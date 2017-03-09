透視北京》張志軍自曝其短，陳德銘釋出善意

張志軍拿武力統一來威嚇台灣，但武統是軍隊的事，國台辦的工作是推動和平統一，只有當和統失敗時才會武統。因此張的說法等於不打自招的證明，自己的對台工作是失敗的。

范世平／台灣師範大學政治學研究所教授

3月6日，中共國台辦主任張志軍在人大、政協兩會中嚴厲表示「台獨之路走到盡頭就是統一」，但那樣的統一方式，一定會對台灣社會和民眾帶來傷害，「他們會付出巨大的代價」。

張志軍日前的說法是不打自招的證明，證明自己的對台工作是失敗的。（圖：中央社）

到底什麼是台獨？

實在讓人搞不清楚，小英最近推動了什麼台獨活動，讓張志軍要如此氣急敗壞的恫嚇？這牽涉一個問題，到底什麼是台獨？張志軍批評蔡政府上台後先停止課綱微調政策，又炒作兩岸教育界交流的「一中承諾書」問題。但如果這是台獨，那也太小題大作了吧。

如果是因為蔡英文上台後不承諾九二共識，那台獨已經持續快一年了，中共怎麼還沒啟動統一動作？

如果是因為台灣人拒絕統一就是台獨，那從李登輝時期就開始了。

如果說認定兩岸是互不隸屬的政治實體就是台獨，如果反對「一國兩制」就是台獨，那從蔣經國時期就開始了。

如果堅持中華民國從未滅亡而始終是個主權獨立的國家就是台獨，那從1949年蔣中正來台灣時就是了。

從各項民調顯示，透過「制憲」來推翻中華民國，而以台灣共和國來取代的這種台獨，其實支持度都在10%左右，最多的還是維持現狀，蔡英文也說要維持現狀。所以，中共每天說蔡政府要搞台獨，到底是不是個「偽命題」？還是「反台獨」已經成了口頭禪，只要談到台灣就必須提到？還是連維持現狀也是台獨？

張志軍一事無成卻不打自招

其實，張志軍的說法是拿武力統一（武統）來威嚇台灣，但武統是軍隊的事，國台辦的工作是推動和平統一（和統），只有當和統失敗時才會武統。因此張的說法等於不打自招的證明，自己的對台工作是失敗的。

基本上，若能「不戰而屈人之兵」的統一台灣，才符合中共最高利益，更是國台辦存在的價值，如今張志軍兩手一攤說我沒輒了，還是靠軍隊吧，這種話讓王洪光、羅援等退將來說也就罷了，需要你張主任說嗎？那國台辦存在的價值何在？乾脆併入中央軍委會成為一個局好了。

陳德銘讓人感到「此地無銀三百兩」

由於近來對台工作人事不斷更迭，包括全國台灣研究會會長兼中國社科院台灣研究所所長周志懷被換，海協會副會長鄭立中被撤職，國台辦副主任龔清概因貪腐遭審判，因此外傳這是習近平對國台辦的工作不滿意。但3月6日海協會會長陳德銘卻說，這一情況並不存在，他說「我親自聽過習主席親口說，他對國台辦工作是滿意的」。

此一說法讓人感到「此地無銀三百兩」，因為無法解釋這一連串人事變化的原因，反讓人覺得相關傳聞屬實。針對鄭立中遭撤職，陳德銘說鄭是因「個人原因」被免職，與他在國台辦和海協會的工作沒關係。既然是「個人因素」，例如是家庭因素，應該是主動辭職而非被免職，鄭立中更可大方出面說明。但陳德銘的說法，不免又讓人有欲蓋彌彰的感覺。

陳德銘願意與綠營接觸是展現對小英的善意，相較於張志軍對台工作一籌莫展，只會恫嚇台灣來逼迫小英承認九二共識，陳德銘顯得更具積極性。（圖：中央社）

陳德銘對綠營釋出善意與展現積極

陳德銘指出，民進黨人士以個人身分到大陸走走看看是可以的；即便是綠營的人，也要溝通，他們與急獨有區分，而他最近也見過一些「民進黨成分」的人。 由此可見，陳德銘願意與綠營接觸是展現對小英的善意，相較於張志軍對台工作一籌莫展，態度鐵板一塊，任內一事無成，只會恫嚇台灣來逼迫小英承認九二共識，陳德銘顯得更具積極性。

近來，習近平任命並非研究台灣的楊明杰接任中國社科院台研所所長，任命前主管外交的國務委員戴秉國擔任全國台研會會長，顯示日後對台工作要跳脫既有框架。而他們兩人不但具國際觀，也非激進派。此外，香港的中評社智庫與我方的亞太基金會於2月下旬舉行會議，打破了小英當選後兩岸智庫互不往來的僵局。而中評社沒北京同意，不會與亞太接觸。

因此，陳德銘的善意是有脈絡可循的，兩岸都應該正面看待並累積更多互信。