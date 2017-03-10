自由開講》轉型正義的第一推手

鄭蘋

「國際轉型正義中心」為自己工作設下的目標：「幫助轉型社會，處理過去大規模人權侵害的遺緒，建立國民對政府機構作為人權捍衛者的信任感」。人權乃普世價值，轉型正義成為全世界一項艱鉅之工程，就像德國在進行轉型正義工程時，必須處理過往政權所造成的傷害，即二戰前的納粹政權，以及兩德統一前統治東德的共黨政權。顯見追求「公平公義」社會舉世皆然 ！



台灣司法長期以來得不到人民的信賴，法官與檢察官不信任度及不公正度都高達84.6%與76.5%，這是極度不及格的程度，僅剩15.4分與23.5分，連小學生都知道學校考試60分才算及格，不及格就要被留級或是重考，更遑論身為國家的司法人背負著全體人民「生命、財產、自由、名譽、及安全」豈可視為兒戲 ！如果不設置淘汰「不適任」之機制，全民基本人權將斷送在公僕的手裏，領的是人民辛苦繳稅的血汗錢，國家公帑將白白葬送掉在他們身上 ！





時有所聞，惡質檢察官僅憑自我意識澎脹夾雜公權力作祟，囂張的濫權起訴搞死無辜人民「南科減震案」謝清志博士被司法迫害在全案無罪確定後，想要究責檢察官卻是比登天還難 ！在官官相護的惡質司法體系中，碰到恐龍及不負責任司法官不遵守「正當行政程序及無罪推定原則」真正尋求實質證據來辦案，人民唯有掉進「叫天不應，呼地不靈」的泥沼裡，「冤、錯、假」案只好一再輪迴，青春耗盡都難以平反 ！就如流浪法庭30年一語道破法界蒙冤大事，連同冤獄賠償官司全案前後長達35年得以清白，司法機關罔顧人權實為國之羞恥 ！

時有所聞，惡質檢察官僅憑自我意識澎脹夾雜公權力作祟，囂張的濫權起訴搞死無辜人民「南科減震案」謝清志博士被司法迫害在全案無罪確定後，想要究責檢察官卻是比登天還難 ！（資料照，記者羅沛德攝）



社會優良的司法人俯拾即是，只怕是一粒老鼠屎壞了一鍋粥，台灣財經刑法研究學會創會理事長陳志龍5日在研討會上呼籲；國內需要的是具有良心、愛心的「前瞻司法人」司法人可以分為三種：一、墮落司法人：反人權、反法治的典型，也就是法西斯式的劊子手角色；二、保守司法人：亦步亦趨跟隨上級訂定的標準、墨守成規的司法人；三、前瞻司法人：判決具有愛心、前瞻性、釋放法治正面能量的司法人。稱呼「法官」為司法人，因為他認為法官也是一般人。他強調，國內正缺乏具備智慧、勇氣和能力、勇於平反冤錯假案的前瞻司法人。「公僕犯錯與庶民同罪」才是真正賞罰分明的法治社會「相護與包庇」之惡習是阻礙法稅改革前進的毒瘤，筆者更相信前瞻司法人將是「轉型正義」的第一推手 ！



（作者為退休人員）

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