透視北京》習近平將清洗胡錦濤時期的對台系統

習近平拿鄭立中、周志懷來祭旗，就是證明涉台體系的問題是長期性、結構性的，必須大破大立。 接下來，可能整肅的對象可能就是陳雲林。

范世平／台灣師範大學政治學研究所教授

2月23日，在中共全國政協第五十四次主席會議上，擔任全國政協常委與港澳台僑委員會副主任的海協會常務副會長鄭立中被撤銷政協委員資格，媒體臆測他可能涉及貪腐而遭到調查。

鄭立中是中共對台工作高層中不可多得長才

2015年10月19日，中共中紀委巡視組巡察國台辦後，稱收到「反映一些領導幹部的問題線索」。而鄭立中在2005年5月從福建北上擔任國台辦副主任與海協會常務副會長，2013年11月卸任副主任，卻仍擔任海協會副會長迄今，在國台辦體系工作長達12年，因此與台商關係緊密。2月22日，國台辦前副主任龔清概因受賄案在河南法院開庭審理，被控受賄超過5352萬人民幣，也是因為在福建時期與台商的綿密關係。

要說貪腐，大家多少都有，但為何此時習近平要辦鄭立中？

鄭立中在國台辦體系工作長達12年，因此與台商關係緊密。（中央社）

特別他是涉台體系高層中少數會講台語者，能拉近與台灣民眾距離；台灣各鄉鎮他幾乎走遍，與台灣各階層交往，因此人脈廣泛，應是不可多得的對台工作人才。

習近平辦鄭立中在凸顯胡錦濤對台工作是「金玉其外，敗絮其內」

鄭立中可說胡錦濤時期對台工作成果的最大功臣，特別是讓國民黨在2008年重新執政，2012年連任。而胡錦濤也把台工作視為他10年任期的最大成果，特別是他的前任江澤民，對台工作相當失敗，2000年讓民進黨首次執政，2004年還連任。因此2013年3月，鄭立中才能更上一層的到全國政協任職。

習近平辦鄭立中，反而是要藉此證明胡錦濤時期的兩岸關係看似紅火，但其實弊端叢生，進而形成兩岸政商權貴關係，而鄭立中正是其中撈到好處的人。如此的兩岸關係，造成台灣民眾不滿，也因此在2014年發生了太陽花學運，讓民進黨在2016年重新執政與在立院單獨過半。所以這個對台工作一連串失敗的責任，不在習近平，而在胡錦濤，當然罪魁禍首就是鄭了。

陳雲林與賈慶林會是習近平下一個目標？

2月中旬媒體披露，中共對台研究最重要智庫中國社會科學院台灣研究所所長周志懷已卸任，許多人說周是1956年生，是因年滿60歲而屆齡退休。但周去年就60歲，而他在去年5月20日說蔡英文的就職演說，顯示兩岸政策具有彈性，符合與中國相向而行的一步，也為兩岸當前破冰「創造一個條件」。但此一善意說法造成中共內部極大反彈，外界都說他要退休，他也對外承認。結果卻沒退，他以為可以繼續做，還頻頻發言，結果卻突然被換。

周志懷在去年5月20日蔡英文的就職演說，的善意說法造成中共內部極大反彈，外界都說他要退休，結果卻沒退，他以為可以繼續做，還頻頻發言，結果卻忽然被換。（圖片擷取自搜狐）

周在2013年接所長，在胡錦濤時期擔任副所長多年。 因此習近平拿鄭立中、周志懷來祭旗，就是證明涉台體系的問題是長期性、結構性的，必須大破大立。 接下來，可能整肅的對象就是陳雲林，他在1997擔任國台辦主任，2008轉任海協會會長，2013年4月卸任，橫跨江澤民與胡錦濤時期，目前國台辦的重要幹部都是他的人馬。而他與當時政協主席賈慶林關係密切，而賈與江澤民關係密切。習近平上台後積極打擊江系人馬，這或許是下一個。

至於國台辦主任張志軍，說實在是非戰之罪，因為下面的副主任與局長都是陳雲林的人馬，他可能獲得錯誤的資訊，造成從2014年太陽花學運以後，國台辦對台灣情勢一路誤判到現在。他對習近平相當忠心，彼此有一定的互動，也不是江系人馬，但或許是越想有所表現，卻越患得患失，結果搞出一些讓習近平也大搖其頭的做法，例如「藍綠縣市差別待遇」、「國台辦藍營縣市旅遊團」、逼海霸王等台商登報表白支持九二共識等，所以距離下台之日恐怕也不遠了。