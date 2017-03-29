自由開講》找回民眾對司法的信賴

陳逸南

自由時報3月19日星期專欄「馬英九被起訴只是開始！」一文指出，「只有民意反彈，冤錯假案才能夠平反。」這意謂著人民的力量充分發揮，才能對抗國家暴力的欺壓人民。在過去，司法特務組織是形成冤錯假案的主因，而現在行政與司法機關的傲慢與專斷也造成冤錯假案，如「太極門案」、「南科減震案」都是案例，令人無法接受。

（資料照，取自司改會臉書）

如何找回民眾對司法的信賴，目前成為重要議題，大家正在熱烈討論有關引進「參審制」與「陪審制」之利弊，更要檢討是現行檢察官制度難以發揮其正常功能。大家要了解「檢察官倫理規範」的真諦，例如其第2條規定，「檢察官為法治國之守護人及公益代表人，應恪遵憲法、依據法律，本於良知，公正、客觀、超然、獨立、勤慎執行職務。」第3條規定「檢察官應以保障人權、維護社會秩序、實現公平正義、增進公共利益、健全司法制度發展為使命。」

查我國檢察官的職務倫理規範，於1928年3月8日「檢察官應奮發從公令」訓令，經75年後，2003年8月12日訂頒「檢察官守則」，2012年1月6日起施行「檢察官倫理規範」。在1997年12月22日刑事訴訟法修正生效前，檢察官擁有羈押權，缺乏倫理規範下，侵害人權案例經常發生，1996年12月19日發生的太極門案，即為一例。

3月23日聯合報A3報導「據了解，檢方完成浩鼎案調查後，自認起訴標準對翁啟惠已採取最大友善標準，沒想到翁啟惠卻嚴詞指責檢方濫訴，幾次聲明都對檢方相當不友善，檢察官內部討論法庭攻防策略時，決採取較嚴格標準來檢驗翁的行為。」此項報導讓人覺得檢方「突襲式」變更起訴法條，不符檢察官倫理規範。依檢察官倫理規範第9條規定，檢察官辦理刑事案件，應遵守罪刑法定及無罪推定原則，非以使被告定罪為唯一目的。對被告有利及不利之事證，均應詳加蒐集、調查及斟酌。

法官法第89條第4項第7款規定，違反檢察官倫理規範，情節重大，應付個案評鑑。其中，所謂「情節重大」是不確定法律概念，如果發生檢察官偏重對被告不利之事證，而對被告有利之事證，卻視而不見的情形，是否可適用前述規定來評鑑檢察官，也有不少爭議。因此，只有充分發揮人民的力量，才能消弭冤錯假案的發生，找回民眾對司法的信賴。

（作者為台灣北社理事）

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