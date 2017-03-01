自由開講》二二八的外在與內在真相

李翊宸

時值「二二八」70週年紀念，各界所希求的和解共生仍未真正的到來，如同大家所預料的，今日仍是各說各話、紛擾不休的一天。探究其原因，許多人認為這是由於真相不明，犯罪者從未告解，導致社會至今無從和解共生。

二二八是件歷史的傷痛，台灣社會花了七十年才走到今天，大家一起來紀念、面對共同的傷痛。（資料照，記者張忠義攝）

誠然，若沒有第一步的真相，就不會有後續的和解共生，充其量只是遺忘後的和平共處，待一定時節因緣會聚，受傷不平的苗芽將再次地春風吹又生，哀傷悲憤的情緒必再度地瀰漫著整個島嶼。然而，二二八的相關史實，如今已一一解密，面對這些檔案載述，迎來的卻不是我們渴望的告解與和解，而是另一場「橫看成嶺側成峰」式的各自解讀，持續著漫無止盡的吵鬧與爭執。

或許這次我們可以從不同以往的內觀面向來探討真相，此時我們將發現二二八真正的緣由是起因於征服者的優越，次由征服者的優越產生對被征服者的歧視，復由對被征服者的歧視再滋生出慘無人道的血腥和仇恨。基於此，唯有真實地瞭解體認這個內在層次的真相，吾人才有機會和意願徹底根除征服者的優越及對被征服者的歧視，在面對外在層次的史實資料時，方能理性地告解懺悔，而和解共生的嶄新時代也才能真正地來臨。

因此，若欲和解共生不能僅止於外在真相的努力，更重要的是須在內在真相上下足功夫，倘能如此，不止二二八的傷痕得以平復，諸如：校園職場霸凌、無差別殺人等所有的強凌弱、眾暴寡事件，相信都能被有效地控制，甚至被消弭。德國二戰後的人權反思，其成功絕不是他們挖掘了比我們更多的外在真相，而是在認知內在真相的關鍵性後，斷然根絕了征服者的優越，從而造就了舉世無雙的人性尊嚴國度。

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