透視北京》香港特首選舉，一場港人無法參與的樣板戲

當那些香港特首候選人有模有樣的在街頭拜票時，成為最諷刺的畫面，因為民眾根本沒投票權。「一國兩制」原本是讓香港先行，以「垂範」台灣，所以中共讓候選人「掃街」，某種程度也是做給台灣看的，顯示香港也有民主，特首選舉也必須競爭。但對於台灣人來說，這齣香港人無法參與的「樣板戲」，沒有任何吸引力。

范世平／台灣師範大學政治學研究所教授

香港特首選舉3月26日揭曉，由1,194名選舉委員會委員代替718萬香港民眾進行投票。這些委員是從「界別分組」推舉產生，其中四大界別是工商與金融界、專業界、勞工與社會服務與宗教界、政界，各佔委員會名額的四分之一，大約300人。這些界別產生選舉委員的過程，中共多能直接介入，因此這些委員中以支持北京的「建制派」佔大多數。他們代表的是黨意，不是民意。

一場充滿諷刺的荒謬劇

當這些特首候選人有模有樣的在街頭拜票時，成為最諷刺的畫面，因為民眾根本沒投票權。候選人之一的曾俊華在25日晚上舉行造勢晚會，人數頗多，但這些選舉委員也不會因此而投他。「一國兩制」原本是讓香港先行，以「垂範」台灣，所以中共讓候選人「掃街」，某種程度也是做給台灣看的，顯示香港也有民主，特首選舉也必須競爭。但對於台灣人來說，這齣香港人無法參與的「樣板戲」，沒有任何吸引力。

這次特首選舉有曾俊華（左）、林鄭月娥（中）、胡國興（右）三人參選，林鄭月娥當選，獲得777票，曾俊華獲得365票，胡國興只有21票。（AP）

北京選了林鄭月娥是在警告香港民眾

這次特首選舉有曾俊華、林鄭月娥、胡國興三人參選，曾的民調一直最高，但因為民主派支持他，所以北京最不喜歡；林鄭的民調則居次，並與曾有相當差距，但據傳她是北京力挺的，胡則是陪榜。結果卻是林鄭月娥當選，獲得777票，曾俊華獲得365票，胡國興只有21票，可見香港的民意完全無法表達。

所以北京選了林鄭月娥，如此違逆民意只會讓港人對中共政權更反感，但中共不在乎，就是要告訴港人，我就是要選一個你們不喜歡的人當特首，又怎樣？另一方面也在告訴港人，當初的「政改方案」你們反對，認為是「鳥籠投票」，因為特首候選人必須經由選舉委員會先篩選，人民才能投票。如果當初「政改方案」通過，今天當選的就是曾俊華。所以有此結果，是港人咎由自取，自作自受。

北京選了林鄭月娥，如此違逆民意只會讓港人對中共政權更反感，但中共不在乎，就是要告訴港人，我就是要選一個你們不喜歡的人當特首，又怎樣？（AP）

林鄭月娥真是習近平的最愛？

但林鄭月娥當選真是習近平屬意的人選嗎？恐怕未必。媒體報導，習近平透過管道向香港的選舉委員表示，不介入這場選舉，希望產生一位能增進香港和諧的特首。由於曾俊華的民調最高，加上2015年6月29日習近平在亞投行各國代表會議上，忽然與曾俊華握手，讓外界認為他屬意曾。據了解，在這次選舉過程中，屬於江澤民系統的中共港澳工作協調小組組長張德江，駐守在瀕臨香港的深圳，全力掌握投票並力挺林鄭月娥。由於習近平上台後不斷整肅江澤民人馬，如周永康、徐才厚、郭伯雄、薄熙來等，因此江系不斷找時機反撲。

2016年8月30日開始，香港《成報》一系列批評張德江仰仗江澤民，夥同香港特首梁振英、中聯辦主任張曉明和香港大公文匯傳媒集團董事長姜在忠，組成「亂港四人幫」，企圖製造香港與北京的對立，甚至讓「港獨」從無到有。由於香港媒體在1997年回歸後，因為廣告都靠中資企業，所以都不敢「妄議中央」，故《成報》此舉背後應有習近平的支持，否則誰敢？此外，梁振英對於媒體的惡意批評一向是向法院提告，但他對《成報》的批評卻忍氣吞聲。

2015年6月29日習近平在亞投行各國代表會議上，忽然與曾俊華握手，讓外界認為他屬意曾。（圖：網路）

2015年10月至12月期間，香港「銅鑼灣書店」因準備出版報導習近平緋聞的書籍，造成書店內五人陸續失蹤案，其中李坡在12月被中共國安單位綁架，被指責嚴重破壞一國兩制。2016年11月，一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時，星國9輛裝甲車遭港府扣留，演變成中、星兩國的外交風波，最後中共只能默默還車。此外，富可敵國的大陸商人肖建華在避居香港3年後，2017年1月27日被披露已抓回北京「協助調查」中共高層的貪腐，再次引發港民對一國兩制的懷疑。

這些造成習近平對港工作失敗的事件，真是習的旨意，還是張德江的「高端黑」？表面上支持習近平，卻是挖坑給習跳的「捧殺」，讓習成為治理香港失敗的罪魁禍首，影響中共十九大習的權力佈局。因此張德江力挺林鄭月娥，既部署了自己人，又讓習近平背了打壓香港主流民意的黑鍋，真是一石二鳥。

如此也證明，習近平對香港無法完全控制，仍必須與江系妥協，也顯示他的權力仍無法完全鞏固。習近平明明不喜歡梁振英，認為他是江澤民與張德江的人馬，即便要他不要競選連任特首，還是必須給他一個政協副主席的位子。因為梁並不乾淨，習大可將他打入大牢，卻仍不出重手。

香港政治可能走向激進與極端？

這週，香港的《亞洲週刊》喜不自勝地說「港獨勢力大退潮」，這個過去標榜獨立自主的媒體，讓人尊敬的媒體，卻也因為廣告而不得不向北京低頭。事實上不是港獨退潮，而是香港人對民主已經槁木死灰，毫無期待。如果北京以為林鄭月娥當選，就是反港獨的大勝利，那是大錯特錯。當體制內改革的期待毫無可能，只會促成體制外的激進政治運動開始發生。