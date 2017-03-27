自由廣場》從香港困境看台灣

◎ 于則章

由於未能充分反映民意，香港特首的選舉淪為「假選舉」，誰當選全然要看中國的態度，而不是香港的民意。這使得林鄭月娥在這一次所獲得的七七七票，彷如在賭場中玩「拉霸」中了七七七連號大獎般，充滿諷刺性的趣味。

但是，擺在林鄭月娥面前的，除了社會對立、貧富差距擴大、經濟結構性成長減緩等多重挑戰外，香港的經濟也果然如李嘉誠一年前斷言：「只有一％至二％的成長」，落在一．九％，比二○一五年的二．四％還低。而各機構對香港今年成長率的預測，也只有二％上下。原因正在於港、中之間的政經連結愈來愈緊密，中國經濟放緩，香港必然遭殃。例如中國企業債務問題惡化，讓香港金融業對中國曝險壓力大增；國際信評機構穆迪，去年因此將香港的長期債務展望，從穩定下調為負面。

香港的慘況，對於才剛剛度過中國國民黨八年「完全執政」、「完全傾中」的台灣人來說，肯定是感同身受。尤其是在去年第三度政黨輪替後，中國不時拿民進黨政府拒絕承認「九二共識」做文章，一再放話要「制裁」。然而台灣的經濟卻反倒在去年第二季逐漸復甦，不但打破原先各界認為「保一無望」的悲觀預測，「國泰台大產經合作團隊」更在三月十五日宣布，上調今年全年經濟成長率，由上一季預估的一．五％調高到二．一％。經濟部日前公布台灣二月外銷訂單金額年增廿二％，已連續七個月正成長，「旺到年底」應可期待。

反觀香港，自一九九七年回歸中國後，始終安安分分在「一國兩制」下，任由北京遙控政局，卻換來香港人各種自由權利逐漸緊縮，經濟在回歸將屆滿二十年之際每況愈下。而在馬英九執政八年間「走香港路」的台灣，最終「迷途知返」的選擇了蔡英文及民進黨全面執政，如今數據顯示，台灣不但沒有因為拒絕承認「九二共識」而經濟大幅衰退，反而呈現出「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」的新局。證明台灣人根本不需要用主權作為賭注，來跟中國玩「拉霸」，期待從中國獲取利益；台灣人能夠靠自己的努力與智慧，再創台灣經濟奇蹟！

（作者為公務員，台北市民）