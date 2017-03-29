自由開講》香港特首的借鏡

陳建成

香港五年一度的特首選舉結束，由「北京中意人選」林鄭月娥當選。林鄭特首在選前的民調支持度不高，之所以仍能當選，主因於香港特首的選舉制度，是由1200位跟從北京政府意象的選舉委員選出，而非選民直選。因此香港特首的當選，完全是掌握在北京政府手中。所以，這次特首改選，根本上不算是「選舉」，而是北京政府的「提拔」。

林鄭月娥是貧苦家庭出身，也是香港回歸前由英國所培植的行政菁英，有完整的行政資歷，早年應是一位愛鄉愛土的官員，但後來卻擁抱北京政府，站上權力的高峰，背離了香港民眾。

林鄭月娥是貧苦家庭出身，也是香港回歸前由英國所培植的行政菁英，有完整的行政資歷，早年應是一位愛鄉愛土的官員。（法新社）

林鄭特首原本是一位深受香港民眾愛戴的官員，她在1980年代起擔任香港行政官員時，支持度曾高達七成。但是她在2012年起擔任政務司長，負責推銷與「真普選」背道而馳的「政改」，民望開始下滑。不過由於林鄭符合北京政府的「愛國愛港」條件，也就是接受中國共產黨一黨專政，因此贏得了習近平的信任而獲欽定。

她這樣攀上權力位置的歷程，也是台灣綠色、白色力量政治人物的借鏡：早期懷抱著理想與熱誠，也因此受到民眾支持而在政治場域中崛起，但後來受到權力的誘惑卻擁抱北京政府，也出賣了當時支持自己的選民。

（作者為台聯文宣部專員）

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