流暢地進入獨特的台灣情感和精神世界」，對這部「成熟開放的台灣電影」，評論可謂精準犀利。

《林北小舞》劇照。（圖源自於官方臉書）

對女主角高中生小舞而言，大人的「警匪」世界裡，父親當黑道大哥（其實是台語意為小魚的「溪哥仔」），混跡江湖但堅持原則，擁有非主流的正義形象，是女兒情感認同的對象，那揪心的「為什麼不能學你」大哉問，老爸很難招架啊！

本片在老爸黑道江湖和少女成長人生之間游移飄忽，看似拿捏不定，卻也產生了某種張力的詩意，擁有類似片中出現的《少年吔，安啦！》（少女看的影帶和模仿動作的對象）解嚴後1990年代台灣電影的古典情意和文藝風華，戲裡戲外勃發壓抑的能量蓄積綿延，文藝脈絡軌跡鮮明。

和去年上映的台片《黑白》一樣，黑幫電影你來我往的風格化對話演出，成了展演台語聲線的一個管道，《林北小舞》的語言表現也形成一大亮點，尤其本片的細膩設定，老爸講台灣本土台語，女兒和阿媽講金門腔台語，是台語人聽覺上的享受，近年台灣電影復甦主幹的新台語片有此新穎進展，誠為可貴。

以《林北小舞》影射的台灣在地政治意涵來講，滿口台語的角頭溪哥若代表台灣精神的本土情懷，跟他不親卻充滿孺慕之情的女兒，代表的就是長久疏隔之後重拾本然親子關係的根系傳承。只是父女雖各自都講台語，彼此交談卻講中語，這是否有意無意間反映當下台灣社會幾許無奈的語言現實？

本片由台獨大老總統府資政吳澧培資助拍攝。吳資政受訪自稱「台獨才是我的本業，銀行只是副業」，和全世界的國族獨立運動一樣，台獨行動擁有對抗殖民壓迫者的悲情和義憤，同時也流露追求自主自決的浪漫胸懷，前者表現在溪哥不屑黑白掛鉤同歸於盡，後者則表現於女兒在老爸犧牲後的海灘獨舞，「小舞」其名和台語「母」同音，本是父親紀念妻子喜愛跳舞的深情印記，終究也是象徵父母兒女情感傳承的生澀卻恆久的舞姿。

《林北小舞》正式預告片：