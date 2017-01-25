透視北京》中國一直出現怪事，到底怎麼了？

從中共扣留新加坡裝甲車、共軍硬撈美國無人潛航機，到將抗戰從8年改為14年與追繳黨費等事件，都造成中共的對外與習近平對內形象的傷害，表面上這些事情的執行者都能找出義正辭嚴的理由，好像也都在幫習近平解決問題，但結果卻是製造問題，甚至讓習進退兩難。但是習又不能罵他們什麼，因為他們也沒做錯，真是「啞巴吃黃連，有苦說不出」。

范世平／台灣師範大學政治學研究所教授

最近，中國大陸發生了許多讓人不解的事，不知到底出了問題，當川普當選，中共十九大今年要召開，許多詭異事件的發生似乎透露出了什麼。

扣留新加坡裝甲車的「先硬後軟」

2016年11月24日，新加坡的9輛「Terrex AV-81」輪型裝甲車在台灣演習完畢後由APL（美國總統輪船公司）裝載經香港送回國，香港海關竟以涉嫌「走私軍火」為由扣留。這些車輛只是訓練用途，無彈藥及敏感武器，被稱「軍火」已經很誇張，還說是「走私」，難道新國要將車輛「走私」到香港，到大陸？英國《金融時報》2017年1月11日說北京暗示將放行，但條件是新國須放棄與台灣的關係。

新加坡的9輛「Terrex AV-81」輪型裝甲車在台灣演習完畢後由APL裝載經香港送回國，香港海關竟以涉嫌「走私軍火」為由扣留。 （REUTERS）

事實上，台、新兩國本來就沒邦交，要如何「放棄」關係？如果新國真的「放棄」，包括台、新軍事交流等關係，那新國還是一個主權國家嗎？不成了中國的「藩屬」？豈不被全球看扁？何況新國在法理上完全站得住腳，包括有申報載運貨物，也獲得過境許可。而中共強扣車輛跟本是「搶劫加勒索」，把人家的裝甲車硬生生的從船上吊出，然後誣賴說是走私，還要跟人家談條件，這與索馬利亞海盜有啥不同？

因此新國根本沒在怕，車子你要扣就扣著，讓世界看看中共的真面目，就這麼歹戲拖棚下去；之後再跟中國玩法律戰，控告公然竊盜新國資產。而日後中共的東西最好不要經過新加坡，否則新國也可如法炮製。

果然，北京知道苗頭不對，想和解，想找下台階，就拿台新關係當藉口，新國當然不甩，反正你中國就是無條件還車，其餘免談。2017年1月9日中共外交部發言人陸慷針對此事指出，新加坡應尊重一個中國原則，亦希望新加坡切實遵循香港特區的法律。請問，這些軍車與一中原則有啥關係？新國違反了香港哪條法律？真不知當初扣車時，中共這些官員是怎麼想的，是想有所工作表現？想拍習大大的馬屁？想增加中共與新國談判的籌碼？想表現北京的強硬？這都算是「好心辦壞事」，雖然給習添了麻煩，但還是赤膽忠誠。就怕有人搞「高端黑」，故意做蠢事，表面上是不滿台、星軍事交流而引發的魯莽行，目的卻是給習出洋相，製造中、星兩國的外交風波，讓習必須收拾爛攤子。

撈美國無人潛航機的「前倨後恭」

2016年12月15日解放軍在南海搜獲美國無人潛航機，一時之間大陸鷹派士氣大振，原中共國防大學戰略研究所所長楊毅少將說「中國該收就收，現在他們（美國）攔不住我們」，想不到17日中共國防部就表示會透過「適當方式」歸還美國。但川普卻說不要了，還說中共是用「偷的」。 由此可見，解放軍前線指揮官原以為這種動作是習近平樂見的，既能展現中共對美的強硬，也能拿來作為與美國討價還價的籌碼，結果卻是美國媒體指責中共在南海的公海恣意妄為，增加了美軍在南海強化武裝的正當性。

解放軍為何要如此「偷雞不著蝕把米」？這不是給習近平在川普當選後已經夠麻煩的中美關係添亂嗎？

2016年12月15日解放軍在南海搜獲美國無人潛航機，一時之間大陸鷹派士氣大振。（AFP）

將抗戰從8年改為14年被譏為「竄改歷史」

2017年1月3日中共教育部宣布中小學課程教材，把抗戰8年延伸為14年，很多人說這是與國民黨搶抗戰的正統地位，證明中共才是抗戰的中流砥柱。但中共應該不會這麼無聊，連戰2015年都去天安門參加紀念抗戰勝利70週年的閱兵，早就幫中共的正統性背書了。何況國民黨現在忙著搶黨主席位子，沒人在意這件事。台灣社會更對抗戰無感，你要搶就去搶唄。 因此，這事應是習近平在展現一種實力，就是：我可以「翻轉歷史」。

胡錦濤也曾提出抗戰是從918事件開始，但中共教育部沒跟著改；習近平2015年說過，但現在能夠「風行草偃」，表示他實力夠。就像胡不稱自己是「核心」，但習可以稱。這也顯示習的地位並不如外界想像的穩固，否則他不需要借這些手段來證明自己的實力，這叫「此地無銀三百兩」。

當然，這個主意應是習近平身邊的人出的，卻是「好心辦壞事」，因為網路上一片罵聲。習的施政本來就有許多人不滿，特別是經濟下滑嚴重，現在竟還敢竄改歷史。明明抗戰是國民黨打的，硬說是共產黨，這與日本右派不承認南京大屠殺有何區別。難怪大陸網友調侃，如果追認清朝的丁汝昌為共產黨員，抗戰史可延長51年；如果追認明朝的戚繼光為共產黨員，抗戰史可延長417年；如果追認唐朝的劉仁軌為共產黨員，抗戰史可延長1353年。

唉，結果現在政策一出，還要忙著封殺網路上的酸言罵言。

追繳黨費引發「官不聊生」

2016年11月2日《中央社》記者張謙在香港報導指出，中共為落實從嚴治黨及強化黨員對黨的意識，正嚴加追討黨費，有國企領導一次得補交人民幣百萬元（折合新台幣數百萬元）。他轉述了香港《超訊月刊》指出，中共目前有8,000餘萬名黨員，而中共中央組織部曾於2008年發布「關於中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定」。

根據規定，月收入超過1萬元的黨員，按照2%的比例收繳黨費；月收入少於1萬元者會相對遞減，最低不低於0.5%。而深圳的1名國企領導於2016年9月補交了20幾萬黨費。他接受訪問時說，近幾年來，國企內部除了基本工資，還有年終獎金、津貼補貼等收入；以前收黨費沒有算這部分錢，而這次把幾年的收入加起來一次徵收，所以他要繳交20幾萬，也有人繳納的比他更多。報導表示，山西省20多家國企已經補收8,900多萬元黨費；天津66家國企12萬餘名黨員幹部則補交了2.77億元黨費。這次追徵黨費，補繳數額最大的單位是國企上市公司的黨員，而上市公司領導的年收入高達數百萬元，依據2%計算，每年黨費超過6位數。另據報導，大陸有央企領導人年薪高達998萬元，如果也從2008年開始補交黨費，一次得補交超過百萬。

習近平上台後的「追繳黨費」，引發了黨員的高度不滿，但卻是敢怒而不敢言。（AFP）

事實上，習近平上台後的「追繳黨費」，引發了黨員的高度不滿，但卻是敢怒而不敢言。首先，難道是中共真的沒錢了？必須靠追繳黨費來充盈黨庫？這與中共近來不斷針對外商與台商查稅，似乎有異曲同工之妙，顯示大陸經濟下滑後，財政的確出現問題。而這件大事一定是習近平拍板定案，中央組織部把黨庫空虛的問題向習報告，習也就採納此一意見。但中組部表面上是為了充盈黨庫，實際上卻可能是藉此讓黨員對習更討厭。

結語

從中共扣留新加坡裝甲車、共軍硬撈美國無人潛航機，到將抗戰從8年改為14年與追繳黨費等事件，都造成中共的對外與習近平對內形象的傷害，表面上這些事情的執行者都能找出義正辭嚴的理由，好像也都在幫習近平解決問題，但結果卻是製造問題，甚至讓習進退兩難。但是習又不能罵他們什麼，因為他們也沒做錯，真是「啞巴吃黃連，有苦說不出」。 就像2017年1月22日中共中央政治局召開會議，決定設立「中央軍民融合發展委員會」，統一領導軍民融合的深度發展，並由習近平擔任主任。

奇怪了，為什麼要特別成立這個委員會？是否有疊床架屋之嫌？軍民融合有這麼重要嗎？這件事非得靠習出面主持才能推動嗎？

事實上，習近平上台後已經成立許多新單位，並親自擔任一把手，包括中共中央全面深化改革領導小組組長、中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組組長、中央軍委聯合指揮作戰中心總指揮、中共中央國家安全委員會主席、中共中央網絡安全和信息化領導小組組長等，被外界稱為「史上最強組長」和「最全面主席」，如今又多了一個頭銜，但這到底是讚美，還是拐彎抹角的批評習是破壞體制的搞「小組治國」，還得繼續觀察。