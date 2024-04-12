自由廣場》施琅打臉習近平

◎ 沈建德

在榨乾馬英九最後利用價值的場合，習近平開口就說「中華民族五○○○多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居臺灣、繁衍生息」，但這段話被台南大天后宮施琅「平臺紀略碑記」打得鼻青臉腫。

「平臺紀略碑記」的第一句就刻著「臺灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬」。那有像習近平所說的，五○○○多年的歷史記載中國人遷居台灣？施琅侵台碑記除了證明台灣人不是中國人之外，也直接駁掉習近平自古台灣是中國一部分的謊言。

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滿清只竊據部分台灣而非全部，至於賜姓及「番大租」政策，反而更凸顯台灣不是中國，「番大租」就是滿清承認台灣土地為台灣人所有。在一九四三年的開羅會議，蔣介石要求日本竊取的中國土地例如台灣，歸還中國，羅斯福回答，被竊的領土歸還合法的主人。而台灣人才是台灣的合法主人，戰後台灣歸還台灣人。

至於賜姓，也是證明台灣人不是中國人，否則，若是中國人自有中國姓，何須還要賜中國姓？滿清在台賜姓，文獻會記載，乾隆二十三年（一七五八）「為表示歸附，曾於乾隆二十三年（一七五八）令歸附平埔族薙髮結辮並實施賜姓政策，亦令改用漢名」。

賜姓把台灣人變成中國人，混淆的結果，血緣莫辨，光緒十二年（一八八六）規定台灣人用漢姓，下面須加一「新」字，但已經太慢，欲知真正血緣，只有找馬偕醫院的林媽利醫師。而林醫師說，她們驗血得知，約八十五%的台灣人有原住民血統。陳水扁未卸任前認為祖先從中國來，找專家造的漢族譜，典藏於故宮博物院，但現在阿扁親口說自己有平埔族血統。

（作者是前中興大學企管系副教授）

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