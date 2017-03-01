自由開講》健保署應支付社區藥局調劑中藥處方箋，實施「中醫醫藥分業」！

蕭卜秧

台灣藥事人力充裕，104年衛生福利部出版的衛生福利年報，台灣藥師人數3萬3千多人，平均每萬人口藥師數高達14.2，相較WTO建議的4.1與OECD先進國家平均的7.6，顯見台灣藥事人力之充裕，甚至有過剩的現象。其中修習中藥課程達適當標準並取得證明，得執行中藥業務之藥師，也已超過九成，將近三萬名！可謂人才濟濟！如落實中醫醫藥分業，能讓專業藥師適才適用。也能避免疊床架屋的增設中藥師，不僅需培訓緩不濟急，造成民眾用藥安全的空窗期，且造成台灣藥政管理紊亂、一國兩制，屆時民眾諮詢用藥時，恐怕求問無門，變成人肉皮球。

中藥、西藥專業領域大不相同，中藥並非單純「調劑」二字，其中的中藥專業諮詢、炮製工作、鑑定分析、品質管制…等（資料照，記者林孟婷攝）

再者醫藥分業能方便民眾選擇調劑處所，不用再舟車勞頓的往返住家與醫療院所，可直接就近於住家附近社區藥局依處方箋領取藥物。實施「中醫醫藥分業」不僅方便民眾取藥，由知悉民眾用藥習慣的社區藥師調劑處方，更能為民眾用藥安全、食藥交互作用等做把關。

全民健康保險自民國84年開辦，西醫已落實醫藥分業。民眾在醫師看診後，可持處方箋至藥局調劑領取藥物，經由專業藥師交付藥物，並說明藥物之使用方式與注意事項，且可透過雲端藥歷檢視有無藥物交互作用或重複用藥等情形，徹底為民眾用藥安全把關。然而中醫自健保開辦即納入給付，但至今仍未醫藥分業！中醫師不瞭解西藥藥理作用，遇到民眾同時服用中、西藥時，常無法提供專業藥物諮詢。而同時修習中、西藥物知識的藥師，才有能力為民眾用藥安全把關。

當西醫已落實醫藥分業，醫師、藥師皆透過雲端藥歷把關民眾用藥安全時，中醫仍躊躇不前，成為全民用藥安全的一大漏洞！由此可見推行「中醫醫藥分業」的重要性，政府應盡速實施「中醫醫藥分業」，由藥師執行中藥藥事照護，不僅提升民眾對中醫藥專業的觀感，由專業藥師把關用藥安全更能令民眾放心。

（藥師）

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