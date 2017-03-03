自由開講》由浩鼎案開庭論司法改革

◎許正餘

值此時刻，由總統府召開的司法改革國是會議正緊鑼密鼓。想當然，其重點之一應是還司法與民，以達成民有、民治、民享的民主社會。而浩鼎案開庭的合議裁決對翁啟惠前院長維持境管，直讓矽谷科技人梁耕三、陳濟棠覺得：翁先生的成就是台灣的榮耀，何以用逃跑、限制出境侮辱其人格？陳逸南也進一步強調政府應維護人性尊嚴。

浩鼎案開庭的合議裁決對翁啟惠前院長維持境管，直讓矽谷科技人梁耕三、陳濟棠覺得：翁先生的成就是台灣的榮耀，何以用逃跑、限制出境侮辱其人格？（資料照，記者方賓照攝）

可見司法專業固然重要，但社會的常識解讀，可以帶來人文、人性、人道的看法，假如不是更重要，也是必要的考量。兩者的和諧共識，會激起智慧的火花。這應該是西方國家採用陪審團的目的與功效之一。智慧的判案，必然超越法律的條文精神，由尋覓人情之常，得以找得人本的決議，成為不朽的判例、法學的楷模。此可由快炙人口的所羅門王智慧斷案的古代故事得到一些啟示：所羅門下令要把兩婦人爭奪的男嬰劈成兩半，一人一半。結果，懇求所羅門把孩子給對方的慈悲婦人才是孩子的真正母親，所羅門王就把孩子交給她。

近代的智慧斷案故事其實例子很多。網路上流傳一個交通法庭的判案實錄：法官將一位違犯交通法規的大人帶到法庭的小孩，請到法台，抱著他在膝上，一起辦案。他問小孩，爸爸是不是犯了錯，小孩答說：『是的』。又問是否該罰款，小孩也同意。法官建議『罰這些錢好嗎？』小孩笑著點點頭。法官就這樣作了判決。但是他說，錢不必繳給政府，只要老爹帶小孩一起去吃一頓豐富的午餐。法官看得到這是一個生活拮据的勞工家庭，連請保姆照顧小孩幾個鐘頭都張羅不來。這樣的判決達到了情理法兼顧的善境。

另外，因欠債而受牢獄之災的仍存在世界。愛爾蘭一位單親媽媽因沒能繳納電視牌照稅，而被關到監獄。雖然美國多數州已規定除非沒出席債務協調的法庭，不可因欠債而判坐牢。密蘇里州去年底有位單親媽，因付不出一千七百美元的交通違規罰款，被逮捕監禁兩周。她住的Foristell市雖只有五百人，但市府一年的罰款所得高達兩百七十萬。暴政與否，不言而喻。反之，在可以囚禁欠債人的州，就有法官裁決不能因人窮欠債而罰坐牢。顯然，法條雖跟不上時代，但是法官的一個智慧判例，已突破了這窼臼。而歐巴馬的司法部，去年也公告周知因付不起，而不是不願付債的人，不得判坐牢。剛立了停車牌，通常警察只給予警告，而不罰款，因多數人常因慣性使然，沒認識到新的指示牌。不知不罪，正是自古以來，人道的自然。

回到浩鼎案，翁前院長在被起訴之後，也出國開會。開完會，也回國面對指控。一個學者的聲譽，常常是鼎立社會的台柱，也是學者的所最珍惜。如聖經所言，『無罪者扔第一塊石頭』。假如以翁前院長在國際及台灣的貢獻，有對等於他的貢獻者請扔第一塊石頭。當馬前總統在十幾、近二十個案子且有違法、違憲的刑案纏身之際，蔡總統顯然仍以『無罪，直到證明有罪』的原則批准出國。限制翁前院長的出境，絕對不是一個智慧的判例。新北市王聖文副局長的自殺，顯示法官的自由心證，很可能成迫害的利器。反之，商業大亨淘空金融的王又曾則遨遊中美，無需面對法院的審判。如果法院只能辦窮人和古意人，司法改革，任重而道遠。再不還司法予民，由人民來參與審判，恐怕台灣的民主也如同龜裂的屋頂，不下雨的時候，也是完美不漏水的。

（作者為北美洲台灣人教授協會會員）

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