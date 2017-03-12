藍色電影夢》林北小舞：少女的祈禱

《林北小舞》有黑道色彩，卻不是黑幫電影，一切只因為爸爸混黑道，陌生的女兒怎麼看待陌生的父親，親情為經，黑道為緯，還有奇特的金門背景，交織出真情動人的台灣電影。

藍祖蔚

《林北小舞》原來是台灣版的《終極追殺令（Leon）》。

關鍵，以及魅力，都在飾演小舞的邱偲琹身上。

十五歲的小舞對父親的記憶是一片模糊，甚至沒有。她是阿嬤帶大的小孩，直到母親的葬禮上，才見到十多年沒見的父親溪哥（高捷飾演），雖然阿嬤對溪哥不理不睬，她卻很驚訝溪哥會帶了一群兄弟出現公祭會場，那種排場，那種陽剛暴氣，是她完全陌生的男性與父權。好奇，與親情血性開始在她心頭翻攪，然後阿嬤給她看了一張照片，原來，很小很小的時候，溪哥曾帶著她與母親一同到野柳旅行，那是她們家僅有的一張全家福照片。

《林北小舞》得用台語唸出片名，才知趣味，有點野性，亦有點粗豪，對照英文片名《The Gangster's Daughter》，主題更加明朗清楚，因為溪哥混黑道，安危難料，所以母親帶著她回返金門依親。溪哥其實不算是角頭老大，畢竟手下只有柯宇綸和高盟捷兩個小弟，也沒有惡形惡狀去收保護費，私下開了間小酒廊，與來自馬來西亞的媽媽桑同居，但對小舞而言，所有跟溪哥能夠連結在一起的傳奇，都讓她興致勃勃。

在女生家庭長大的小舞，莫名就對家父長的意像有孺慕依戀，導演陳玫君的書寫方式有些陽剛與陰柔的巧思。

先談陽剛。小舞會對著《少年吔，安啦》的錄影帶模仿起兄弟的粗嘴，她在自己的碉堡基地（別忘了她在戰地金門成長）更愛收集子彈、手榴彈或者地雷的殘片，後來，男同學言語霸凌她，她就用「滿頭牛屎」（別忘了金門盛產牛）來回應，青春倔強與她的基因傳承，就這樣有了對話與連結。

再談陰柔。牛屎闖了禍，男方有議員撐腰，阿嬤只能請出溪哥。溪哥喻之以理，對方卻悍然離席（誰比較流氓啊？），小舞只剩轉學一路，那一天，回到家，小舞吵著要跟阿嬤學做菜，阿嬤抬頭看了她一眼，以前不學現在學，只因她終於可以和爸爸一起過日子了，《林北小舞》的劇本就在這種人情練達上用足力氣，讓掠過心頭的小女兒情思，得以溢滿銀幕。

金門的小舞，其實還是青澀少女，來到台北依親的小舞，眼界開了，雖然未必是啟蒙或者開悟，卻是全新的人生經驗。溪哥的黑社會背景，讓她從電影中的想像蛻變為人生的真實，即使是黑道的黑，也有著不同色澤與溫度，她的眼神因而逐步從innocence轉化到了maturity。

不論是對溪哥女人的敵意、第一次擊發真槍的驚愕、對醉酒溪哥的照顧、紋身的好奇、女同學的霸凌與反制、黑道兄弟的酒聚、誤觸菸毒......都屬於少女的摸索與探險歷程，導演陳玫君與編劇花柏容更以一句：「為什麼不能學你。」總結了少女情意結，卻也直接刺進了高捷內心中「歹路不可行」的黑道無奈，既精準又犀利，這也說明了他為什麼要告訴女兒：「以前，我什麼都不怕，妳來了，我開始會怕了。」《林北小舞》刻描的不只是小舞的蛻變，也觸及了男人的轉變。

《林北小舞》最大的成就是讓大家看見了新生代演員邱偲琹的光采，她不走校園美少女的路線，而是用率真本性自然揮灑，與高捷對戲既無新人生澀，還能分庭抗禮，尤其是片尾的海灘獨舞，不會跳舞的小舞，開始她的舞動人生，那是父親的啟蒙，也是自己走出來的路。至於林強的音樂，幾聲南管，幾聲電音，那可西的台客風情搭配古典聲韻，不可思議的混血，都讓《林北小舞》的格局更加不俗。