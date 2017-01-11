透視北京》習近平慎防對台工作出現「殭屍化」現象

中共對台工作如果在「新人新政」下，一方面支持吳敦義參選黨主席，「挺吳捨洪」已是必然道路，否則國民黨若持續「新黨化」，將永無執政可能。另一方面，「保蔡」恐成新思維，蔡英文至少穩定而不製造事端，習也需要蔡遏制獨派，因此與蔡之間應會出現一些新氣象，民進黨縣市首長與中國交流也有望突破。

范世平／台灣師範大學政治學研究所教授

2017年1月3日立場偏藍的《天下雜誌》發表了「國情調查」，當問到受訪者「蔡英文政府在處理兩岸關係上，不提九二共識並強調維持現狀，是否認同？」，57.4％的人認同，超過不認同的32.9％，且愈年輕者愈認同。這顯示雖然小英上台後兩岸關係趨於緊張，中客來台銳減，但台灣民眾並沒有因此希望她接受九二共識。當問到「台灣人心中的十大危機」時，「當前兩岸關係走向」僅排名第六，只占8.3%。證明蔡英文的低民調與她上台後的兩岸關係無關，也與她是否支持九二共識無涉。但是中共國台辦在520後，除了每天如念經般的重申九二共識外，在對台工作上束手無策，似乎有「殭屍化」的跡象。

習近平不滿對台工作仍用「登報澄清」的老方法

台灣是一個價值多元的社會，當此「國情調查」問到台灣人認為台灣有什麼好？第二名是「包容多元文化」，但中共卻還死抓九二共識此唯一價值不放，去年12月5日國台辦還要海霸王登報表達承認一中。「海霸王事件」絕不會是習近平指示發動的，因為這會讓台灣人想起11年前奇美集團許文龍被迫登報聲明反台獨的事件，讓台灣人對中共的鴨霸更不滿，讓外界覺得習近平的對台工作已黔驢技窮，只能用11年前的老招。

國台辦不但無法揣摩上意，從領導到組織的思維都過於陳舊，無法與時俱進，已無法因應台灣瞬息萬變的民意走向。圖為張志軍。（中央社）

習近平不滿國台辦仍相信「對台採購」有效

當此份「國情調查」問到是否擔心「台灣經濟過於依賴中國大陸」，有53.5%的受訪者擔心，39.5%不擔心。顯示當前台灣經濟不好，但台灣人並不寄望透過兩岸經貿來改善，對兩岸經貿仍有高度戒心。張志軍在去年9月18日卻邀請傅崐萁等藍營八縣市長訪問北京，想透過農特產品採購來搞「藍綠縣市差別待遇」。但習近平並不同意這種作法，他認為這種模式並不成功，否則何以蔡英文會高票當選？而習也在藉此證明，就是因為胡錦濤大搞「對台採購」而不得台灣人心，才使得民進黨在去年大選獲勝，因此這個對台工作失敗的責任不在習，而在胡。

難怪去年12月24日由國台辦主導而在北京舉行的「台灣八縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」，不但規模甚小而且草草結束。顯示國台辦不但無法揣摩上意，從領導到組織的思維都過於陳舊，無法與時俱進，已無法因應台灣瞬息萬變的民意走向。

川普把台灣問題提升為中美關係的最重要議題

當川普去年12月6日與蔡英文通話，稱「台灣總統」； 11日川普又說「我不知我們為何要受一中政策束縛」；23日歐巴馬簽署了《國防授權法》，提高台美軍事交流層級。加上川普任命的白宮幕僚長蒲博思、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅、美國貿易代表海澤、國家情報總監寇茲，都是「親台反中」人士，川普打「台灣牌」已毫無疑問，而且他知道此牌有效，會讓中共有感。原本習近平希望兩岸關係在十九大前，越不出事越好，但川普卻想生事，習不面對都不行。因此，張志軍與當前國台辦已不具應處能力，許多主管都還是陳雲林的人馬，難怪媒體稱張志軍可能在2月下台，由曾經訪台的中共上海市委員會統戰部部長沙海林接任。

由川普任命的「親台反中」人士看來，川普打「台灣牌」已毫無疑問，而且他知道此牌有效，會讓中共有感。（AP）

2017年中共將採取「聯吳、拉蔡、反獨」策略？

近來，獨派受到川普的挺台而士氣大振，他們對蔡英文的批判日益猛烈，認為她對中共太軟弱，都找藍營擔任外交、兩岸工作的要職，而現在正是推動「改國歌」、「去中華台北」的最佳時機。因此，如果中共對蔡持續打壓，繼續「冷處理」兩岸關係，將證明蔡的「維持現狀」政策無效，她只能順從獨派；否則如果蔡的民調持續下滑，2020年總統大選獨派已屬意賴清德。而國民黨目前忙於黨主席選舉，2020年總統大選尚無強棒；且從前述民調來看，國民黨堅持的九二共識仍未受民眾青睞，2020年若還打過去的「兩岸牌」並不容易。而如果最後賴清德在黨內初選勝過蔡英文，以賴的高人氣勝選機率仍高，若他當選則習近平的對台工作將更顯失敗。

因此，中共對台工作如果在「新人新政」下，一方面支持吳敦義參選黨主席，「挺吳捨洪（洪秀柱）」已是必然道路，否則國民黨若持續「新黨化」，將永無執政可能。另一方面，「保蔡（蔡英文）」恐成新思維，蔡英文至少穩定而不製造事端，習也需要蔡遏制獨派，因此與蔡之間應會出現一些新氣象，民進黨縣市首長與中國交流也有望突破。

在「聯吳（吳敦義）、拉蔡（蔡英文）、反獨（獨派）」的策略下，中共對台工作才能掌握主動性，也才能防止「殭屍化」。