藍色電影夢》白蟻：精雕細琢台灣玉

精品，耐得住時光慢慢琢磨，小處用心，大處用力的《白蟻：慾望謎網》絕對堪稱台灣電影精品。

從劇本、攝影、剪接到表演，朱賢哲編導的《白蟻：慾望謎網》都處理得極其到位，往深層細剖，更可看到朱賢哲的巧思與細膩。

首先，《白蟻》的核心遵循著一條「罪與罰」的主線，男主角吳慷仁飾演的白以德，對女性內衣褲有執念，戀物癖作祟下，他不時就會到附近人家陽台偷竊內衣褲，然後穿著上身，滿足自己的慾望流動。

偷竊，有罪，卻不是大罪，只是偷取異性內衣褲還要穿上身，就多背負了「變態」與「噁心」的道德／情緒審判。出面想要伸張「正義」的湯君紅（由鍾瑤飾演），先是撞見他的行竊，於是用手機拍下犯行，繼而尾隨跟蹤到他的工作場所與住家，再將手機影片燒成光碟，寄到白以德家中，形塑一種「讓你無所逃於天地間」的追緝肅殺氣氛。

偷竊與偷拍，究竟有多大差別？本質上，都是未經對方許可的行為，但因為有先後邏輯之別：你不偷竊，我哪能拍得到？捕蟬之人，就容易理直氣壯了。

確實，白以德有錯在先，但是湯君紅偷拍之後，又偷偷跟蹤，再寄出匿名光碟的威嚇行動，真的是要替天行道？還是只因男友不告而別，就被對一個爛人的怒氣，橫移到另一個爛人的身上？

朱賢哲的《白蟻》劇本不是要替當事人的行為各打五十大板，而是站上了一個置高點來看待紅塵擾嚷，一如戀物癖雖然不盡然與戀父／戀母癖有必然關係，但是單親家庭長大的白以德，從小就與母親同床，後來窺見母親偷情，再也不肯原諒母親，親情關係的僵硬，不也訴說著另一種類型的「罪與罰」嗎？

正因為《白蟻》的劇本層次如此綿密，前後呼應，多方挖掘三位主角的深層心理，因此才讓攝影與剪接得能更從容地捕捉到角色的內心變化。

例如，白以德接到光碟片後，先是慌張，既而憤怒。慌張，所以茫然，只能到陽台思考，然後先要藏內衣，繼而拋內衣；憤怒，所以奪門，急著找出那雙偷窺的眼睛，叨出跟蹤他的黑影。才又按圖尋址，找出湯君紅偷拍的鏡位，因而在那條走廊上，演出一場接一場的猜疑、閃躲與衝突的好戲。

此時的白以德情緒波濤全寫在他的眼神與肢體上，朱賢哲不但引領演員在那個空間中擦撞情緒，更讓攝影機有如風一般，跟著前後進出，既看到主角所看的世界，也看見了主角所在的世界，double vision的匯聚呈現，何其動人。

至於，白以德車禍後，于台煙飾演的母親在急診室裡的焦躁等待，三個鏡頭，三種演員組合，有了時間流逝，也有了病情轉折；同樣地，湯君紅寫下的信封，既曾亂人心志，卻又是解密關鍵，《白蟻》就透過這種「無需言詮」的剪接組合下，讓演員的眼神和肢體道盡滾動的情緒與故事曲折，那不只是讓人看見了朱賢哲的敘事功力，更讓全片的「視覺」語言發揮得淋漓盡致。

視覺有縱深，有情緒，對白更精煉，有機關。例如，湯君紅與女友的對話，幾無廢字廢詞，女友從起鬨、不忍到撤離，心頭閃過的思緒念頭歷歷如現；例如，于台煙替鍾瑤求了平安符，「一來求心安，再來求平安」，平安不難，心安才難，字字珠璣，何其犀利？！更別說伴隨著平安符一起來的那絲髮束，又可以傳承吳慷仁亂剪頭髮（他堅稱髮中有鬼）的「結髮」情（同擔苦難，也同侍一母），還真是詭異得讓人忐忑呢。

鏡子則是朱賢哲的另一個魔法，有時用來添潤視野空間，有時用來填飽欲望。吳慷仁對鏡自慰，屬於視覺與觸覺的雙重滿足；于台煙是婚紗設計師，所以四面有鏡，房間雖小，卻得著了立體反射的空間效應，她的欲望呻吟，比起吳慷仁就更繁複了。《白蟻：慾望謎網》就是這麼一部處處有機關的精彩作品，耐人細品。



