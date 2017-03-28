自由開講》「師徒制」有罪嗎？傳統中藥房該被趕盡殺絕嗎？

唐靈芝

中國2016年12月25日通過首部《中醫藥法》：「國家發展中醫藥師承教育，支持有豐富臨床經驗和技術專長的中醫醫師、中藥專業技術人員在執業、業務活動中帶徒授業…。」中國已承認「師徒制」在傳統中醫藥學人才培育上的重要性。

反觀台灣最近因中藥技術士修法一事，中西藥界爭論不休。到底師徒制和學校教育制何種較好？其實各有優缺點，中藥房師徒制擁有豐富實務經驗，藥師學校教育制擁有現代理論基礎。在中藥發展上理論和實務缺一不可，實應以各自優勢相互合作，一方面傳承千年老祖宗智慧，一方面以現代化方式發揚光大，如此中藥產業才能紮深根，枝葉生長茂密。

台灣最近因中藥技術士修法一事，中西藥界爭論不休。（資料照，記者詹士弘攝）

數十年台灣在中西醫藥上嚴重失衡，因政府重西輕中，主管機關官員並非出身於正統中醫藥體系。而且因政府行政怠惰使傳統中藥房嚴重衰退，雖有藥師加修16個中藥學分便可兼營中藥，但40幾年來藥師真正投入中藥產業比例超低；雖有師徒制能承接傳統，但又缺乏符合師徒制的合法管道。

2015年一份1.8萬人問卷調查，99％以上民眾不希望中藥房在台灣消失，這表示台灣人民對中藥房傳統產業仍有一定程度信賴和需求，實在不宜以「傳統」來封殺中藥房對人民的貢獻。

中西藥局兼營中藥的藥師和中藥房皆可賣中藥，但是兩者所販賣的中藥類型差異甚大。中西藥局同時賣中西藥，但大多還是以西藥為主，販售的中藥種類較少（以中藥成藥為主）。而中藥房專營中藥，百草櫃能提供更多中藥材，也保留更多傳統技能為民眾提供客製化服務。中藥房學徒透過大量實務經驗，加上中藥技術士考試認證，便能認證其能力足以提供民眾中藥房的專業服務。

衷心期望政府儘速成立中藥學系教考訓用培育中藥師，成立中藥技術士考試認證，以保有師徒制的優勢。中醫師、中藥師、中藥技術士三者合作，完整建立中藥專業人才培訓管道，方能傳承千年優良傳統中藥並加以發揚光大，造福更多民眾。

（作者為台灣中藥從業青年權益促進會秘書長兼發言人）

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