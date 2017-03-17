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藍色電影夢》漫漫回家路：美食鄉愁
少年Sunny Pawar飾演的Saroo，是《漫漫回家路（Lion）》催人熱淚的主角，因為他瘦小，因為他勇敢，因為他不曾忘記那些讓他垂涎三尺的美食。
作者： 藍祖蔚
2017-03-17 09:38| 2017-03-17 09:38
藍祖蔚
不要怪Saroo不記得回鄉之路，多少人對自己五歲前的記憶，有清楚輪廓，你最清楚記得的，是不是口腔的滋味？
《漫漫回家路（Lion）》開場戲是Saroo與哥哥Guddu兩人跳上了運煤車，裝了滿袋的煤炭，變換了兩袋牛奶，回家與母親共食。
路上，Saroo瞥見了印度油炸甜點Jalebi，口水直流，對著哥哥說：「Guddu，我想吃Jalebi。」小小的心靈還充滿豪氣地告訴哥哥說：「有一天我一定要開間Jalebi專賣店！」
Saroo的母親在採石場工作，孝順的Saroo不忘帶著瓜果來孝敬母親，母子就在礦區山頭吃著「下午瓜」。
有一回，Saroo換到了一顆大西瓜，托著大西瓜，興高采烈要跑回家，瓜擋住視線，沒注意到摩托車駛來，當場被撞個頭破血流。
Saroo後來流落加爾各答街頭，饑腸碌碌地看著食物發呆；善心人要收容Saroo時，就用食物攏絡他，讓他安了心。
列舉了這麼多戲中情節，其實只想點出導演Garth Davis是如何在食物上用心用力，讓食物鄉愁在Saroo心中盤根錯節地繫綑一起，最後再由多年不見的Jalebi總其成，一舉突破成年Saroo的心防，鄉愁撲天蓋地襲來，思緒如潮，情緒也就潰堤了。
Saroo不是加爾各答人，卻在入學的自我介紹時，以最簡便的方式回答，無意再去碰觸自己童年迷路，再也回不了家，見不到娘親與兄妹的事實，那個傷口會痛，能不碰就不碰，一旦揭開還沒結疤的傷口，不但自己羞愧（因為連家鄉之名都搞混了），更害怕哥哥Guddu會被媽媽罵臭頭：「不是教你要好好照顧弟弟的嗎？」他不會忘記自己被車子撞倒的那一天，Guddu被媽媽罵得多慘。
伴隨美食的記憶都是甜美的，不只是口腹之美，更是親情之醇，畢竟從牛奶到甜瓜，他都依偎在母親身旁，小時候沒能吃到的Jalebi，十多年之後才入口，從錯愕到心傷，個頭粗壯的Dev Patel確實將美食鄉愁的千迴百轉，處理得絲絲入扣。
多數人觀看《漫漫回家路》之前，多少知道電影根據真人實事改編，知道現代科技如何幫他找到回家路，最後的高潮一點不讓人意外，也未必能發揮多強大的催淚效應，所以導演Garth Davis才會在美食上下功夫，貧賤人家，就算一袋牛奶都勝過瓊漿玉液，能與母親一起食瓜，更是人間最最幸福之事。
不要怪Saroo不記得回鄉之路，多少人對自己五歲前的記憶，有清楚輪廓，你最清楚記得的，是不是口腔的滋味？
《漫漫回家路（Lion）》開場戲是Saroo與哥哥Guddu兩人跳上了運煤車，裝了滿袋的煤炭，變換了兩袋牛奶，回家與母親共食。
路上，Saroo瞥見了印度油炸甜點Jalebi，口水直流，對著哥哥說：「Guddu，我想吃Jalebi。」小小的心靈還充滿豪氣地告訴哥哥說：「有一天我一定要開間Jalebi專賣店！」
Saroo的母親在採石場工作，孝順的Saroo不忘帶著瓜果來孝敬母親，母子就在礦區山頭吃著「下午瓜」。
有一回，Saroo換到了一顆大西瓜，托著大西瓜，興高采烈要跑回家，瓜擋住視線，沒注意到摩托車駛來，當場被撞個頭破血流。
Saroo後來流落加爾各答街頭，饑腸碌碌地看著食物發呆；善心人要收容Saroo時，就用食物攏絡他，讓他安了心。
列舉了這麼多戲中情節，其實只想點出導演Garth Davis是如何在食物上用心用力，讓食物鄉愁在Saroo心中盤根錯節地繫綑一起，最後再由多年不見的Jalebi總其成，一舉突破成年Saroo的心防，鄉愁撲天蓋地襲來，思緒如潮，情緒也就潰堤了。
Saroo不是加爾各答人，卻在入學的自我介紹時，以最簡便的方式回答，無意再去碰觸自己童年迷路，再也回不了家，見不到娘親與兄妹的事實，那個傷口會痛，能不碰就不碰，一旦揭開還沒結疤的傷口，不但自己羞愧（因為連家鄉之名都搞混了），更害怕哥哥Guddu會被媽媽罵臭頭：「不是教你要好好照顧弟弟的嗎？」他不會忘記自己被車子撞倒的那一天，Guddu被媽媽罵得多慘。
伴隨美食的記憶都是甜美的，不只是口腹之美，更是親情之醇，畢竟從牛奶到甜瓜，他都依偎在母親身旁，小時候沒能吃到的Jalebi，十多年之後才入口，從錯愕到心傷，個頭粗壯的Dev Patel確實將美食鄉愁的千迴百轉，處理得絲絲入扣。
多數人觀看《漫漫回家路》之前，多少知道電影根據真人實事改編，知道現代科技如何幫他找到回家路，最後的高潮一點不讓人意外，也未必能發揮多強大的催淚效應，所以導演Garth Davis才會在美食上下功夫，貧賤人家，就算一袋牛奶都勝過瓊漿玉液，能與母親一起食瓜，更是人間最最幸福之事。
只不過，回鄉之後，Saroo沒再多嘗美食，Jalebi也沒能再現身，套用原住民歌手陳建年的「鄉愁」中，林志興填寫的歌詞：「鄉愁，不是在別後才湧起的嗎？」《漫漫回家路》中的Saroo終於踏上故鄉土地時，已然忘了母語，少了近鄉情怯的悸動與尷尬，總讓人覺得若有憾焉。