藍色電影夢》漫漫回家路：美食鄉愁

不要怪Saroo不記得回鄉之路，多少人對自己五歲前的記憶，有清楚輪廓，你最清楚記得的，是不是口腔的滋味？《漫漫回家路（Lion）》開場戲是Saroo與哥哥Guddu兩人跳上了運煤車，裝了滿袋的煤炭，變換了兩袋牛奶，回家與母親共食。路上，Saroo瞥見了印度油炸甜點Jalebi，口水直流，對著哥哥說：「Guddu，我想吃Jalebi。」小小的心靈還充滿豪氣地告訴哥哥說：「有一天我一定要開間Jalebi專賣店！」Saroo的母親在採石場工作，孝順的Saroo不忘帶著瓜果來孝敬母親，母子就在礦區山頭吃著「下午瓜」。有一回，Saroo換到了一顆大西瓜，托著大西瓜，興高采烈要跑回家，瓜擋住視線，沒注意到摩托車駛來，當場被撞個頭破血流。Saroo後來流落加爾各答街頭，饑腸碌碌地看著食物發呆；善心人要收容Saroo時，就用食物攏絡他，讓他安了心。列舉了這麼多戲中情節，其實只想點出導演Garth Davis是如何在食物上用心用力，讓食物鄉愁在Saroo心中盤根錯節地繫綑一起，最後再由多年不見的Jalebi總其成，一舉突破成年Saroo的心防，鄉愁撲天蓋地襲來，思緒如潮，情緒也就潰堤了。Saroo不是加爾各答人，卻在入學的自我介紹時，以最簡便的方式回答，無意再去碰觸自己童年迷路，再也回不了家，見不到娘親與兄妹的事實，那個傷口會痛，能不碰就不碰，一旦揭開還沒結疤的傷口，不但自己羞愧（因為連家鄉之名都搞混了），更害怕哥哥Guddu會被媽媽罵臭頭：「不是教你要好好照顧弟弟的嗎？」他不會忘記自己被車子撞倒的那一天，Guddu被媽媽罵得多慘。伴隨美食的記憶都是甜美的，不只是口腹之美，更是親情之醇，畢竟從牛奶到甜瓜，他都依偎在母親身旁，小時候沒能吃到的Jalebi，十多年之後才入口，從錯愕到心傷，個頭粗壯的Dev Patel確實將美食鄉愁的千迴百轉，處理得絲絲入扣。多數人觀看《漫漫回家路》之前，多少知道電影根據真人實事改編，知道現代科技如何幫他找到回家路，最後的高潮一點不讓人意外，也未必能發揮多強大的催淚效應，所以導演Garth Davis才會在美食上下功夫，貧賤人家，就算一袋牛奶都勝過瓊漿玉液，能與母親一起食瓜，更是人間最最幸福之事。