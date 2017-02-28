自由開講》奧斯卡與多元寬容同理心

林志都

今年的奧斯卡金像獎典禮不意外地，又是創意、商業考量與政治表態共同躍上舞台的場域。許多與會者衣服上都別著藍緞帶，以表達對美國公民自由聯盟的支持。這個組織發聲反對川普的反移民政策。還有領獎者希望眾人支持，盡快結束敘利亞的內戰。宣揚許多動物和平共生在同一個城市裡的「動物方城市」獲得了最佳動畫影片，而在頒獎時，墨西哥演員加耶賈西亞也稱自己是「移工、墨西哥人、拉丁美洲人與人類」，並反對任何分隔人類的壁壘。獲得最佳外語片的伊朗導演法哈迪因抗議川普政府對中東北非七國的國民入境禁令而拒絕出席典禮，並在其請伊朗裔美國工程師代為發表的宣言中，希望大家都有更多的同理心。許多影人也在領獎時表達了同樣的想法，包括因華倫比提搞錯，而上台發表得獎感言的「樂來越愛你」劇組。

89屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間27日早上舉行。（翻攝自網路）

這樣的想法不僅是針對美國國內日益對立的氣氛有感而發，也是針對被許多川普選民視為菁英主義的好萊塢所發表：當好萊塢不斷地以「政治正確」為其最高準則，許多人覺得自己的世界觀與價值觀似乎受到嚴重挑戰，因而紛紛轉向不斷質疑「菁英」的「進步價值」，向他們保證回到美好過去的川普。這樣的情況也並非美國所獨有：從歐洲到亞洲各國，相信開放寬容與人性本善的進步價值，似乎被猜忌、種族主義與保護主義所替代，即使是台灣也免不了受到這樣的影響；這幾個月以來同性平權運動正反雙方的激烈交鋒與衝突，就是一例。但是雙方都需要有更多的同理心與理智，了解另外一方的需求與恐懼，都是人性的一部分，增進社會的共識，並在演變成更激烈的血腥衝突之前，先消弭社會暴戾之氣，而不是互貼標籤，編造錯誤事實製造更多恐慌與互不信任。我們只有一個台灣，而在社會平權議題上持續推動、建立共識，避免尖銳對立是我們所有人的責任。在二二八紀念日到來之際，這樣的寬容價值更顯重要。

（作者為文字工作者）

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